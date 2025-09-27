আদিবাসী ছাত্রী-খুনে জমা পড়ল চার্জশিট, এখনও হদিশ মেলেনি দু’টি হাত-নিম্নাঙ্গের
শুক্রবার এই নিয়ে সাংবাদিক বৈঠক করেন বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ৷ তিনি জানান, খুঁজে না-পাওয়া দেহাংশ খোঁজা হচ্ছে৷
Published : September 27, 2025 at 2:03 PM IST
রামপুরহাট (বীরভূম), 27 সেপ্টেম্বর: খুনের প্রায় এক মাস পরও পাওয়া গেল না বীরভূমের আদিবাসী ছাত্রীর দেহের অর্ধেক অংশ। তবে খুব তাড়াতাড়ি পাওয়া যাবে বলে আশাবাদী বীরভূমের পুলিশ সুপার আমনদীপ। শুক্রবার সন্ধ্যায় রামপুরহাট থানায় সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানান বীরভূমের পুলিশ সুপার। তিনি বলেন, ‘‘আমরা খুব তাড়াতাড়ি এই খুনের তদন্ত সম্পূর্ণ করব। বাকি অংশ খোঁজার জন্য দিন-রাত চেষ্টা করা হচ্ছে।"
শুক্রবার এই খুনের ঘটনার চার্জশিটও পেশ করে পুলিশ৷ সেই নিয়ে পুলিশ সুপার বলেন, "মাত্র নয় দিনের মাথায় আমরা চার্জশিট জমা করেছি। খুবই দ্রুত ট্রায়াল আরম্ভ করব ও অভিযুক্তকে সর্বোচ্চ সাজা দেওয়ার চেষ্টা করব।" তিনি আরও বলেন, "তদন্তে এই ধর্ষণ খুনের মামলায় এখনও পর্যন্ত একজনের নাম এসেছে। বাকি কোনও নাম আমরা পাইনি। এই ঘটনা খুবই বিরল থেকে বিরলতম ঘটনা।’’
উল্লেখ্য, গত 28 অগস্ট সকালে রামপুরহাটে আসার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় স্থানীয় একটি গ্রামের এক সপ্তম শ্রেণীর আদিবাসী ছাত্রী। ছাত্রীর বাড়ির লোকেরা চারদিক খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েকে খুঁজে পাননি। শেষপর্যন্ত রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা। পুলিশ পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নিখোঁজ ছাত্রীর স্কুলের এক শিক্ষককে আটক করে। কিন্তু একদিন পর তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয়।
এক সপ্তাহ আগে আবারও ওই শিক্ষককে আটক করে পুলিশ। পুলিশ জেরায় খুনের কথা স্বীকার করেন তিনি৷ তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে রামপুরহাট শহরের একটি ক্যানেলের ব্রিজের নীচ থেকে উদ্ধার হয় দু’টি বস্তাবন্দি অবস্থায় দু’টুকরো দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু এখনও নিহত ছাত্রীর সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়নি। দু’টি হাত ও শরীরের নিম্নাঙ্গ বস্তায় ছিল না। ফলে বিপাকে পড়েছে তদন্তকারী অফিসাররা। কারণ, অভিযোগ আছে ধর্ষণ ও খুনের। নিম্নাঙ্গ না-পেলে ধর্ষণের বিষয়টি প্রমাণ করা কঠিন হবে তদন্তকারীদের জন্য৷
ফলে চার্জশিট জমা দিলেও এখনও আদিবাসী ছাত্রীর দেহের বেশ কিছু অংশ পাওয়া যায়নি। ফলে তদন্ত কতটা সম্পূর্ণ হয়েছে, সেই নিয়েও প্রশ্ন উঠছে।