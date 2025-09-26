ETV Bharat / state

বেলেঘাটা 33 পল্লি থেকে বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, পুজোর এই চারটি মণ্ডপ না দেখলেই নয়

শহরের কোন প্রাচীন পুজো কী থিম করল ৷ কেমন মণ্ডপ সাজাল ৷ খোঁজ দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷

মণ্ডপসজ্জায় জোর টেক্কা কলকাতার পুজোগুলির (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 26, 2025 at 4:23 PM IST

9 Min Read
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: কেউ ইট দিয়ে গোটা মণ্ডপ সাজিয়েছে, কেউ আবার মানুষের জীবনে ন্যূনতম তিন চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানকে তুলে ধরেছে ভাবনায় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলি থিমের বাহারে একে ওপরকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ এবার শুধু অপেক্ষা দর্শকদের মন জয় করে নেয় কোন কোন মণ্ডপ ৷ তবে ক্লাব কর্তারা সকলেই পুজোয় ভিড় ও মণ্ডপসজ্জা নিয়ে দারুণ আশবাদী ৷ রইল শহরের অন্যতম সেরা চার মণ্ডপের খোঁজ ৷

গৌরিবেড়িয়া: ইট কেটেই তৈরি দুর্গা প্রতিমা

গৌরিবেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর এই বছর 92তম বর্ষ । বিষয় ভাবনা মাটি ও জীবন । শিল্পী নিখিল মিস্ত্রি । বিশেষভাবে তৈরি ছাঁচের 60 হাজারেরও বেশি ইট দিয়ে গোটা মণ্ডপ তৈরি হয়েছে । আনুমানিক 5 হাজার ইট দিয়ে গম্বুজ তৈরি করে সেটা কেটে কেটে তৈরি হয়েছে দেবী দুর্গার মূর্তি । টেরাকোটার আদলে তৈরি ইটগুলো । বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছে মণ্ডপজুড়ে । মূলত মাটিকে ভিত্তি করেই হয়েছে গোটা মণ্ডপের কাজ ।

শহরের নাম করা চারটি পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এদিকে গোটা বিশ্ব জুড়ে ভূখণ্ড দখলের লড়াই চলছে । সেই লড়াই থামানোর বার্তা দিয়েছেন শিল্পী নিখিল মিস্ত্রি । তিনি বলেন, "পঞ্চ ভূতের একটি হল মাটি । একটা দেশের কাছে বড় লড়াই মাটি রক্ষা । মাটি দখলের লড়াইয়ে যে যুদ্ধ চলছে সেটা কাঙ্খিত নয় । এক অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা দরকার । যুদ্ধ বিপন্ন করে সংস্কৃতিকে, বিপন্ন করে জনজীবনকে । বিপন্ন করে পরিবেশকে । প্রায় 5 হাজার ইট সিমেন্ট দিয়ে গম্বুজ করে তারপর ইট কেটে কেটে ঠাকুর করা হয়েছে । মণ্ডপে ঢুকতেই থাকছে চমক । বিরাট নৌকা যা জীবন প্রবাহের প্রতীক । সেই ভালো মন্দের জীবন তরী বেয়ে এগোতে হবে ।"

গৌরিবেড়িয়ার পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

তাঁর দাবি, "দেহ তত্ত্বে জীবন তরী সমাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে । ইট চার ধরনের নকশা করা হয়েছে । একটা প্রেমের একটা আনন্দের, একটা রিপু দমন, নৌকা জীবন প্রবাহ ।"

ইট দিয়ে সেজেছে গৌরিবেড়িয়ার পুজো মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আশিস পাল বলেন, "মাটি ও জীবন । মাটিতে আমরা জন্মেছি মাটিতে বিলীন হয়ে যাব । মাটিতেই সব কাজ । 60 হাজার ইট দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছেন শিল্পী । প্রতি বছরের মতো এবারেও সুন্দর একটি কাজ তুলে ধরছি আমরা । আসুন সকলে এই কাজটা দেখুন ভালো লাগবে । মণ্ডপে প্রবেশ থেকেই চোখ আটকাবে দর্শকদের । ভিতরে অংশে মাটির নানা নকশা দিয়ে তৈরি হবে চাঁদোয়া । ইট দিয়ে নানা ধরনের কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । সন্ধ্যা ঘনালে আলোর খেলায় অন্য রূপ নেবে গোটা মণ্ডপ ।"

ইট কেটে তৈরি গৌরিবেড়িয়ার প্রতিমা (নিজস্ব ছবি)

সমাজসেবী সংঘ: 46- এর অস্থির পরিস্থিতি থেকে মানুষের সেবা

নিজেদের 80 বছরের পথচলা নিজেদের মণ্ডপে তুলে ধরেছে সমাজসেবী সংঘ ৷ তা মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী প্রদীপ পাল ।

সমাজসেবী সংঘের মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

1946 সালে কলকাতার ধোঁয়াশা এবং দুঃখের মধ্যে, নীরবে শুরু সমাজসেবী কর্মকাণ্ড । সমাজসেবী সংঘ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু হয়নি । এটি শুরু হয়েছিল কয়েকজন তরুণ-প্রতিবেশী থেকে বন্ধু দিয়ে, যারা রক্তপাত এবং ধ্বংসের মাঝখানে তাদের শহরকে ঘৃণা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করতে অস্বীকার করেছিল । ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে কলকাতায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে, এই দলটি ভয়ের সঙ্গে নয়, বরং যত্ন সহকারে প্রতিক্রিয়া জানানোকেই বেছে নিয়েছিল পথ হিসাবে ।

80 বছরে সমাজসেবী সংঘের পুজো (নিজস্ব ছবি)

দক্ষিণ কলকাতার লেক ভিউ রোডের শান্ত গলি থেকে তারা খাবার, আশ্রয় এবং সুরক্ষা প্রদান করেছিল । কয়েকটি সাহায্যকারী হাতের সাহায্যে যা শুরু হয়েছিল তা সেবা, স্মরণ এবং সাংস্কৃতিক অবাধ্যতার উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল । একটা পাড়া কীভাবে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল সেটাই এবারের সবাজসেবী সংঘের গল্প । সহিংসতার ছায়ায় অনুষ্ঠিত একটি দুর্গাপুজো কীভাবে 80 বছর বেঁচে থাকার প্রতীক হয়ে ওঠে তাই তুলে ধরা হয়েছে ।

সমাজসেবী সংঘের মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

1946 সালে 16 অগস্ট মুসলিম লীগ যখন প্রত্যক্ষ কর্ম দিবস ঘোষণা করে, তখন শহরটি তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অস্থির শহরে পরিণত হয় । দক্ষিণ কলকাতার এই অংশটি ছিল শিক্ষক, ছাত্র, গৃহিণী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবাসস্থল । এখানকার রাস্তাগুলি ছিল প্রশস্ত, গাছপালা এবং শিল্প-সজ্জার ঘর দিয়ে সারিবদ্ধ । কাছাকাছি ছিল সামরিক হাসপাতালগুলি । সেই সময় লীলা রায়, অনিল রায়, শরৎ বোস, মেঘনাদ সাহা, যদুনাথ সরকারের আদর্শ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স কর্পসের প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা যথাসাধ্য সাহায্য করতে শুরু করেন । সেই সমাজসেবী এই পরিস্থিতিতে তাদের সমাজ সেবা করার পর সিদ্ধান্ত নেন দুর্গাপুজোর আয়োজন করার । সেই পুজোর এবছর 80তে পা ।

ক্লাব কর্তা অরিজিৎ মৈত্র বলেন, "লীলা রায় থেকে শুরু করে সেই সময় আমাদের এই ক্লাবের কর্মকাণ্ডকে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের এই মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে । স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা রায়রা এক্কেবারে সামনে থেকে সেই অস্থির পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন । আমরা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম । তাই সেই সময়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মানুষজন অথবা এত বছর ধরে চলা নানা কর্মকাণ্ড সবটাই মণ্ডেপে জায়গা করে নিচ্ছে । আর পুজো শেষে মণ্ডপে যে সমস্ত ইনস্টলেশন করা হয়েছে তা দিয়েই আমাদের গোটা এলাকার বিভিন্ন রাস্তা সাজিয়ে তোলা হবে ।"

বাদামতলা আষাঢ় সংঘ: ভগবানের আদালত

বাদামতলা আষাঢ় সংঘের 88তম বর্ষে বিষয় ভাবনা 'আর্জি দ্যা প্রেয়ার' । শিল্পী সোমনাথ দোলুয়ের শিল্প কর্মে ফুটে উঠেছে ভগবানের আদালত । প্রতিমা শিল্পী পল্লব জানা, আবহ দেবদীপ মুখোপাধ্যায়, আলোকসজ্জায় প্রবাল বসু ।

বাদামতলা আষাঢ় সংঘের মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

মা দুর্গা কেবল শক্তিরূপা নন, মানবজাতির কাছে তিনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি রূপেও আরাধিত হন । চারপাশে অবিচার-অসাম্য-অস্থিরতার কালো ছায়া যখন ঘনীভূত হয়, তখন মানুষ দেবীর পরম বিচার ব্যবস্থার কাছে প্রার্থনা জানায় এক সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক, সুস্থ সমাজ চেয়ে । মা দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন, তেমনই সকল অশুভকে পরাজিত করে তিনি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন, মিথ্যা দূরীভূত করে এবং সত্যকে জয়ী করেন । সব মানুষের বিচারবোধ জাগ্রত হোক, প্রত্যেকেই নিজের জায়গা থেকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হোক ৷ এটাই থিমের মাধ্যমে এবারে পুজো কমিটির বার্তা ৷

বাদামতলা আষাঢ় সংঘে ভগবানের আদালত (নিজস্ব ছবি)

বাদামতলা আষাঢ় সংঘের এই পুজোমণ্ডপ সজ্জিত হয়েছে বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে । ন্যায়দণ্ডের প্রতিরূপ, সুবিচারের প্রতীকী চিত্রায়ণ, আলোক এবং প্রতিমাসজ্জা সবেতেই বিচার সংক্রান্ত সাংকেতিকতার প্রতিফলন হয়েছে । ক্লাব কর্তারা বিশ্বাস করেন, এই বিষয় ভাবনা উৎসবের বার্তার সঙ্গে ন্যায়ের আলো ছড়িয়ে দেবে সমাজে । তাই এই দুর্গাপুজোয় তাঁরা সবাই একত্রিতভাবে পরম বিচার ব্যবস্থার কাছে আর্জি বা প্রার্থনা করছেন, আমাদের দেশ ও সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুবিচার চিরকাল বজায় রাখার জন্য । মা দুর্গার কাছে তাদের একটাই আর্জি, প্রতিষ্ঠিত হোক ন্যায়, দূর হোক সকল অবিচার । তাঁরা সবাই যেন এই পরম মুহূর্তের সাক্ষী থেকে যেতে পারেন ।

বাদামতলা আষাঢ় সংঘের 88তম বর্ষ (নিজস্ব ছবি)

মণ্ডপের সঙ্গে সঙ্গত রেখেই প্রতিমা তৈরি হয়েছে । মণ্ডপে একাধিক দেবদেবীর চিত্র থাকছে । কারাগারে বা খাঁচায় বন্দি এক মানব মূর্তি থাকছে ।

ক্লাব সদস্য অঙ্কিতা চৌধুরী বলেন, "মানুষের সঙ্গে যখন অন্যায় বা কোনও অপরাধ সংগঠিত হয় তখন তাদের কাছে শেষ পথ হল বিচার ব্যবস্থা । তারা বলেন আমি আপনাকে আদালতে দেখে নেব । জনতার আদালতে অনেক সময় বিচার প্রার্থী খুশি হন না বিচারকের রায়ে । তখন তারা মন প্রাণ দিয়ে বিচার চান ভগবানের কাছে । আর ভগবানের কাছে সেই বিচার পাওয়ার আবহকে তুলে ধরা হয়েছে এবারে আমাদের মণ্ডপ জুড়ে । মা এখানে বিচারক । ভগবানের আদালতে আছেন আরও দেবতা । বিচার হয় সঠিক । অপ্রাপ্তির জায়গা থাকে খুবই কম ।"

বেলেঘাটা 33 পল্লি: তিন শর্ত

বাংলার সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো । আর তাতেই প্রতিদিন লাখো লাখো লোকের সমাগম । সেখানেই মানুষের তিন মৌলিক শর্ত অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান দিয়ে গোটা মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছে বেলেঘাটা 33 নম্বর পল্লিবাসীবৃন্দ । এবার তাদের থিম তিন, তিন, শর্ত তিন । শিল্পী শিবশঙ্কর দাস । বাড়তি পাওনা হল পদ্মশ্রী শিল্পী গণেশ হালুই ৷ তিনি এই মণ্ডপের প্রতিমার নকশা এঁকেছেন ।

বেলেঘাটা 33 পল্লির থিম তিন শর্ত (নিজস্ব ছবি)

মানুষের জন্মমুহূর্তে তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিস একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত । অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান । অন্ন হল মানুষর বেঁচে থাকার প্রধান রসদ ৷ আর বস্ত্র হল সেই বেঁচে থাকা মানুষের সামাজিক রীতিনীতি ও লজ্জা নিবারণের উপকরণ । অবশেষে আসে বাসস্থান, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে । আর এই তিনটি মৌলিক শর্তকে পাথেয় করে এবারের বেলেঘাটা 33 পল্লির উপস্থাপনা ।

বেলেঘাটা 33 পল্লির মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

শিল্পী শিবশঙ্কর দাস বলেন, "একটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলছি । তিন তিন শর্ত তিন । এই শর্তগুলো সকলের শর্ত । এইগুলো কোনও মানুষই এড়িয়ে যেতে পারেন না । মানুষের কিছু ইচ্ছে থাকে, দাবি থাকে, কথা থাকে সেই কথাগুলো নিয়েই এবার কাজ । আমি চাই মানুষ আসুক নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করুক । সেটাই আমাদের সাফল্য ।"

বেলেঘাটা 33 পল্লির মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

গোটা মণ্ডপে শিপিং মলের ট্রলি থেকে চাল ডালের বস্তা, জিনিস রাখার বয়ম, শস্য ভাণ্ডার, প্লাই বোর্ডে বাড়ির ছবি । নানাভাবেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে তিনটি এই মৌলিক চাহিদাকে ।

বেলেঘাটা 33 পল্লির মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

ক্লাব সদস্য স্বাতী সাহা বলেন, "এবার 25 বছরে আমাদের পুজো । অতীতে ট্যাক্সি, আর্তনাতের মতো একাধিক ভালো মণ্ডপ আমরা দর্শকদের উপহার দিতে পেরেছি । এবারও একটি ভালো মণ্ডপ তৈরি হয়েছে । মানুষের যে তিনটি চাহিদা সেই অন্ন বস্ত্র বাসস্থান নিয়ে কাজ হয়েছে মণ্ডপে । একজন মানুষ জন্ম নিলে প্রথম তার খাদ্য, পরবর্তী সময় বস্ত্র ও তার পরে বাসস্থান মাথার উপর ছাদ দরকার। পুরো মণ্ডপ সেইটাই শিল্পী তুলে ধরেছে। দুর্গা পুজো এখন বিশ্বজনীন । সঙ্গে গণেশ হালুই 90 বছর বয়সে এসে প্রথম দুর্গা পুজোর কাজ করছেন । তাঁর আঁকা গোটা বিশ্বে খ্যাত । এমন কোনও সংগ্রহশালা নেই যেখানে তাঁর আঁকা নেই । এবার আমাদের মাতৃ প্রতিমা রূপ নকশা করেছেন তিনি । সঙ্গে ঠাকুর ঘরের বেশ কিছু অংশ কীভাবে সাজবে সেটাতেও তাঁর চিন্তাভাবনার বাস্তবায়ন হবে । গোটাটা আরও বিস্তারিত দেখতে হলে আসতে হবে মণ্ডপে ।"

বেলেঘাটা 33 পল্লির মণ্ডপ (নিজস্ব ছবি)

