ঘরের বাইরেও মুখ পুড়ল, দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ-কাণ্ডে পুলিশের সমালোচনা সুকান্তর

অভিযুক্তদের গ্রেফতার না-হওয়া নিয়ে সরব শুভেন্দু অধিকারী ৷ ধর্ষণের মতো ঘটনা নিয়ে অযথা রাজনীতির অভিযোগ শশী পাঁজার ৷ টানলেন ওড়িশার প্রসঙ্গ ৷

DURGAPUR MEDICAL STUDENT GANG RAPE
দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ-কাণ্ডে পুলিশের সমালোচনা সুকান্ত মজুমদারের ৷ (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 11, 2025 at 9:31 PM IST

4 Min Read
কলকাতা, 11 অক্টোবর: দুর্গাপুরে বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণের অভিযোগে এবার রাজ্য পুলিশ ও তার আইনশৃঙ্খলা ব্যবস্থা নিয়ে সরব হল বিরোধী দল বিজেপি ৷ কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার থেকে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী, এমনকি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল, সকলের কথাতেই উঠে এল রাজ্যে নারী সুরক্ষা নিয়ে পুলিশ প্রশাসনের অবহেলার অভিযোগ ৷ পালটা ওড়িশায় কলেজ পড়ুয়া যুবতীর অগ্নিদগ্ধ হয়ে মৃত্যুর প্রসঙ্গ টেনে বিজেপির বিরুদ্ধে রাজনীতির অভিযোগ করলেন নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷

এ দিন বারাসতে উত্তরবঙ্গের ত্রাণ সংগ্রহের কর্মসূচি থেকে কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার বলেন, "দুর্গাপুরের ঘটনা আরও একবার প্রমাণ করল, যতই ফানুস ফোলানোর চেষ্টা হোক, গোটা বাংলায় মহিলাদের সুরক্ষা বলে কিছু নেই ৷ আরজি করের ঘটনা বড় আন্দোলনের রূপ নিয়েছিল ৷ তার আগে এবং পরে এরকম বহু ঘটনা ঘটেছে ৷ এতদিন মানসম্মান ঘরের মধ্যে নষ্ট হচ্ছিল ৷ এবার বাইরেও যেতে বসেছে ৷ যে মেয়েটির সঙ্গে এই গণধর্ষণের ঘটনা ঘটেছে, সেই নির্যাতিতা ওড়িশার বাসিন্দা ৷ তিনি আমাদের রাজ‍্যে ডাক্তারি পড়তে এসেছিলেন ৷ পড়তে এসে তাঁকে ধর্ষিত হতে হল ৷ এতে বাংলার কালিমা আরও বাড়ল ৷"

ঘরের বাইরেও মুখ পুড়ল, দুর্গাপুরের ডাক্তারি পড়ুয়ার গণধর্ষণ-কাণ্ডে পুলিশের সমালোচনা সুকান্তর (ইটিভি ভারত)

এই ইস্যুতে রাজ্য পুলিশের নারী সুরক্ষা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সুকান্ত ৷ তিনি বলেন, "এই রাজ‍্য সরকারের পুলিশ ও প্রশাসন এতটাই নির্লজ্জ যে, তারা এসআইআরের হাত থেকে কীভাবে বাঁচবে, তা নিয়েই ব‍্যস্ত ৷ নারী সুরক্ষা নিয়ে বিন্দুমাত্র চিন্তিত নয় তারা ৷"

প্রায় একই সুরে রাজ্যের পুলিশ-প্রশাসনকে নিশানা করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ তিনি বলেন, "দুর্গাপুরে এক বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে এক সেকেন্ড ইয়ারের এমবিবিএস ছাত্রীকে গণধর্ষণ করা হয়েছে ৷ মেয়েটির পরিবারের সঙ্গে আমরা যোগাযোগ রাখছি ৷ এই ঘটনায় এফআইআর করা হয়েছে ৷ কিন্তু, এখনও পর্যন্ত কোনও দোষীকে গ্রেফতার করা হয়নি ৷ রাজ্যে মেডিক্যাল কলেজ সরকারি হোক বা বেসরকারি, কোথাও কেউ সুরক্ষিত নয়, তা আবারও প্রমাণ হয়ে গেল ৷"

অন্যদিকে, এই ঘটনার প্রতিবাদে দুর্গাপুরের নিউ টাউনশিপ থানার সামনে বিক্ষোভ দেখাল বিজেপি ৷ যার নেতৃত্বে ছিলেন আসানসোল দক্ষিণের বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পাল ৷ সেখানে পুলিশের সঙ্গে বিজেপি নেতাকর্মীদের বচসা হয় একপ্রস্থ ৷ সেখানেই অগ্নিমিত্রা বলেন, "এই রাজ্যে ধর্ষণ একটা ট্রেন্ড হয়ে গিয়েছে ৷ যারা এই ধর্ষণ করে, তাদের মনে এই বিশ্বাসটা তৈরি হয়ে গিয়েছে যে তারা ধর্ষণ বা খুন যাই করুক না-কেন, তাদের মাথার উপরে তৃণমূল কংগ্রেস তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত আছে ৷ কোনও এক তৃণমূল নেতার পায়ে পড়ে যাবে, তারপর সে বেঁচে যাবে ৷ এই রাজ্যে মেয়েদের সুরক্ষা বলে কিছু নেই ৷"

তবে, বিরোধী দল বিজেপির এই সমালোচনাকে পুরোপুরি রাজনীতি বলে দাবি করেছেন রাজ্যের নারী ও শিশুকল্যাণ মন্ত্রী শশী পাঁজা ৷ তিনি বলেন, "গতকাল রাতে দুর্গাপুরের একটি বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজের এক ছাত্রী পুলিশের কাছে একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ৷ সেখানে তিনি গণধর্ষণ হওয়ার অভিযোগ করেছেন ৷ পুলিশ দ্রুত ঘটনা তদন্ত শুরু করেছে ৷ মেয়েটি দুর্গাপুরে পড়াশোনা করে ৷ তাঁর বাড়ি ওড়িশায় ৷ তাঁর বাবা-মা চলে এসেছেন ৷ তাঁরা পুলিশের তদন্তের উপর এবং রাজ্য সরকারের উপর আস্থা প্রকাশ করেছেন ৷’’

তিনি আরও বলেন, ‘‘ভারতীয় জনতা পার্টি এই ঘটনা নিয়েও রাজনৈতিক মন্তব্য করছে ৷ এই ঘটনাকে নিয়ে অযথা রাজনীতি করতে চাইছে ৷ ওড়িশাতেও নারী নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে ৷ সেখানে নির্যাতিতা গায়ে আগুন লাগিয়ে মারা গিয়েছেন ৷ সেখানে বিজেপির সরকার রয়েছে ৷ এই ধরনের ঘটনা সর্বত্র ঘটছে ৷ আপাতত পুলিশ ঘটনার তদন্ত করছে ৷ তাদের তদন্ত করতে দেওয়া উচিত ৷ পুলিশি তদন্তে যা-যা উঠে আসবে তার পরিপ্রেক্ষিতে রাজ্য সরকার আগামিদিনে মন্তব্য করবে ৷"

অন্যদিকে, ঘটনা প্রকাশ্যে আসতে এ দিন দুর্গাপুরের ওই বেসরকারি মেডিক্যাল কলেজে যান জাতীয় মহিলা কমিশনের সদস্য অর্চনা মজুমদার ৷ তিনি কলেজ কর্তৃপক্ষের সঙ্গে কথা বলেছেন ৷

