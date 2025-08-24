ETV Bharat / state

মানেনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, তবে বিশ্ববাংলায় পরীক্ষা হবে না তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে - BISWA BANGLA UNIVERSITY

তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে যে পরীক্ষা ছিল, তার দিন বদলে দিল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ এই নিয়ে জারি করা বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে ৷

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা হবে না তৃণমূল ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে (নিজস্ব চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 24, 2025 at 2:43 PM IST

বোলপুর, 24 অগস্ট: শাসকদলের কটাক্ষের পরও তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে পূর্ব নির্ধারিত পরীক্ষার দিন বদল করেনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ৷ তবে এবার সেই কাজই করল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় ৷ পিছিয়ে দেওয়া হল পরীক্ষার দিন ৷ তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের প্রতিষ্ঠা দিবসে, অর্থাৎ 28 অগস্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা ছিল ৷ তবে ওই দিন পরিবহণের সমস্যা হওয়ার আশঙ্কার কথা বলে পরীক্ষার দিন পিছিয়ে 30 অগস্ট করা হয়েছে ৷ ইতিমধ্যেই এই মর্মে বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ । যা নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপকুমার মাইতি বলেন, "ছাত্রছাত্রীদের যাতায়াতের সমস্যা হতে পারে । সেই দিক বিবেচনা করেই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে 30 অগস্ট (শনিবার) করা হয়েছে ।"

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব চিত্র)

28 অগস্ট তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদের (টিএমসিপি) প্রতিষ্ঠা দিবস ৷ সেই উপলক্ষে কলকাতার ধর্মতলার মেয়ো রোডে সমাবেশ রয়েছে । বক্তব্য রাখার কথা তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ৷ এই দিনই বোলপুরে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের পরীক্ষা ছিল ৷ সেই পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেওয়া হল ৷ 28 অগস্টের বদলে সেই পরীক্ষা নেওয়া হবে 30 অগস্ট ৷

এই মর্মে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি বিজ্ঞপ্তিও জারি করেছে ৷ তাতে উল্লেখ করা হয়েছে, পড়ুয়াদের অনুরোধে যাতায়াতের সমস্যার কথা মাথায় রেখে পরীক্ষার দিন পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে । বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বিজ্ঞপ্তি ঘিরে বিতর্ক তৈরি হয়েছে । অনেকেরই প্রশ্ন, শাসকদলের দলীয় কর্মসূচির জন্য একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন কেন পিছিয়ে দেওয়া হবে !

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ (নিজস্ব চিত্র)

এই নিয়ে তৃণমূলকে কটাক্ষ করেছে বিজেপি ৷ বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "শিক্ষাব্যবস্থা লাটে তুলে দিয়েছে এই সরকার । শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি থেকে শুরু করে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিজেদের পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছে ৷ তাই ভয়ে হোক বা দলের অনুগামী হয়ে, তৃণমূল ছাত্র পরিষদে প্রতিষ্ঠা দিবসে পরীক্ষা পর্যন্ত পিছিয়ে দিতে হচ্ছে ।"

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্ক (নিজস্ব চিত্র)

প্রসঙ্গত, 28 অগস্ট কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়েও পরীক্ষা রয়েছে । এই নিয়ে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য শান্তা দত্তকে দিন বদলের অনুরোধ জানিয়েছিলেন টিএমসিপি-র নেতারা ৷ তবে পরীক্ষার দিন বদল না-করায়, শান্তা দত্তকে নিশানা করেছিলেন তৃণমূল ছাত্র পরিষদে রাজ্য সভাপতি তৃণাঙ্কুর ভট্টাচার্য । সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য 'দিল্লির নির্দেশে চলছেন' বলে উল্লেখ করেছিলেন ৷ তারপরেই দেখা গেল বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষার দিন পিছিয়ে গেল ৷

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তি (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণ (নিজস্ব চিত্র)

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞপ্তিতে বিতর্ক (নিজস্ব চিত্র)

