ETV Bharat / state

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে বিশ্ববাংলায় তদন্ত কমিটি গঠন, সরব বিজেপি

বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়োগ নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ বিজেপির কথায়, বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য। এখানে একটিও স্থায়ী পোস্ট নেই ৷

BISWA BANGLA BISWABIDYALAY
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 12, 2025 at 8:53 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

বোলপুর, 12 সেপ্টেম্বর: বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপিকার নিয়োগ সংক্রান্ত অভিযোগের ভিত্তি গঠিত হল তদন্ত কমিটি। 3 সদস্যের এই তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন বিশ্ববাংলার উপাচার্যও ৷ জানা গিয়েছে, তদন্ত চলাকালীন অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে তাঁদের কাজকর্ম থেকে বিরত রাখা হচ্ছে ৷ অধ্যক্ষের সিলমোহর ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দাখিল করার ঘটনায় সরব হয়েছেন বিজেপির রাজ্য সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

তিনি বলেন, "বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বের অষ্টম আশ্চর্য। এখানে একটিও স্থায়ী পোস্ট নেই ৷ অস্থায়ী লোক দিয়ে চলছে একটা বিশ্ববিদ্যালয়। সেখানে এক অধ্যাপিকার ভুয়ো অভিজ্ঞতার শংসাপত্র দিয়ে নিয়োগ হয়েছে শুনলাম ৷ স্থায়ী পোস্ট না-থাকলে দুর্নীতি স্বাভাবিক।"

নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে নিয়োগ দুর্নীতির অভিযোগে (ইটিভি ভারত)

রাজ্যজুড়ে প্রাথমিক, উচ্চ-প্রাথমিক, মাধ্যমিক, উচ্চমাধ্যমিকে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে উত্তাল ৷ এই পরিস্থিতিতে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়োগ নিয়ে তীব্র বিতর্ক তৈরি হয়েছে ৷ ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয় ও বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রে জানা গিয়েছে, 2022 সালের 27 জুলাই ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সাম্মানিক অধ্যাপিকা হিসাবে যোগ দেন জলি ভট্টাচার্য ৷ পরে 2023 সালের 1 অগস্ট তাঁকে ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হিসাবে নিযুক্ত করা হয়।

এই কলেজ থেকে একটি অভিজ্ঞতার শংসাপত্র নিয়ে জলি ভট্টাচার্য বর্তমানে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগে অতিথি অধ্যাপিকা হিসাবে কর্মরত ও যথারীতি সাম্মানিক পাচ্ছেন ৷ তাঁর অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি নিয়ে সন্দেহ হয় বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতির। তিনি ইলামবাজারের কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশীকে চিঠি দিয়ে শংসাপত্রটি সত্যতা জানতে চান ৷ প্রত্যুত্তরে কবি জয়দেব মহাবিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ মহাদেব দেবাংশী চিঠি দিয়ে স্পষ্ট জানিয়ে দেন, তাঁর অবর্তমানে সিলমোহর ব্যবহার করা হয়েছে। স্বাক্ষরটিও তাঁর নয় ৷

এমনকী জলি ভট্টাচার্যকে যেদিন এই শংসাপত্র দেওয়া হয়, সেদিন তিনি কলেজে ছিলেন না। অধ্যক্ষের অবর্তমানে তাঁর সিলমোহর ব্যবহার করে অভিজ্ঞতার শংসাপত্রটি দিয়েছিলেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। এই প্রসূনবাবু আবার বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা নিয়ামক পদেও আসীন।

BISWA BANGLA BISWABIDYALAY
বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদন্ত কমিটি গঠন (নিজস্ব ছবি)

এই ঘটনায় এদিন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয় একটি তদন্ত কমিটি গঠন করেছে ৷ জানা গিয়েছে, 3 সদস্যের এই তদন্ত কমিটিতে রয়েছেন বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতিও ৷ তদন্ত চলাকালীন অধ্যাপিকা জলি ভট্টাচার্য ও অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাজকর্ম থেকে অব্যহতি দেওয়া হচ্ছে ৷ যাতে কোনওভাবে তদন্ত প্রভাবিত না হয়।

অন্যদিকে, প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরফে শো-কজ করা হয়েছিল ৷ নিজেকে নির্দোষ দাবি করে শোকজের উত্তর দিয়েছেন অধ্যাপক প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়। বিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য দিলীপ কুমার মাইতি বলেন, "তদন্ত কমিটি গঠন করা হয়েছে। কমিটিই যা সিদ্ধান্ত নেওয়ার নেবে। এখনই কোনও অভ্যন্তরীণ বিষয় কিছু বলব না।"

For All Latest Updates

TAGGED:

BISWA BANGLA UNIVERSITYবিশ্ববাংলা বিশ্ববিদ্যালয়তদন্ত কমিটিRECRUITMENT CORRUPTIONBISWA BANGLA BISWABIDYALAY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

একদিন নয়, সপ্তাহে 4 দিন খোলা থাকবে বিশ্বভারতীর 'ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ' ক্যাম্পাস

একবার চোখে দেখেই প্রেম ? হতে পারে ইমোফিলিয়া; জেনে নিন এর অসুবিধাগুলি

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.