বোলপুর, 24 অগস্ট: শাসকদলের কটাক্ষের পরও তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষার দিন বদল করেনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ তবে এবার সেই কাজই করল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ পিছিয়ে দেওয়া হল পরীক্ষার দিন ৷ তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে, অর্থাৎ 28 অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা ছিল ৷ তবে ওই দিন পরিবহণের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কার কথা বলে পরীক্ষার দিন পিছিয়ে 30 অগস্ট করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সমস্যা হতে পারে । সেই দিক বিবেচনা করেই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে 30 অগস্ট (শনিবার) করা হয়েছে ।"
28 অগস্ট তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ সেই উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলার মেয়ো রোডে সমাবেশ রয়েছে । বক্তব্য রাখার কথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এই দিনই বোলপুরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা ছিল ৷ সেই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেওয়া হল ৷ 28 অগস্টের বদলে সেই পরীক্ষা নেওয়া হবে 30 অগস্ট ৷
এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, পড়ুয়াদের অনুরোধে যাতায়াতের সমস্যার কথা মাথায় রেখে পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । অনেকেরই প্রশ্ন, শাসকদলের দলীয় কর্মসূচির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন কেন পিছিয়ে দেওয়া হবে !
এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "শিক্ষাব্যবস্থা লাটে তুলে দিয়েছে এই সরকার । শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে ৷ তাই ভয়ে হোক বা দলের অনুগামী হয়ে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হচ্ছে ।"
প্রসঙ্গত, 28 অগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষা রয়েছে । এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তকে দিন বদলের অনুরোধ জানিয়েছিলেন টিএমসিপি-র নেতারা ৷ তবে পরীক্ষার দিন বদল না-করায়, শান্তা দত্তকে নিশানা করেছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদে রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য । সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য 'দিল্লির নির্দেশে চলছেন' বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ তারপরেই দেখা গেল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন পিছিয়ে গেল ৷