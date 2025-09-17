কেন্দ্র-রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন নিয়ে বড় ঘোষণা

কেন্দ্র-রাজ্য সরকারি কর্মীদের বেতন নিয়ে বড় ঘোষণা
বাংলার প্রকল্পে টাকা আটকে পুজোর আগে কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মীদের আগাম বেতন দেওয়ার সিদ্ধান্ত ঘিরে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক তরজা ।
Published : September 17, 2025 at 10:22 AM IST
কলকাতা, 17 সেপ্টেম্বর: দুর্গাপুজোকে সামনে রেখে একযোগে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি কর্মচারীদের জন্য আগাম বেতনের করল। মঙ্গলবার রাজ্য অর্থ দফতর বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, সেপ্টেম্বর মাসের বেতন সরকারি কর্মীদের হাতে পৌঁছে যাবে আগামী 24 ও 25 সেপ্টেম্বর। একইসঙ্গে গ্র্যান্ট-ইন-এড বেতন, ওয়েজেস, রেমুনারেশন, স্টাইপেন্ড এবং অনারারিয়ামও ওই দিন দেওয়া হবে ৷
তবে রাজ্যের পেনশনভোগীরা নিয়মমাফিক আগামী 1 অক্টোবরই অর্থ পাবেন। এদিকে সেপ্টেম্বর মাসের জয় বাংলা, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার-সহ বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্পের অর্থও ওইদিন থেকেই ডাইরেক্ট বেনিফিট ট্রান্সফারের মাধ্যমে উপভোক্তাদের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে যাবে।
অন্যদিকে, কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রকও পুজোর কথা মাথায় রেখে কেন্দ্রীয় কর্মচারীদের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন আগেভাগেই দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সাধারণত মাসের শেষ কর্মদিবসে বেতন দেওয়া হলেও এবছর তা 26 সেপ্টেম্বর প্রদান করা হবে বলে জানা গিয়েছে ৷ মন্ত্রক সূত্রের খবর, দুর্গাপুজোর ছুটি ও উৎসবকালীন কেনাকাটার কথা ভেবে এই পদক্ষেপ । এতে যেমন কর্মীদের আর্থিক পরিকল্পনা সহজ হবে, তেমনই চাঙ্গা হবে উৎসবের বাজারও। অর্থনীতিবিদদের একাংশ মনে করছেন, এই পদক্ষেপ খুচরো বাজারে ব্যয় বাড়িয়ে সামগ্রিক অর্থনীতিকে ইতিবাচক বার্তা দেবে।
এক প্রাক্তন রেল আধিকারিক বলেন, “মাসের শেষ দিনে ছুটি পড়লে আগেই বেতন দেওয়ার নিয়ম আগে থেকেই ছিল। দুর্গাপুজোর মতো বড় উৎসবের আগে এ সিদ্ধান্ত একেবারেই যুক্তিসঙ্গত।” এমনকি, সেপ্টেম্বর মাসে যারা অবসর নিচ্ছেন, তাঁদের যাবতীয় বকেয়া ও চূড়ান্ত পাওনাও ওই দিন মিটিয়ে দেওয়া হবে।
তবে এ ঘোষণার নেপথ্যে রাজনৈতিক কৌশলও দেখছেন অনেকেই ৷ রাজ্যের শাসক দল দীর্ঘদিন ধরেই অভিযোগ করছে, 100 দিনের কাজ, আবাস যোজনা বা জল জীবন মিশন–সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রকল্পে অর্থ বরাদ্দ আটকে রাখা হচ্ছে। বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবের মরশুমেও রাজ্য সেই অর্থ থেকে ‘বঞ্চিত’। কিন্তু এর মধ্যেই কেন্দ্র আগাম বেতনের সিদ্ধান্ত নিয়ে একধাপ এগিয়ে ‘বাঙালির মন জয়ের’ চেষ্টা করছে বলে মনে করা হচ্ছে।
দুর্গাপূজার প্রাক্কালে পশ্চিমবঙ্গের কেন্দ্রীয় সরকারি কর্মচারীদের সেপ্টেম্বর মাসের বেতন ২৬শে সেপ্টেম্বর ২০২৫, শুক্রবারেই প্রদানের যে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত সরকার গ্রহণ করেছে, তার জন্য ভারতবর্ষের যশস্বী প্রধানমন্ত্রী সম্মাননীয় শ্রী নরেন্দ্র মোদীজিকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও… pic.twitter.com/oEM3Muff65— Dr. Sukanta Majumdar (@DrSukantaBJP) September 16, 2025
বিজেপি সাংসদ সুকান্ত মজুমদার সোশাল মিডিয়ায় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদিকে ধন্যবাদ জানিয়ে লেখেন, "কেন্দ্রের এই পদক্ষেপ কেবল আর্থিক স্বস্তি নয়, বাঙালির আবেগেরও মর্যাদা।" তবে রাজনৈতিক মহলের মতে, আগামী বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই সিদ্ধান্ত গেরুয়া শিবিরের জন্য কৌশলগত পদক্ষেপ ৷ যা বাংলার সংস্কৃতি ও উৎসবের আবহে তাদের আরও ঘনিষ্ঠ করে তুলবে।
সব মিলিয়ে, কেন্দ্র ও রাজ্য উভয়ের ঘোষণায় সরকারি কর্মীদের হাতে উৎসবের আগেই বেতন পৌঁছনো শুধু অর্থনৈতিক স্বস্তিই দেবে না, পুজোর আনন্দে বাড়তি মাত্রাও যোগ করবে। তবে এর পেছনে রাজনীতির অঙ্কও যে সমানভাবে সক্রিয়, তা আর অস্বীকার করার উপায় নেই।