কলকাতা, 18 অগস্ট: বীরভূমের দেউচা-পাচামি নিয়ে ফের সরব হলেন স্থানীয় আদিবাসী-সহ মামলাকারীরা । তাঁদের অভিযোগ, "দেউচা-পাচামিতে আসলে কয়লা খনি হচ্ছে না । চাঁদা, সাগরবন্ধ, মথুরাবারি, গাবারবাথান এলাকায় কালো পাথরের খনি (ব্যাসল্ট মাইনিং) হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রী মিথ্যে বলছেন । টেন্ডার প্রক্রিয়াতে প্রচুর বেনিয়ম হয়েছে । যা থেকে মুখ্যমন্ত্রী বা তাঁর পরিবারের কেউ লাভবান হতে পারেন । তাই, অবিলম্বে প্রকল্পের কাজ বন্ধ রেখে আদালতের নজরদারিতে তদন্ত হোক ।"
এখানেই শেষ নয়, বীরভূমের আদিবাসী অধিকার মহাসভার অভিযোগ, "ভূমিপুত্রদের বঞ্চনা করা হয়েছে । মিথ্যে প্রতিশ্রুতির দেওয়া হয়েছে । জমিদাতাদের চাকরি দেওয়ার নামেও স্বজনপোষণের করা হয়েছে ।" আগামী বুধবার কলকাতা হাইকোর্টে (প্রসেনজিৎ বসুর মামলার প্রেক্ষিতে) এই মামলার শুনানি রয়েছে ।
ন্যায়বিচার না-পেলে সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার হুঁশিয়ারিও দিয়েছেন প্রসেনজিৎ বসুরা । তাঁর অভিযোগ, "শোনা গিয়েছে মুখ্যমন্ত্রী ও তাঁর ভাইপো এবং তাঁদের ঘনিষ্ঠ একজন উকিল যুক্ত । কোর্ট মনিটর তদন্ত চাইছি । WBPDCL (পশ্চিমবঙ্গ বিদ্যুৎ উন্নয়ন নিগম) হলফনামা দিয়ে অন্য কথা বলছে । কয়লা খনি সংক্রান্ত কোনও ছাড়পত্র নেই । তারা এসেছিল ওখানে কয়লা খনির জন্য ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রক কীভাবে ছাড়পত্র দিল ? টেন্ডারে একটি সংস্থার নাম থাকা সত্ত্বেও হাতবদল কেন ? বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাইছি। মামলা চলাকালীন খাদান বন্ধ করা হোক । প্রশাসনিক ও আর্থিক দুর্নীতির কথা বলা হচ্ছে । আপনারা কি এই দু’টো বিষয় আদালতের মাধ্যমে কিছু করবেন ?’’
প্রসেনজিৎ বসুর বক্তব্য, ‘‘এই রাজ্যে দুর্নীতি বা যেকোনও ঘটনায় কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থা বিচার করতে পারেনি । কেন্দ্রীয় কয়লা, পরিবেশ, আদিবাসী মন্ত্রক এই মামলায় পার্টি আছে । রাজ্যের বিভাগগুলিও যুক্ত । কেন্দ্র আগে তাদের অবস্থান ব্যক্ত করুক । টেন্ডার এগ্রিমেন্টে ভায়োলেশন হয়েছে । বিচারবিভাগীয় তদন্ত চাইছি ।"
সোমবার কলকাতা হাইকোর্ট সংলগ্ন এলাকায় সাংবাদিক বৈঠক করেন মামলাকারী প্রসেনজিৎ বসু, জয় কিষান আন্দোলনের জাতীয় কনভেনার তথা আইনজীবী অভীক সাহারা । উপস্থিত ছিলেন সিপিএমের বীরভূম জেলার সম্পাদক গৌতম ঘোষ, প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রামজ ও বীরভূমের আদিবাসী অধিকার মহাসভার জগন্নাথ টুডু ।
শুরুতেই প্রকল্পের বিরোধিতায় কলকাতা হাইকোর্টে মামলাকারী প্রসেনজিৎ বসু বলেন, "2021 সালের নভেম্বরে এই প্রকল্পের প্রথম নোটিফিকেশন ইস্যু করে বিদ্যুৎ দফতর । তার বিরোধিতায় আদিবাসীরা যাত্রা করে কলকাতায় আসেন । ফেব্রুয়ারি মাসের 5 তারিখে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন, দেউচা-পাচামি দ্বিতীয় বৃহত্তম কয়লাখনি। সবকিছু প্রস্তুত রয়েছে । 100 বছর ধরে আর বিদ্যুৎ নিয়ে কোনও সমস্যা হবে না । জমি অধিগ্রহণ, সেখানকার মানুষের সঙ্গে কথা বলা-সহ সব প্রস্তুত। এক লক্ষ মানুষের কর্মসংস্থান হবে ।" এর পর 6 ফেব্রুয়ারি 2025 সালে বীরভূমের দেউচা-পাচামির ভূমিপুজোর একটি ভিডিয়ো দেখানো হয় । পরে প্রসেনজিৎ বলেন, "এর থেকে বোঝা যায়, সেখানকার বাসিন্দাদের ক্ষোভ রয়েছে । ওখানকার জেলাশাসক ওই ভূমিপুজোর সময় ছিলেন ।’’
তাঁর অভিযোগ, ‘‘ওখানে একটি ব্যসল্ট খনির প্রকল্প হচ্ছে । মুখ্যমন্ত্রীর এই ঘোষণা (কয়লাখনি সংক্রান্ত) বিভ্রান্তিকর । আদিবাসীদের মিথ্যা কথা বলছেন । 2022 সালে একটি মামলা হাইকোর্টে হয় । সেই সময় থেকে মামলাটি চলছে । অন্তর্বর্তী আবেদন ফাইল করা হয় । সেই সময় WBPDCL একটি পক্ষ হিসেবে উত্তর জানায়, নভেম্বর 2023 সালে ক্যাবিনেট সিদ্ধান্ত নেয় 431 একর তারা ব্যাসল্টের খনন প্রকল্প শুরু করতে চলেছে । কয়লা প্রকল্পের কথা উল্লেখ নেই । পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের নোটের বেসিসে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে । কেন্দ্রীয় কয়লামন্ত্রককে জানানো হয়নি ।’’
প্রসেনজিৎ আরও বলেন, ‘‘পাওয়ার ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটারি কেন উত্তর দিতে পারছেন না ? আজও হেয়ারিং এ ডেট চেয়েছে । আদালতকে মিসলিড করছে । এই সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণরূপে বেআইনি । সেপ্টেম্বর 2019 সালে কয়লা কীভাবে উত্তোলন হবে তা ধাপে ধাপে আলোচনা হয়েছে । আজ পর্যন্ত মাইনিং লিজের জন্য তারা কোনও আবেদন করেনি । কেন্দ্রীয় সরকার কয়লামন্ত্রক সব জেনে চুপ করে আছে । আদালতেও তারা কিছু বলছে না । রাজ্য সরকার ও কেন্দ্রের মধ্যে অনৈতিক আঁতাত আছে ।’’
তাঁর আরও দাবি, 431 একর জমিতে ব্যাসল্ট উত্তোলন করে বিপণনের কথা উল্লেখ করা হয়েছে । 44 একরের জন্য, 13 একর বা 4.8 একরের জন্য পরিবেশ সংক্রান্ত ছাড়পত্র নেওয়া হয়েছে বলে দেখানো হয়েছে । কিন্তু এটা রাজ্যের তরফ থেকে দেওয়া হয়েছে ৷ কেন্দ্রের তরফে এমন কোনও ছাড়পত্র দেওয়া হয়নি ৷ ক্যাবিনেট নোটে লেখা আছে লাভ হবে 5600 কোটি টাকা । যে সংস্থাকে বরাত দেওয়া হয়, সেটাকে বদল না-করার জন্য বিদ্যুৎ নিগম শর্ত দিয়েছিল ৷ কিন্তু গত এপ্রিলে 4 কোটি টাকায় মালিকানা হাতবদল করা হয়েছে ৷ টেন্ডারের নথিই তো তাহলে বিকৃত করা হল ৷ তাই এই প্রকল্প বন্ধ করে দেওয়া উচিত ৷
জয় কিষান আন্দোলনের জাতীয় কনভেনার তথা আইনজীবী অভীক সাহা বলেন ,"কণ্ঠহীনদের জন্য আমরা লড়াই করছি । এই পাথর চুরির সঙ্গে মুখ্যমন্ত্রীও যুক্ত । 20 ফেব্রুয়ারি 2022 আদিবাসীরা দেওয়ানগঞ্জের মাঠে একটা বড় সভা করেছিল । তখন আমাদের অত্যাচার করা হয়েছিল । তাঁদের জীবন জীবিকা রুটি রোজগারের ওপর এটা একটা আক্রমণ । ভোট চোর আর পাথর চোর এক হয়ে গিয়েছে । প্রসেনজিৎ বসুকে মামলা তুলে নিতে বলা হয় । অন্যায় ভাবে মিটমাট করে নিতে বলে । এই প্রফিটের সঙ্গে জড়িত মুখ্যমন্ত্রী ।"
বীরভূমে সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক গৌতম ঘোষ বলেন, "মহম্মদবাজারে যে পাথর খাদান রয়েছে, সেখানকার মানুষ কিছু না কিছুভাবে ক্ষতিগ্রস্ত । এক্ষেত্রেও নদী, খাল বন্ধ হয়ে যাবে । কৃষিতে প্রভাব পড়বে । একজন গর্ভবতী মহিলারও ক্ষতি হয় । প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা বিডিও অফিসে আইডেন্টিফাই করছে । আইসি, বিডিও করছেন । নেতৃত্ব দিচ্ছেন জেলাশাসক নিজে । আমরা সিউড়িতে একটি কনভেনশন করব । 19 সেপ্টেম্বর হতে পারে ।"
প্রদেশ কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক আলি ইমরান রামজ বলেন, "সরকার সাধারণ মানুষকে হয়রান করছে । হিমাদ্রি কেমিক্যাল কীভাবে এখানে এসে 60 শতাংশ স্টেক হোল্ডার হল, তা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে । আমরা সারদা স্ক্যামের সময় দেখেছিলাম । সরকার সম্পত্তি লুট করার চেষ্টা করছে । চাকরির নাম করে সম্পত্তি কেড়ে নেওয়া হচ্ছে । সরকার প্রয়োজনে জমি নিলে, তার জন্য কোনও শর্ত দেওয়া যায় না ।"
বীরভূমের মহম্মদবাজারের ভারকাটা পঞ্চায়েতের বাসিন্দা তথা বীরভূমের আদিবাসী অধিকার মহাসভার নেতা জগন্নাথ টুডু বলেন, "এ বছর 6 ফেব্রুয়ারি ভূমিপুজোর সময় ওদের তাড়িয়ে দিলাম । ফের দুষ্কৃতীরা একই কাজ করে । আমরা বাধা দিলে পুলিশ-প্রশাসন জড়ো হয়ে যায় । গুনে দেখলে 20-30 শতাংশ চাকরি পেয়েছে । যাঁরা ওদের হয়ে দালালি করবে, তাঁদের চাকরি দেওয়া হয়েছে । ডাক্তারির কোনও সুবিধাও নেই । রাস্তার পরিস্থিতিও বেহাল ।"