কলকাতা, 21 অগস্ট: জামিন পেলেন ভাঙড়ের বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকী-সহ বাকি আইএসএফ কর্মীরা ৷ বৃহস্পতিবার তাঁদের ব্যাঙ্কশাল আদালতে তোলা হয় । সেখানে প্রত্যেকের জামিন মঞ্জুর করেন বিচারক । ধৃতদের বিরুদ্ধে কলকাতার দু’টি থানায় মামলা রুজু করে পুলিশ । তাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ, সরকারি সম্পত্তি নষ্ট, রাস্তা আটকানো এবং সরকারি কর্মীদের কাজে বাধা দান ।
এদিন আদালতে ধৃতদের আইনজীবী ফিরদৌস শামিম বলেন, "ধৃতদের মধ্যে অনেকেই আছেন, যাঁরা সরকারি কর্মী । শিক্ষক, আইনজীবী রয়েছেন । WBSEDCL-এর ইঞ্জিনিয়ার আছেন দু'জন । আইএসএফ সমর্থকরা ওবিসি ইস্যুতে গিয়েছিলেন ধর্মতলায় বিক্ষোভ দেখাতে । রাজ্যে লক্ষ লক্ষ ছেলেমেয়ে বিষয়টা নিয়ে উদ্বিগ্ন ।" তাঁর অভিযোগ, পুলিশ আন্দোলনকারীদের উপর হামলা করেছে ৷ তাঁদের পাঞ্জাবি ছেঁড়া হয়েছে ।
আইনজীবী শতর্সাপেক্ষে নওশাদ সিদ্দিকী-সহ বাকিদের জামিন দেওয়ার কথা বলা হয় । তাঁরা তদন্তে সহযোগিতা করবেন বলেও জানান তিনি ।এরপরেই ধৃতদের প্রথমে 500 টাকার ব্যক্তিগত বন্ডে জামিন দেওয়া হয় নওশাদ-সহ প্রত্যেককে । পরে পরে সেই বন্ড মকুব করে দেওয়া হয়েছে বলে জানা গিয়েছে ৷
তবে তার আগে বৃহস্পতিবার কলকাতা থেকে উত্তর 24 পরগনা নওশাদ সিদ্দিকীকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে উত্তপ্ত হয়ে ওঠে ৷ এদিন তাঁর মুক্তির দাবিতে শিয়ালদার ব্যাঙ্কশাল আদালতের বাইরে বিক্ষোভে দেখান আইএসএফ কর্মীরা ৷ অন্যদিকে হাড়োয়ায় আইএসএফ কর্মীরা দফায় দফায় রাস্তা অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে প্রতিবাদে সামিল হন ।
মূলত বুধবার নতুন ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধে ধর্মতলায় বিক্ষোভ চলাকালীন আটক হন নওশাদ সিদ্দিকী-সহ বেশ কয়েকজন আইএসএফ নেতা ৷ পরে ভাঙড়ের বিধায়ককে গ্রেফতার করা হয় ৷ আর তিনি গ্রেফতারের পর থেকেই তাঁর মুক্তির দাবিতে পথে নামেন আইএসএফ নেতা-কর্মীরা ৷ গতকাল হাওড়ায় বিক্ষোভ দেখান আইএসএফ কর্মী-সমর্থকরা ৷
এরপর এদিন কলকাতার পাশাপাশি উত্তর 24 পরগনা জেলার বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত হাড়োয়া রাজারহাট রোডের ফেরিঘাট অটো স্ট্যান্ড ও হাড়োয়া বেড়াচাঁপা রোডের হাসপাতাল মোড়ের কাছে রাস্তায় টায়ার জ্বালিয়ে ও রাস্তা অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখান আইএসএফ কর্মীরা ৷ তাঁরা দাবি তোলেন, অবিলম্বে এসআইআর বাতিল করতে হবে এবং নওশাদ সিদ্দিকীকে কেন গ্রেফতার করা হল তার জবাব দিতে হবে ৷
এদিন আইএসএফের অবরোধের ফলে হাড়োয়া রাজারহাট রোড এবং হাড়োয়া বেড়াচাঁপা রোডে বেশ কিছুক্ষণ যানজটের সৃষ্টি হয় ৷ তারপর খবর পেয়ে হাড়োয়া থানার পুলিশ এসে অবরোধকারীদের সঙ্গে কথা বলে ৷ এরপরেও অবরোধ প্রত্যাহার করে নেন আইএসএফ কর্মীরা ।
আইএসএফ নেতা পিয়ারুল ইসলাম বলেন, "ওয়াকফ সংশোধনী আইন ও এসআইআর বাতিলের দাবিতে আমরা ধর্মতলায় বিক্ষোভ জানাচ্ছিলাম ৷ আমরা কোনও ঝামেলা করিনি ৷ তবু হঠাৎ করে রাজ্য সরকারের পুলিশ নওশাদ সিদ্দিকী ভাইজান ও আমাদের কর্মীদের উপর হামলা চালায় ৷ পরে তাদের গ্রেফতার করে ৷ আমরা নওশাদ ভাইজান ও আমাদের বাকি কর্মীদের মুক্তি চাই ৷ তার দাবিতে এই পথ অবরোধ করে এই বিক্ষোভ করছি ৷"