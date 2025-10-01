ETV Bharat / state

দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ গেল বিহারের পঞ্চায়েত প্রধানের, চাঞ্চল্য হাওড়ায়

খুব কাছ থেকে তিন রাউন্ড গুলি চালানো হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর । আততায়ীদের সন্ধানে তল্লাশি শুরু করেছে পুলিশ ।

BIHAR MAN SHOT DEAD
বিহার থেকে রাজ্যে এসে খুন হলেন গোপালগঞ্জ এলাকার এক পঞ্চায়েত প্রধান (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2025 at 2:49 AM IST

হাওড়া, 1 অক্টোবর : রাজ্যে এসে খুন হলেন বিহারের গোপালগঞ্জ এলাকার এক পঞ্চায়েত প্রধান। বাইক আরোহী দুষ্কৃতীদের গুলিতে প্রাণ গেল সুরেশ যাদব নামে ওই ব্যক্তির ।

পুলিশ জানিয়েছে, অষ্টমীর রাত সাড়ে 9 টা নাগাদ হাওড়া থানার বনবিহারী বসু লেনে এই ঘটনাটি ঘটেছে। সুরেশ সে সময় রাস্তা দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলেন । আচমকা একটি বাইকে চেপে কয়েকজন দুষ্কৃতী সেখানে উপস্থিত হয় । খুব কাছ থেকে তিন রাউন্ড গুলি চালিয়ে তারা সেখান থেকে পালিয়ে যায় । ঘটনাস্থলেই রক্তাক্ত অবস্থায় লুটিয়ে পড়েন সুরেশ।

খবর পেয়ে দ্রুত ঘটনাস্থলে পৌঁছয় হাওড়া থানার পুলিশ। গুরুতর জখম সুরেশকে নিয়ে যাওয়া হয় হাওড়া জেলা হাসপাতালে। তবে চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। পুজোর মধ্যে এই খুনের ঘটনায় গোটা এলাকায় আতঙ্ক ও চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়েছে। স্থানীয় বাসিন্দারা পুলিশকে জানিয়েছেন, তাঁরা গুলি চলার শব্দ শুনেছেন। এভাবে খুনের ঘটনায় আরও একবার প্রশ্নের মুখে হাওড়ার নিরাপত্তা । এমনিতেই বনবিহারী বসু লেন ব্যস্ত এলাকা । তাছাড়া দুর্গাপুজো থাকায় সর্বত্রই মানুষের ভিড় । তারপরও যেভাবে প্রকাশ্যে এই খুনের ঘটনা ঘটল তা ভাবাচ্ছে তদন্তকারীদের ।

প্রাথমিক তদন্তে পুলিশের অনুমান, ব্যক্তিগত কাজে রাজ্যে এসেছিলেন সুরেশ। আততায়ীরা সুরেশের গতিবিধির উপর নজর রাখছিল । এরপর সুযোগ বুঝে তাঁকে খুন করে। এই খুনের সঙ্গে বিহারের যোগসূত্র আছে কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। ইতিমধ্যেই ঘটনাস্থলের সিসিটিভি ফুটেজ সংগ্রহ করেছে পুলিশ ।

দুষ্কৃতীদের সন্ধানে জোর তল্লাশি শুরু হয়েছে। তারা কোথায় কোথায় পালিয়ে গিয়ে থাকতে পারে তা অনুমান করার চেষ্টা করছে পুলিশ । প্রতিটি সম্ভাব্য জায়গায় তল্লাশি চালানো হচ্ছে । এর পাশাপাশি দুষ্কৃতীরা হাওড়া ছেড়ে অন্যত্র যাতে চলে যেতে না পারে সেদিকেও নজর রাখা হচ্ছে ।

পাশাপাশি বিহার থেকে এখানে এসে সুরেশ কোথায় ছিলেন তাও তদন্ত করে দেখা হচ্ছে । হাওড়ায় তিনি কার কাছে এসেছিলেন তা খতিয়েও দেখছে পুলিশ । এখানে কাদের কাদের সঙ্গে সুরেশের যোগাযোগ ছিল সেটা জানতে পারলে তদন্তের কাজ আরও খানিকটা এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবে পুলিশ । একইসঙ্গে কথা বলা হচ্ছে স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে । যোগাযোগ করা হবে বিহার পুলিশের সঙ্গেও । গোপালগঞ্জের এই পঞ্চায়েত প্রধানের পরিবারের সঙ্গেও বিস্তারিত কথা বলে খুনের কারণ জানার চেষ্টা করবেন তদন্তকারীরা ।

