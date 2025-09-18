মেলেনি মৃত আদিবাসী ছাত্রীর নিম্নাঙ্গ, ধর্ষণ প্রমাণে বিপাকে পুলিশ !
মৃত আদিবাসী ছাত্রীর নিম্নাঙ্গ ও দুটো হাত এখনও পাওয়া যায়নি ৷ ছাত্রীর স্কুলের প্রধান শিক্ষককে মারধর করে উত্তেজিত জনতা ৷
Published : September 18, 2025 at 6:02 PM IST
রামপুরহাট, 18 সেপ্টেম্বর: রামপুরহাটে সপ্তম শ্রেণির আদিবাসী ছাত্রী খুনের ঘটনায় ধর্ষণের অভিযোগ এনেছে তার পরিবার ৷ তবে সেই অভিযোগের প্রমাণ খুঁজে পাওয়া নিয়েই সংশয়ের সৃষ্টি হয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, আদিবাসী ছাত্রীর শরীরের বেশকিছু অংশ এখনও পাওয়াই যায়নি । তার দুটি হাত ও নিম্নাঙ্গ এখনও পর্যন্ত উদ্ধার করতে পারেনি পুলিশ । এদিকে, ধৃতের বাড়ি থেকে সেক্স টয় উদ্ধার হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে ৷
গত 28 আগস্ট সকালে রামপুরহাটে আসার পথে নিখোঁজ হয়ে যায় রামপুরহাট থানা এলাকার সপ্তম শ্রেণির এক আদিবাসী ছাত্রী । ছাত্রীর বাড়ির লোকেরা চারিদিক খোঁজাখুঁজি করেও মেয়েকে খুঁজে পাননি । শেষ পর্যন্ত রামপুরহাট থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন পরিবারের সদস্যরা । পুলিশ সেই অভিযোগের ভিত্তিতে ওই নিখোঁজ ছাত্রীর স্কুলের এক শিক্ষককে আটক করে । কিন্তু একদিন পরই তাঁকে ছেড়ে দেওয়া হয় । তবে তাঁর উপর নজর রাখা হচ্ছিল ৷
শিক্ষকের গতিবিধি সন্দেহজনক হওয়ায় এক সপ্তাহ আগে আবারও তাঁকে আটক করে পুলিশ । তখন পুলিশি জেরায় তিনি খুনের কথা স্বীকার করে নেন বলে জানা গিয়েছে ৷ তাঁর বয়ানের ভিত্তিতে রামপুরহাট শহরের একটি খালের ব্রিজের নীচ থেকে বস্তাবন্দি অবস্থায় দু'টুকরো দেহ উদ্ধার করে পুলিশ ।
কিন্তু আজ পুলিশ সূত্রে জানা যায়, মৃত ছাত্রীর সম্পূর্ণ দেহ পাওয়া যায়নি । তার দুটি হাত ও শরীরের নিম্নাঙ্গ বস্তায় ছিল না । ফলে বিপাকে পড়েছেন তদন্তকারী অফিসাররা । ছাত্রীর পরিবারের তরফে ধর্ষণ করে খুনের অভিযোগ করায়, তার তদন্তে ছাত্রীর শরীরের সব অংশ খুঁজে পাওয়া অত্যন্ত জরুরি বলে মনে করছেন তদন্তকারী আধিকারিকরা ৷
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার আমনদীপ সিং বলেন, "ধৃতকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে ৷ গ্রামের পরিস্থিতির উপর পুলিশ নজর রাখছে যাতে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা না-ঘটে ৷"
এদিকে, ঘটনার পর থেকেই এলাকায় প্রবল উত্তেজনা ছড়িয়েছে এলাকায় । বৃহস্পতিবার সকালে ছাত্রীর স্কুলে গিয়ে ক্ষোভ উগরে দেন স্থানীয়রা । উত্তেজিত জনতা স্কুলের প্রধান শিক্ষককে ঘিরে ধরে মারধর করেন । পরে পুলিশ তাঁকে উদ্ধার করে । তবে এখানেই থেমে থাকেনি ক্ষোভ । স্কুলের সামনে রামপুরহাট-ঝাড়খণ্ড রাস্তায় বাঁশ, লাঠি ফেলে পথ অবরোধে বসেন গ্রামবাসীরা । এর জেরে গুরুত্বপূর্ণ ওই রাস্তায় দীর্ঘক্ষণ যান চলাচল ব্যাহত হয় । এরপর ঘটনাস্থলে পৌঁছয় রামপুরহাট থানার বিশাল পুলিশবাহিনী এবং রামপুরহাট মহকুমা পুলিশ আধিকারিক । বিক্ষোভকারীদের দাবি মানার আশ্বাস দিলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে ৷
এই ঘটনা নিয়ে শাসকদলের বিরুদ্ধে সরব হয়েছে বিরোধীরা ৷ বিজেপি বীরভূমের জেলা সভাপতি বলেন, "অভয়ার ঘটনা থেকে তৃণমূল লাশ লোপাটের রাজনীতি করছে । এই ছাত্রীরও অর্ধেক শরীর পাওয়া যায়নি । অথচ একে কবর দেওয়া হল । বাড়ির লোকে দাবি করছে কেন্দ্রীয় এজেন্সির তদন্ত, কল্যাণী এমসে নিয়ে ময়নাতদন্তের দাবি করা হয়েছে । আর ওখানে তৃণমূলের নেতারা মস্তানি করছে । এসডিপিও সাহেব কথা দিয়েছেন যে, প্রতিটি দাবি মানা হবে ।"