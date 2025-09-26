বেলেঘাটা 33 পল্লি থেকে বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, পুজোর এই চারটি মণ্ডপ না দেখলেই নয়

বেলেঘাটা 33 পল্লি থেকে বাদামতলা আষাঢ় সংঘ, পুজোর এই চারটি মণ্ডপ না দেখলেই নয়
শহরের কোন প্রাচীন পুজো কী থিম করল ৷ কেমন মণ্ডপ সাজাল ৷ খোঁজ দিলেন ইটিভি ভারতের প্রতিনিধি মনোজিৎ দাস ৷
Published : September 26, 2025 at 4:23 PM IST
কলকাতা, 26 সেপ্টেম্বর: কেউ ইট দিয়ে গোটা মণ্ডপ সাজিয়েছে, কেউ আবার মানুষের জীবনে ন্যূনতম তিন চাহিদা অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থানকে তুলে ধরেছে ভাবনায় ৷ উত্তর থেকে দক্ষিণ, কলকাতার পুজো মণ্ডপগুলি থিমের বাহারে একে ওপরকে ছাপিয়ে গিয়েছে ৷ এবার শুধু অপেক্ষা দর্শকদের মন জয় করে নেয় কোন কোন মণ্ডপ ৷ তবে ক্লাব কর্তারা সকলেই পুজোয় ভিড় ও মণ্ডপসজ্জা নিয়ে দারুণ আশবাদী ৷ রইল শহরের অন্যতম সেরা চার মণ্ডপের খোঁজ ৷
গৌরিবেড়িয়া: ইট কেটেই তৈরি দুর্গা প্রতিমা
গৌরিবেড়িয়া সর্বজনীন দুর্গোৎসব ও প্রদর্শনীর এই বছর 92তম বর্ষ । বিষয় ভাবনা মাটি ও জীবন । শিল্পী নিখিল মিস্ত্রি । বিশেষভাবে তৈরি ছাঁচের 60 হাজারেরও বেশি ইট দিয়ে গোটা মণ্ডপ তৈরি হয়েছে । আনুমানিক 5 হাজার ইট দিয়ে গম্বুজ তৈরি করে সেটা কেটে কেটে তৈরি হয়েছে দেবী দুর্গার মূর্তি । টেরাকোটার আদলে তৈরি ইটগুলো । বিষ্ণুপুরের ঐতিহ্য রক্ষার চেষ্টা হয়েছে মণ্ডপজুড়ে । মূলত মাটিকে ভিত্তি করেই হয়েছে গোটা মণ্ডপের কাজ ।
এদিকে গোটা বিশ্ব জুড়ে ভূখণ্ড দখলের লড়াই চলছে । সেই লড়াই থামানোর বার্তা দিয়েছেন শিল্পী নিখিল মিস্ত্রি । তিনি বলেন, "পঞ্চ ভূতের একটি হল মাটি । একটা দেশের কাছে বড় লড়াই মাটি রক্ষা । মাটি দখলের লড়াইয়ে যে যুদ্ধ চলছে সেটা কাঙ্খিত নয় । এক অপরের প্রতি শ্রদ্ধা রাখা দরকার । যুদ্ধ বিপন্ন করে সংস্কৃতিকে, বিপন্ন করে জনজীবনকে । বিপন্ন করে পরিবেশকে । প্রায় 5 হাজার ইট সিমেন্ট দিয়ে গম্বুজ করে তারপর ইট কেটে কেটে ঠাকুর করা হয়েছে । মণ্ডপে ঢুকতেই থাকছে চমক । বিরাট নৌকা যা জীবন প্রবাহের প্রতীক । সেই ভালো মন্দের জীবন তরী বেয়ে এগোতে হবে ।"
তাঁর দাবি, "দেহ তত্ত্বে জীবন তরী সমাজ এগিয়ে নিয়ে যাবে । ইট চার ধরনের নকশা করা হয়েছে । একটা প্রেমের একটা আনন্দের, একটা রিপু দমন, নৌকা জীবন প্রবাহ ।"
পুজো কমিটির যুগ্ম সম্পাদক আশিস পাল বলেন, "মাটি ও জীবন । মাটিতে আমরা জন্মেছি মাটিতে বিলীন হয়ে যাব । মাটিতেই সব কাজ । 60 হাজার ইট দিয়ে মণ্ডপ তৈরি করেছেন শিল্পী । প্রতি বছরের মতো এবারেও সুন্দর একটি কাজ তুলে ধরছি আমরা । আসুন সকলে এই কাজটা দেখুন ভালো লাগবে । মণ্ডপে প্রবেশ থেকেই চোখ আটকাবে দর্শকদের । ভিতরে অংশে মাটির নানা নকশা দিয়ে তৈরি হবে চাঁদোয়া । ইট দিয়ে নানা ধরনের কারুকাজ ফুটিয়ে তোলা হয়েছে । সন্ধ্যা ঘনালে আলোর খেলায় অন্য রূপ নেবে গোটা মণ্ডপ ।"
সমাজসেবী সংঘ: 46- এর অস্থির পরিস্থিতি থেকে মানুষের সেবা
নিজেদের 80 বছরের পথচলা নিজেদের মণ্ডপে তুলে ধরেছে সমাজসেবী সংঘ ৷ তা মণ্ডপে ফুটিয়ে তুলছেন শিল্পী প্রদীপ পাল ।
1946 সালে কলকাতার ধোঁয়াশা এবং দুঃখের মধ্যে, নীরবে শুরু সমাজসেবী কর্মকাণ্ড । সমাজসেবী সংঘ একটি প্রতিষ্ঠান হিসেবে শুরু হয়নি । এটি শুরু হয়েছিল কয়েকজন তরুণ-প্রতিবেশী থেকে বন্ধু দিয়ে, যারা রক্তপাত এবং ধ্বংসের মাঝখানে তাদের শহরকে ঘৃণা দ্বারা সংজ্ঞায়িত করতে অস্বীকার করেছিল । ডাইরেক্ট অ্যাকশন ডে-তে কলকাতায় উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়লে, এই দলটি ভয়ের সঙ্গে নয়, বরং যত্ন সহকারে প্রতিক্রিয়া জানানোকেই বেছে নিয়েছিল পথ হিসাবে ।
দক্ষিণ কলকাতার লেক ভিউ রোডের শান্ত গলি থেকে তারা খাবার, আশ্রয় এবং সুরক্ষা প্রদান করেছিল । কয়েকটি সাহায্যকারী হাতের সাহায্যে যা শুরু হয়েছিল তা সেবা, স্মরণ এবং সাংস্কৃতিক অবাধ্যতার উত্তরাধিকারে পরিণত হয়েছিল । একটা পাড়া কীভাবে একসঙ্গে দাঁড়িয়েছিল সেটাই এবারের সবাজসেবী সংঘের গল্প । সহিংসতার ছায়ায় অনুষ্ঠিত একটি দুর্গাপুজো কীভাবে 80 বছর বেঁচে থাকার প্রতীক হয়ে ওঠে তাই তুলে ধরা হয়েছে ।
1946 সালে 16 অগস্ট মুসলিম লীগ যখন প্রত্যক্ষ কর্ম দিবস ঘোষণা করে, তখন শহরটি তার ইতিহাসের সবচেয়ে ভয়াবহ অস্থির শহরে পরিণত হয় । দক্ষিণ কলকাতার এই অংশটি ছিল শিক্ষক, ছাত্র, গৃহিণী এবং স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আবাসস্থল । এখানকার রাস্তাগুলি ছিল প্রশস্ত, গাছপালা এবং শিল্প-সজ্জার ঘর দিয়ে সারিবদ্ধ । কাছাকাছি ছিল সামরিক হাসপাতালগুলি । সেই সময় লীলা রায়, অনিল রায়, শরৎ বোস, মেঘনাদ সাহা, যদুনাথ সরকারের আদর্শ এবং ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল অ্যাম্বুলেন্স কর্পসের প্রচেষ্টায় অনুপ্রাণিত হয়ে, তারা যথাসাধ্য সাহায্য করতে শুরু করেন । সেই সমাজসেবী এই পরিস্থিতিতে তাদের সমাজ সেবা করার পর সিদ্ধান্ত নেন দুর্গাপুজোর আয়োজন করার । সেই পুজোর এবছর 80তে পা ।
ক্লাব কর্তা অরিজিৎ মৈত্র বলেন, "লীলা রায় থেকে শুরু করে সেই সময় আমাদের এই ক্লাবের কর্মকাণ্ডকে যাঁরা নানাভাবে সাহায্য করেছেন তাদের এই মণ্ডপে তুলে ধরা হয়েছে । স্বাধীনতা সংগ্রামী লীলা রায়রা এক্কেবারে সামনে থেকে সেই অস্থির পরিস্থিতি মোকাবিলা করেন । আমরা বিধ্বস্ত মানুষের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম । তাই সেই সময়ের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে জড়িত মানুষজন অথবা এত বছর ধরে চলা নানা কর্মকাণ্ড সবটাই মণ্ডেপে জায়গা করে নিচ্ছে । আর পুজো শেষে মণ্ডপে যে সমস্ত ইনস্টলেশন করা হয়েছে তা দিয়েই আমাদের গোটা এলাকার বিভিন্ন রাস্তা সাজিয়ে তোলা হবে ।"
বাদামতলা আষাঢ় সংঘ: ভগবানের আদালত
বাদামতলা আষাঢ় সংঘের 88তম বর্ষে বিষয় ভাবনা 'আর্জি দ্যা প্রেয়ার' । শিল্পী সোমনাথ দোলুয়ের শিল্প কর্মে ফুটে উঠেছে ভগবানের আদালত । প্রতিমা শিল্পী পল্লব জানা, আবহ দেবদীপ মুখোপাধ্যায়, আলোকসজ্জায় প্রবাল বসু ।
মা দুর্গা কেবল শক্তিরূপা নন, মানবজাতির কাছে তিনি ন্যায়ের প্রতিমূর্তি রূপেও আরাধিত হন । চারপাশে অবিচার-অসাম্য-অস্থিরতার কালো ছায়া যখন ঘনীভূত হয়, তখন মানুষ দেবীর পরম বিচার ব্যবস্থার কাছে প্রার্থনা জানায় এক সুন্দর, ন্যায়ভিত্তিক, সুস্থ সমাজ চেয়ে । মা দুর্গা যেমন মহিষাসুরকে বধ করে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে এনেছিলেন, তেমনই সকল অশুভকে পরাজিত করে তিনি সমাজে ন্যায় প্রতিষ্ঠিত করেন, মিথ্যা দূরীভূত করে এবং সত্যকে জয়ী করেন । সব মানুষের বিচারবোধ জাগ্রত হোক, প্রত্যেকেই নিজের জায়গা থেকে ন্যায়ের প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হোক ৷ এটাই থিমের মাধ্যমে এবারে পুজো কমিটির বার্তা ৷
বাদামতলা আষাঢ় সংঘের এই পুজোমণ্ডপ সজ্জিত হয়েছে বিচার ব্যবস্থার বিভিন্ন প্রতীক দিয়ে । ন্যায়দণ্ডের প্রতিরূপ, সুবিচারের প্রতীকী চিত্রায়ণ, আলোক এবং প্রতিমাসজ্জা সবেতেই বিচার সংক্রান্ত সাংকেতিকতার প্রতিফলন হয়েছে । ক্লাব কর্তারা বিশ্বাস করেন, এই বিষয় ভাবনা উৎসবের বার্তার সঙ্গে ন্যায়ের আলো ছড়িয়ে দেবে সমাজে । তাই এই দুর্গাপুজোয় তাঁরা সবাই একত্রিতভাবে পরম বিচার ব্যবস্থার কাছে আর্জি বা প্রার্থনা করছেন, আমাদের দেশ ও সমাজে শান্তি, শৃঙ্খলা এবং সুবিচার চিরকাল বজায় রাখার জন্য । মা দুর্গার কাছে তাদের একটাই আর্জি, প্রতিষ্ঠিত হোক ন্যায়, দূর হোক সকল অবিচার । তাঁরা সবাই যেন এই পরম মুহূর্তের সাক্ষী থেকে যেতে পারেন ।
মণ্ডপের সঙ্গে সঙ্গত রেখেই প্রতিমা তৈরি হয়েছে । মণ্ডপে একাধিক দেবদেবীর চিত্র থাকছে । কারাগারে বা খাঁচায় বন্দি এক মানব মূর্তি থাকছে ।
ক্লাব সদস্য অঙ্কিতা চৌধুরী বলেন, "মানুষের সঙ্গে যখন অন্যায় বা কোনও অপরাধ সংগঠিত হয় তখন তাদের কাছে শেষ পথ হল বিচার ব্যবস্থা । তারা বলেন আমি আপনাকে আদালতে দেখে নেব । জনতার আদালতে অনেক সময় বিচার প্রার্থী খুশি হন না বিচারকের রায়ে । তখন তারা মন প্রাণ দিয়ে বিচার চান ভগবানের কাছে । আর ভগবানের কাছে সেই বিচার পাওয়ার আবহকে তুলে ধরা হয়েছে এবারে আমাদের মণ্ডপ জুড়ে । মা এখানে বিচারক । ভগবানের আদালতে আছেন আরও দেবতা । বিচার হয় সঠিক । অপ্রাপ্তির জায়গা থাকে খুবই কম ।"
বেলেঘাটা 33 পল্লি: তিন শর্ত
বাংলার সব থেকে বড় উৎসব দুর্গাপুজো । আর তাতেই প্রতিদিন লাখো লাখো লোকের সমাগম । সেখানেই মানুষের তিন মৌলিক শর্ত অন্ন বস্ত্র ও বাসস্থান দিয়ে গোটা মণ্ডপ সাজিয়ে তুলছে বেলেঘাটা 33 নম্বর পল্লিবাসীবৃন্দ । এবার তাদের থিম তিন, তিন, শর্ত তিন । শিল্পী শিবশঙ্কর দাস । বাড়তি পাওনা হল পদ্মশ্রী শিল্পী গণেশ হালুই ৷ তিনি এই মণ্ডপের প্রতিমার নকশা এঁকেছেন ।
মানুষের জন্মমুহূর্তে তিনটি প্রয়োজনীয় জিনিস একে অপরের সঙ্গে সম্পৃক্ত । অন্ন, বস্ত্র ও বাসস্থান । অন্ন হল মানুষর বেঁচে থাকার প্রধান রসদ ৷ আর বস্ত্র হল সেই বেঁচে থাকা মানুষের সামাজিক রীতিনীতি ও লজ্জা নিবারণের উপকরণ । অবশেষে আসে বাসস্থান, যা প্রাকৃতিক দুর্যোগের বিপদ থেকে নিজেকে রক্ষা করতে অপরিহার্য হয়ে ওঠে । আর এই তিনটি মৌলিক শর্তকে পাথেয় করে এবারের বেলেঘাটা 33 পল্লির উপস্থাপনা ।
শিল্পী শিবশঙ্কর দাস বলেন, "একটা সমসাময়িক বিষয় নিয়ে কথা বলছি । তিন তিন শর্ত তিন । এই শর্তগুলো সকলের শর্ত । এইগুলো কোনও মানুষই এড়িয়ে যেতে পারেন না । মানুষের কিছু ইচ্ছে থাকে, দাবি থাকে, কথা থাকে সেই কথাগুলো নিয়েই এবার কাজ । আমি চাই মানুষ আসুক নিজেদের সঙ্গে সম্পৃক্ত করুক । সেটাই আমাদের সাফল্য ।"
গোটা মণ্ডপে শিপিং মলের ট্রলি থেকে চাল ডালের বস্তা, জিনিস রাখার বয়ম, শস্য ভাণ্ডার, প্লাই বোর্ডে বাড়ির ছবি । নানাভাবেই ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে তিনটি এই মৌলিক চাহিদাকে ।
ক্লাব সদস্য স্বাতী সাহা বলেন, "এবার 25 বছরে আমাদের পুজো । অতীতে ট্যাক্সি, আর্তনাতের মতো একাধিক ভালো মণ্ডপ আমরা দর্শকদের উপহার দিতে পেরেছি । এবারও একটি ভালো মণ্ডপ তৈরি হয়েছে । মানুষের যে তিনটি চাহিদা সেই অন্ন বস্ত্র বাসস্থান নিয়ে কাজ হয়েছে মণ্ডপে । একজন মানুষ জন্ম নিলে প্রথম তার খাদ্য, পরবর্তী সময় বস্ত্র ও তার পরে বাসস্থান মাথার উপর ছাদ দরকার। পুরো মণ্ডপ সেইটাই শিল্পী তুলে ধরেছে। দুর্গা পুজো এখন বিশ্বজনীন । সঙ্গে গণেশ হালুই 90 বছর বয়সে এসে প্রথম দুর্গা পুজোর কাজ করছেন । তাঁর আঁকা গোটা বিশ্বে খ্যাত । এমন কোনও সংগ্রহশালা নেই যেখানে তাঁর আঁকা নেই । এবার আমাদের মাতৃ প্রতিমা রূপ নকশা করেছেন তিনি । সঙ্গে ঠাকুর ঘরের বেশ কিছু অংশ কীভাবে সাজবে সেটাতেও তাঁর চিন্তাভাবনার বাস্তবায়ন হবে । গোটাটা আরও বিস্তারিত দেখতে হলে আসতে হবে মণ্ডপে ।"