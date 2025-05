ETV Bharat / state

গরহাজির 'অসুস্থ' কেষ্ট বীরদর্পে দলীয় কার্যালয়ে, গ্রেফতারির দাবিতে উত্তপ্ত বোলপুর - ANUBRATA MONDAL

এসডিপিও অফিসে না গিয়ে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছলেন তৃণমূল নেতা অনুব্রত মণ্ডল ( ইটিভি ভারত )

By ETV Bharat Bangla Team Published : May 31, 2025 at 6:15 PM IST | Updated : May 31, 2025 at 6:34 PM IST 4 Min Read

বোলপুর, 31 মে: নোটিশ পেয়েও এসডিপিও অফিসে হাজিরা দিলেন না অনুব্রত মণ্ডল ৷ তাঁর আইনজীবীরা জানান তিনি অসুস্থ ৷ এদিকে শনিবারই তাঁকে বাড়ি থেকে বেরিয়ে দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছতে দেখা যায় ৷ তাই তাঁকে ঘিরে চলতে থাকা বিতর্কে ঘি ঢাললেন দোর্দণ্ডপ্রতাপ তৃণমূল নেতা নিজেই ৷ পুলিশের তরফে এদিন তাঁকে ফের একটি হাজিরার নোটিশ জারি করা হয়েছে ৷ গরুপাচার ও আর্থিক তছরূপের মামলায় দু'বছর কারাগারে থেকে গত বছরের সেপ্টেম্বরে জামিনে মুক্তি পান প্রাক্তন জেলা সভাপতি ৷ ফের তাঁকে ঘিরে বিতর্ক ৷ বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে ফোনে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজের ঘটনায় অনুব্রত মণ্ডলকে গ্রেফতারের দাবি তুলেছে বিজেপি-সিপিআই(এম) ৷ এদিনই বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট, সাঁইথিয়া থানায় অনুব্রতর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি ৷ এসডিপিও অফিসে হাজিরা দেননি কেষ্ট, এদিকে পৌঁছলেন দলীয় কার্যালয়ে (ইটিভি ভারত) পুলিশের উচ্চাধিকারিককে অশ্রাব্য ভাষায় গালিগালাজের অডিয়ো ভাইরাল (ভাইরাল হওয়া অডিয়ো ক্লিপের সত্যতা যাচাই করেনি ইটিভি ভারত) ঘিরে বৃহস্পতিবার থেকে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে রাজ্য রাজনীতি ৷ ওই অডিয়োয় একটি কণ্ঠস্বর নিজেকে অনুব্রত মণ্ডল বলে দাবি করেছেন ৷ এরপর গতকাল বোলপুর থানায় তাঁর বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করা হয় ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব তাঁকে 4 ঘণ্টার মধ্যে ক্ষমা চাইতে বলেন ৷ সেই অনুযায়ী অনুব্রত তৃণমূলের রাজ্য সভাপতি সুব্রত বক্সীর কাছে চিঠি পাঠিয়ে ক্ষমাও চেয়ে নেন ৷ 30 মে বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বোলপুরে তৃণমূলের দলীয় কার্যালয়ে একটি নোটিশ পাঠান ৷ সেখানে 31 মে সকাল 11টায় অনুব্রত মণ্ডলকে এসডিপিও অফিসে হাজিরা দেওয়ার কথা জানানো হয়েছিল ৷ কিন্তু এদিন সেই 'অসুস্থতার' কারণ দেখিয়ে হাজিরা এড়িয়ে যান তৃণমূল নেতা ৷ তাঁর তরফে চারজন আইনজীবী এসডিপিও কার্যালয়ে হাজিরা না-দেওয়ার কারণ জানিয়ে চিঠি দিয়ে সময় চেয়েছেন ৷

এদিকে এদিনই দুপুরে বোলপুরের নিচুপট্টির বাড়ি থেকে বেরিয়ে সোজা দলীয় কার্যালয়ে পৌঁছতে দেখা যায় অনুব্রতকে ৷ প্রশ্ন উঠছে, তাঁর বিরুদ্ধে জামিন অযোগ্য ধারায় মামলা দায়ের হওয়ার পর তিনি হাজিরা এড়িয়ে গিয়েছেন ৷ এই অবস্থায় কীভাবে তিনি প্রকাশ্যে ঘুরছেন ? থানায় ডেপুটেশন জমা দিচ্ছেন বিজেপি মহিলা কর্মীরা (ইটিভি ভারত) বিরোধীদের অনুব্রতকে গ্রেফতারের দাবিতে বোলপুরের রাজনৈতিক পারদ ক্রমশ চড়ছে ৷ বিজেপির বিক্ষোভের পাশাপাশি এদিন বোলপুর, সিউড়ি, রামপুরহাট ও সাঁইথিয়া থানায় তৃণমূল নেতার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে বিজেপি ৷ পাশাপাশি পুলিশ আইন অনুযায়ী কাজ করুক- এই দাবিতে বোলপুরে মিছিল করে সিপিআই(এম) ৷ পরে বোলপুরের এসডিপিও-র কাছে একটি ডেপুটেশন জমা দেওয়া হয় ৷ দলীয় সূত্রে খবর, সোমবার অনুব্রতর আগাম জামিনের আবেদন করবেন অনুব্রত মণ্ডলের আইনজীবীরা ৷ পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, তদন্তের স্বার্থে অনুব্রত ও আইসি লিটন হালদারের মোবাইল ফোন বাজেয়াপ্ত করা হবে ৷ কীভাবে দু'জনের কথোপকথনের অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল হল, তাও খতিয়ে দেখা হবে ৷ এই কথা আগেই জানিয়েছেন বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং ৷ বৃহস্পতিবার একটি অডিয়ো ক্লিপ ভাইরাল ঘিরে শোরগোল পড়ে যায় রাজ্যে ৷ ওই অডিয়োয় এক বক্তা অনুব্রত মণ্ডল পরিচয় দিয়েছেন ৷ তিনি অশ্রাব্য ও ছাপার অযোগ্য ভাষায় বোলপুর থানার আইসি লিটন হালদারকে গালিগালাজ করছেন ৷ এই অডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে রাজ্যের পুলিশমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিরুদ্ধে সরব হন বিজেপির রাজ্য সভাপতি সুকান্ত মজুমদার, সর্বভারতীয় আইটি সেলের প্রধান অমিত মালব্য ৷ সাংবাদিক বৈঠক করে কেষ্টকে গ্রেফতারের দাবি তোলেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এর প্রতিবাদে সরব হয়েছেন সিপিআই(এম)-এর রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম-সহ সব বিরোধী পক্ষই ৷ গতকালই অনুব্রত মণ্ডলের বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে বোলপুর থানার পুলিশ ৷ ভারতীয় ন্যায় সংহিতার (বিএনএস) 224 (সরকারি কাজে বাধা দেওয়া ও কর্তব্যরত কর্মীকে হুমকি), 132 (সরকারি কর্মচারীকে হেনস্থা), 75 (শ্লীলতাহানি ও হেনস্থা) ও 351 (হুমকি) ধারায় মামলা রুজু হয় তৃণমূলের দাপুটে নেতার বিরুদ্ধে ৷ এর মধ্যে দু'টি ধারা জামিন অযোগ্য ৷ এই মামলার তদন্তকারী অফিসার (আইও) বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল ৷ আইসিকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ! চাপে পড়ে ক্ষমা চাইলেন অনুব্রত

Last Updated : May 31, 2025 at 6:34 PM IST