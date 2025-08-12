কলকাতা, 12 অগস্ট: বিভাস অধিকারীর আরও কীর্তির হদিশ মিলল ৷ তদন্তকারীরা জানতে পেরেছেন, সরকারি নথি জাল করেই নিজেকে নকল থানার বড়বাবু বা অফিসার ইনচার্জ হিসেবে দেখিয়েছিলেন তিনি । পুলিশের দাবি, তিনি একাধিক সরকারি নথি জাল করে এই সব ঘটনা ঘটিয়েছেন । ফলে তদন্তকারীদের অনুমান, শুধু একা বিভাস নন, তাঁর সঙ্গে এই ঘটনায় জড়িত থাকতে পারেন একাধিক বড় মাপের প্রভাবশালী ।
নয়ডায় নকল থানা খোলার অভিযোগে ইতিমধ্যেই গ্রেফতার হয়েছেন বিভাস অধিকারী । জানা গিয়েছে, নয়ডা পুলিশ তাঁকে জেরা করে একাধিক তথ্য প্রমাণ পেয়েছে ৷ তার বেশিরভাগই এই রাজ্য সম্পর্কিত । ফলে এই ঘটনার তদন্তে এবার এই রাজ্যে আসতে পারে নয়ডা পুলিশ । তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পেরেছে, বিভাস মূলত ওয়েস্ট বেঙ্গল স্টেট ওয়ার হাউস কর্পোরেশনের নন অফিসিয়াল ডিরেক্টর হিসেবে ছিলেন ।
বিভাসকে জেরা করে পুলিশ এও তথ্য পেয়েছে, প্রথমে এই নকল থানা খোলার ইচ্ছা তাঁর এই রাজ্যেই ছিল । কিন্তু এই রাজ্যে থানা খুলতে গিয়ে বিভিন্ন আইনি জটিলতায় পড়তে পারেন বিভাস ৷ ফলে তিনি উত্তরপ্রদেশে গেলে তাঁকে নকল থানা খোলার বিভিন্ন অনুমতি করিয়ে দেওয়া হবে বলে প্রলোভন দেখান এক এজেন্ট । এবার সেই এজেন্টকেই খুঁজছেন তদন্তকারীরা ।
তদন্ত উঠে এসেছে, বিভাস অধিকারীর নামে এই রাজ্যে একাধিক এনজিও রয়েছে । আরও তথ্য পেতে সেই এনজিওর কর্তা ব্যক্তিদের সঙ্গেও কথা বলতে চান তদন্তকারীরা । ইতিমধ্যেই এই রাজ্যের তদন্তকারীদের সঙ্গে এক প্রকার কথা বলেছেন নয়ডা পুলিশ । কলকাতা পুলিশের তরফ থেকে বেলেঘাটায় যেখানে ইন্টারপোলের নকল অফিস তৈরি করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন বিভাস, সেই জায়গায় গিয়ে ভালোভাবে চাক্ষুস করেন কলকাতা পুলিশের আধিকারিকরা ।
সূত্রের খবর, উত্তরপ্রদেশের নয়ডা থানার হাতে ধৃত বিভাস অধিকারী আবার এ রাজ্যে নিয়োগ দুর্নীতি মামলাতেও একাধিকবার কেন্দ্রীয় তদন্তকারী সংস্থার জিজ্ঞাসাবাদের সম্মুখীন হয়েছিলেন । বীরভূমের নলহাটির দুই নম্বর ব্লকের সভাপতি ছিলেন বিভাস । তিনি একদা অনুব্রত ঘনিষ্ট নেতা বলে পরিচিত ৷