মালদা, 21 অগস্ট: SIR আবহে রাজ্য সরকার নির্দেশিকা জারি করেছে, আর হাতে লেখা কোনও জন্মের শংসাপত্র চলবে না ৷ প্রতিটি শংসাপত্রকে ডিজিটাল করতে হবে ৷ এর জন্য সরকারের তরফে রাজ্যবাসীকে স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত বা পুরসভায় যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে ৷ রাজ্যের তরফে আরও জানানো হয়েছে, সরকারের তরফে সাধারণ মানুষকে বিনা অর্থে এই পরিষেবা দেওয়া হবে ৷
কিন্তু এখানেই উঠেছে প্রশ্ন ৷ রাজ্য সরকার বিনা পয়সায় এই পরিষেবা চালুর কথা জানালেও তৃণমূল পরিচালিত চাঁচল 1 নম্বর ব্লকের খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের নিয়ম আলাদা ৷ অভিযোগ, টাকা না-ফেললে ওই পঞ্চায়েতে এই কাজ করা হবে না-বলে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে গ্রামবাসীদের ৷ এই টাকার চাপে অনেক গরিব মানুষ নিজেদের জন্মের শংসাপত্রের ডিজিটাইজেশন করাতে গিয়েও পঞ্চায়েত থেকে ফিরে আসতে বাধ্য হয়েছেন ৷
ঘটনার প্রতিবাদে এলাকার মানুষজন জেলাশাসকের কাছে গণস্বাক্ষর সংবলিত অভিযোগপত্রও জমা দিয়েছেন ৷ জেলাশাসক বিষয়টি নিয়ে তদন্তের আশ্বাস দিলেও তৃণমূলের জেলা নেতৃত্বের সাফাই, ব্যক্তিগত বিষয় সামনে এনে এখানে পঞ্চায়েতকে বদনাম করা হচ্ছে ৷
রাজ্যজুড়ে এখন এসআইআর আতঙ্ক ৷ শোনা যাচ্ছে, পুজোর পরেই নির্বাচন কমিশন বাংলাজুড়ে চালু করতে চলেছে স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন ৷ প্রত্যেকেই এখন নিজেদের কাছে থাকা নাগরিকত্বের একাধিক শংসাপত্র ঠিক করে রাখতে তৎপর ৷
এরই মধ্যে রাজ্য সরকার জানিয়েছে, হাতে লেখা জন্মের শংসাপত্র আর গ্রাহ্য হবে না ৷ শংসাপত্রের ডিজিটাইজেশন করাতে হবে ৷ পুরনো শংসাপত্রে কোনও ভুল থাকলে সেটাও দ্রুত ঠিক করে নিতে হবে ৷ ভয়ার্ত মানুষ এখন নিজেদের পুরনো শংসাপত্র নিয়ে পঞ্চায়েত দফতর কিংবা পুরসভায় দৌড়োচ্ছেন ৷
সেই সুযোগে কার্যত ব্যবসা ফেঁদে বসেছে খরবা গ্রাম পঞ্চায়েত ৷ অভিযোগ, এই পঞ্চায়েতে শংসাপত্রের ডিজিটাইজেশন করাতে আসা মানুষজনের কাছে মাথাপিছু 500 টাকা করে দাবি করা হচ্ছে ৷ টাকা না-দিলে সেখানে কোনও কাজ করা হচ্ছে না ৷
এক গ্রামবাসী শাহজাহান আলি বলছেন, “সাধারণ মানুষ জন্মের শংসাপত্রের ডিজিটাইজেশন করাতে পঞ্চায়েতে যাচ্ছে ৷ তাদের কাছে টাকা দাবি করা হচ্ছে ৷ কিন্তু সেই টাকার কোনও রিসিভ কপি বা রশিদ দেওয়া হচ্ছে না ৷ সেটা চাওয়া হলে উলটোপালটা কথা বলা হচ্ছে ৷ জন্মের শংসাপত্রে অনেকের নাম ভুল রয়েছে ৷ পঞ্চায়েতে তাঁরা এখন বেশি ভিড় করছেন ৷ আমিও ভুল ঠিক করার পাশাপাশি শংসাপত্রকে ডিজিটাল করতে পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম ৷ আমার কাছে 500 টাকা চাওয়া হয় ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কারও কাছে আবার হাজার বা দু’হাজার টাকাও চাওয়া হয়েছে ৷ পঞ্চায়েতের কর্মীদের সঙ্গে প্রধানও সেই টাকা চাইছেন ৷ আমার কাছে টাকা না-থাকায় আমি ফিরে চলে আসি ৷ আমার কাজ হয়নি৷ আমরা গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে প্রশাসনিক আধিকারিকদের জানিয়েছি ৷ তাঁরা কী করছেন, সেদিকেই আমরা চেয়ে রয়েছি ৷”
আরেক গ্রামবাসী লিটন আলি বলেন, “রাজ্য সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, জন্মের পুরনো সার্টিফিকেট আর চলবে না ৷ এখন সেই তথ্য অনলাইনে নথিভুক্ত করতে হবে ৷ ডিজিটাল শংসাপত্র সঙ্গে রাখতে হবে ৷ আমি পুরনো সব কাগজপত্র নিয়ে পঞ্চায়েতে গিয়েছিলাম ৷ সেখানে দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্মীরা আমাকে জানান, আমার তথ্য অনলাইনে আপলোড করতে গেলে টাকা লাগবে ৷ আমি তাঁদের জিজ্ঞাসা করি টাকা লাগবে কেন ? তাঁরা জানান, পঞ্চায়েতে মিটিং করে রেজুলেশন নেওয়া হয়েছে, এই কাজ করতে মাথাপিছু 500 টাকা করে লাগবে ৷ কেউ সেই টাকা না-দিতে পারলে 300 টাকা করে দেবে ৷ টাকা না-দিলে কাজ হবে না ৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘আমরা পরিযায়ী শ্রমিক৷ আমার বাড়িতে পাঁচ সদস্য ৷ অর্থাৎ এই কাজে আমার 1500 টাকা লাগবে ৷ অত টাকা দেওয়া আমার পক্ষে অসম্ভব ৷ তাই আমি ফিরে চলে আসি ৷ আমার কাজও হয়নি ৷ আমাদের সমাজে অনেক নিম্নবিত্ত মানুষ রয়েছে ৷ সবাই শ্রমিক ৷ মুখ্যমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের তরফে বিনামূল্যে এই পরিষেবা দেওয়া হবে ৷ আমি চাই, মুখ্যমন্ত্রীর নির্দেশ মতো বিনামূল্যে আমাদের এই পরিষেবা দেওয়া হোক ৷ আমরা গোটা বিষয়টি লিখিতভাবে জেলাশাসককে জানিয়েছি ৷ এখন দেখা যাক তিনি কী করেন ৷”
যদিও গ্রামবাসীদের অভিযোগ অস্বীকার করে খরবা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান মলয় বসাক দাবি করেন, “এখানে কোনোরকম অতিরিক্ত চার্জ বা ফি নেওয়া হয় না ৷ এখন পঞ্চায়েতে পুরনো জন্ম শংসাপত্রের ডিজিটাইজেশন করা হচ্ছে ৷ বিনামূল্যেই সেই কাজ করা হচ্ছে ৷ একই সঙ্গে নতুন শংসাপত্রেরও কাজ চলছে ৷ ডিজিটাইজেশনের কাজ শুরু হওয়ার পর এখানে কাজের চাপও বেড়েছে ৷”
গোটা বিষয়টিকে ব্যক্তিগত বলে মন্তব্য করেছেন জেলা তৃণমূলের অন্যতম নেতা শুভময় বসু ৷ তাঁর মন্তব্য, “কেউ কারও কাছে টাকা পেতে পারে ৷ সেই টাকা দেওয়াও হতে পারে ৷ কিন্তু সেটাই যদি আবার অভিযোগ হয়ে যায় তাহলে কিছু বলার নেই ৷ এসবই এখন চলছে ৷ প্রকৃত ঘটনা কী তা জানতে প্রশাসন ও দল তদন্ত করে দেখবে ৷”
জেলাশাসক নিতিন সিংহানিয়া বলেন, “গ্রামবাসীদের অভিযোগ খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷ তদন্তে কেউ দোষী প্রমাণিত হলে যথাযথ পদক্ষেপ করা হবে ৷”