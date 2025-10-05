ভারী বৃষ্টিতে ভুটানের নদীতে বাড়ছে জল, কেন্দ্র-রাজ্যকে সতর্ক করল সেদেশের প্রশাসন
ভুটানে ভেঙেছে জলঢাকা নদীর বাঁধ ৷ সেই জলে ভেসেছে জলপাইগুড়ির বেতগাড়া ও গরুমারা জাতীয় উদ্যান ৷
Published : October 5, 2025 at 5:19 PM IST
জলপাইগুড়ি, 5 অক্টোবর: লাগাতার বৃষ্টি হচ্ছে উত্তরের প্রতিবেশী দেশ ভুটানেও ৷ আর তার জেরে সেখানকার নদীগুলিতে জলস্তর বেড়েছে ৷ ফলে ভুটানের নদীর জল নেমে এসে প্লাবিত করছে উত্তরবঙ্গের জেলাগুলিকে ৷ এই পরিস্থিতিতে ভারত সরকারকে সতর্ক করল ভুটান প্রশাসন ৷ পশ্চিমবঙ্গ সরকারকেও সতর্ক করেছে তারা ৷
ভুটান সরকারের তরফে জানানো হয়েছে, সেখানকার ঝোরা ও জলঢাকা নদীর জল তীব্র গতিতে পশ্চিমবঙ্গের উত্তরের জেলাগুলিতে ঢুকছে ৷ ফলে জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে একাধিক সেতু ও নদী বাঁধ ৷ জলমগ্ন হয়েছে আলিপুর ও জলপাইগুড়ির বিস্তীর্ণ এলাকা ৷ বিশেষত, ভুটানের ড্রুক গ্রিন পাওয়ার কর্পোরেশনের (DGPC) ওয়াংচুর টালা হাইড্রো পাওয়ার ড্যাম বা বাঁধের গেট খোলা যাচ্ছে না ৷ কারণ হিসেবে বলা হয়েছে, বাঁধের গেটের উপর দিয়ে জল ভারতের দিকে অর্থাৎ, নদীর নিম্ন অববাহিকায় নামছে ৷ ফলে সেই জল আটাকানো তাদের পক্ষে সম্ভব নয় বলে জানিয়ে দিয়েছে ভুটান সরকার ৷
এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করতে বলেছে ভুটান প্রশাসন ৷ এমনকি ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মেটেরোলজি বিভাগের তরফে ভারত ও পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে বৃষ্টিপাত নিয়ে সতর্ক করেছে ৷ পাশাপাশি, ভুটানে বৃষ্টির পরিমাণের উপর নির্ভর করে তারা ভারত সরকারকে অবগত করবে বলেও জানিয়েছে ৷
অন্যদিকে, ভুটান থেকে নেমে আসা জলঢাকা নদীতে জলস্তর বৃদ্ধি পাওয়ায় বাঁধ ভেঙে গেছে ৷ যার জেরে জলপাইগুড়ি জেলার বেতগারা এলাকায় বিস্তীর্ণ এলাকা বানভাসি হয়েছে ৷ জলঢাকা নদীর জলের তোড়ে গরুমারা জাতীয় উদ্যানের গণ্ডার, হাতি, বাইসন-সহ অন্যান্য বন্যপ্রাণী ভেসে গিয়েছে ৷ একটি গণ্ডারের মৃতদেহ উদ্ধার হয়ছে জলঢাকা নদীর চরে ৷
জলঢাকা নদী বাঁধ ভেঙে জল ঢুকেছে বেতগাড়া স্টেশনে ৷ রেললাইনের ক্ষতিও হয়েছে ৷ বেতগাড়া রেলগেট থেকে 500 মিটার দূরে কার্লভাটের জলের স্রোতে ভেসে গিয়েছে ৷ ফলে বিপজ্জনকভাবে ঝুলছে রেললাইন ৷ এই পরিস্থিতিতে নিউ জলপাইগুড়ির সঙ্গে অসমকে যুক্তকারী রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ৷ পাশাপাশি, নদী সংলগ্ন সমস্ত গ্রামে জল ঢুকছে বলে জানা গিয়েছে ৷