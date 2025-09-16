মা দুর্গার মুখের কাছে বিরিয়ানির হাঁড়ি-নিচে পদ্মফুল ! রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে থানায় বিজেপি

মা দুর্গার মুখের কাছে বিরিয়ানির হাঁড়ি-নিচে পদ্মফুল ! রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে থানায় বিজেপি
রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ ৷ দ্রুত হোর্ডিং না সরালে রেস্তরাঁ ঘেরাওয়ের হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়েছে বিজেপির তরফে ৷
Published : September 16, 2025 at 9:23 PM IST
কলকাতা, 16 সেপ্টেম্বর: যত কাণ্ড 'বিরিয়ানির হাঁড়ি' নিয়ে ৷ রেস্তরাঁর পুজোর বিজ্ঞাপনের হোর্ডিংয়ে দেবীদুর্গার মুখ । আর দুর্গা ঠাকুরের একেবারে মুখের কাছেই এক হাঁড়ি মাংসের বিরিয়ানির ছবি । আর এই ছবিকে ঘিরেই এবার বিতর্কের ঝড় তুলল গেরুয়া শিবির । ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ তুলে বাগুইআটি থানায় অভিযোগ দায়ের করেছে তারা । বিষয়টি নিয়ে দ্রুত কোনও পদক্ষেপ না করলে ওই রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করার হুমকি দিয়েছে শ্রীরাম স্বাভিমান পরিষদ ।
জানা গিয়েছে, কলকাতার চিনার পার্কে অবস্থিত ওই রেস্তরাঁ ৷ শ্রীরাম স্বাভিমান পরিষদের পক্ষ থেকে গত 10 সেপ্টেম্বর অভিযোগ জানিয়ে বাগুইআটি থানায় চিঠি দেওয়া হয়েছে । অভিযোগটি দায়ের করেছেন শ্রীরাম স্বাভিমান পরিষদের সম্পাদক সুরোজ কুমার সিং। রেস্তরাঁর যে পুজোর হোর্ডিংকে ঘিরে বির্তক ছড়িয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, মা দুর্গার মুখের ছবির নিচেই এক হাঁড়ি মাংসের বিরিয়ানি ৷ মা দুর্গার মুখে বিরিয়ানির রান্নার ধোঁয়া উড়ছে । এমনকি বিরিয়ানির হাঁড়ির নিচেই রয়েছে দুটি পদ্মফুল । আর এই ছবিতেই আপত্তিতে জানিয়ে অভিযোগ করেছেন শ্রীরাম স্বাভিমান পরিষদের সম্পাদক সুরোজ কুমার সিং ৷ রেস্তরাঁর বিরুদ্ধে বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ধর্মীয় ভাবাবেগে আঘাতের অভিযোগ ৷
যেই অভিযোগপত্রটি বাগুইআটি থানায় জমা দেওয়া হয়েছে তাতে লেখা হয়েছে, "আমি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই যে একটি হোর্ডিংয়ে মা দুর্গার মুখের সামনে আমিষ বিরিয়ানি পরিবেশন করা হচ্ছে, যা সনাতন হিন্দুদের অনুভূতিতে আঘাত করছে । হোর্ডিংটি একটি মাল্টি কুইজিন রেস্তরাঁর প্রচারের জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে । হোর্ডিংয়ে উক্ত রেস্তরাঁর যোগাযোগ নম্বর এবং ঠিকানা উল্লেখ করা হয়েছে ।"
সুরোজ কুমার সিং একেবারে হুঁশিয়ারির সুরে বলেন, "ওই রেস্তরাঁ হোডিংয়ের মাধ্যমে হিন্দু ধর্মের ভাবাবেগে আঘাত করেছে । ওই হোর্ডিং না খুলে নেওয়া হলে কলকাতা হাইকোর্ট মামলা দায়ের করা হবে পরিষদের পক্ষ থেকে ।" এছাড়াও তিনি চরম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, "যত দ্রুত সম্ভব শহর কলকাতায় এবং চিনার পার্ক এলাকা থেকে ওই হোর্ডিং সরিয়ে ফেলতে হবে ৷ তা না-হলে ওই রেস্তরাঁর সামনে তো বটেই শহরের বিভিন্ন জায়গায় প্রতিবাদ দেখানো হবে । আমাদের ধর্মের প্রতি অপমান মেনে নেব না ৷"