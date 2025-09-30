ট্রাম্পের পর এবার অসুররূপী মহম্মদ ইউনুস, দুর্গার হাতে পাক প্রধানমন্ত্রীর কাটা-মুণ্ড !
বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের ভারত বিরোধী মনোভাবের প্রতিবাদ ! দেবী দুর্গার হাতে অসুররূপী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের কাটা মুণ্ড ৷
Published : September 30, 2025 at 2:59 PM IST
বহরমপুর, 30 সেপ্টেম্বর: দেবী দুর্গার পায়ের নীচে অসুররূপী - বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনুস ! আর দশভুজার একহাতে অসুর রূপে রয়েছে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের কাটা মুণ্ড ৷ বর্তমানে প্রতিবেশী দুই দেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্কের কথা মাথায় রেখে ও শত্রু বিনাসের বার্তা দিয়ে 'দহন' থিমে সেজেছে বহরমপুরের সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সঙ্ঘ ৷
তাদের এই থিম সাড়া ফেলেছে মুর্শিদাবাদ জেলায় ৷ কিন্তু, অসুরের মুখের আদল মহম্মদ ইউনুসের মতো হওয়ায় বেজায় চটেছে বাংলাদেশের বিভিন্ন সংগঠন ৷ তারা পুজো কমিটির সম্পাদকের বিরুদ্ধে আইনি পদক্ষেপ করতে চলেছে বলে জানতে পেরেছেন পুজো উদ্যোক্তারা ৷
তবে, এ নিয়ে মাথা ঘামাতে নারাজ সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সঙ্ঘের পুজোর উদ্যোক্তারা ৷ তাঁদের স্পষ্ট বক্তব্য, "আমরা প্রতিবাদ স্বরূপ অসুরের মুখ মহম্মদ ইউনুসের আদলে করেছি ৷ তাতে আইনি পদক্ষেপ করার কী আছে ! আর নিলেই বা কী !" পুজো কমিটির এবারের থিমে বাংলাদেশের তদারকি সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনুসকে দেখানো হয়েছে অসুর রূপে ৷
এ নিয়ে পুজো কমিটির সম্পাদক ইন্দ্রজিৎ দুবে বলেন, "আমরা দেশের শত্রুর বিনাস হোক, সেটাই মায়ের কাছে প্রার্থনা করেছি ৷ সেই হিসেবে আমাদের থিম হল 'দহন' ৷ অর্থাৎ, শত্রুর দহন ৷ সেখানে আমরা প্রতিমা শিল্পীকে বলেছিলাম, দেশের শত্রুর সঙ্গে সমতুল্য অসুর বানাতে ৷ তো তিনি দু’টি অসুর বানিয়েছেন ৷ সেখানে দেবী দুর্গার পায়ের নীচে থাকা অসুরের মুখের আদল বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানমন্ত্রী মহম্মদ ইউনুসের মতো হয়েছে ৷ আর মায়ের হাতে থাকা অসুরের কাটা মুণ্ড পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাজ শরিফের মুখের আদলে ৷ এই দুই দেশের কার্যকলাপ বর্তমানে ভারত বিরোধী ৷ তাই এটা আমাদের প্রতিবাদ ৷"
পুজো কমিটির সভাপতি বিশ্বজিৎ চক্রবর্তী বলেন, "মহম্মদ ইউনুস যে সমস্ত কাজ করছেন, সেটা অসুরের সমতুল্য ৷ এতে বাংলাদেশে শুনলাম কিছু সংগঠন মামলা করার প্রস্তুতি নিয়েছে বা করেছে ৷ জানি না এতে কী লাভ হবে ৷ আমরা শুধু প্রতীকী প্রতিবাদ জানিয়েছি ৷"
উল্লেখ্য, এবছরের মাঝামাঝি সময়ে কাশ্মীরের পহেলগাঁও উপত্যকায় নাম ও ধর্ম জিজ্ঞাসা করে সন্ত্রাসবাদীরা ভারতীয় পর্যটকদের হত্যা করেছিল ৷ যার পাল্টা পাকিস্তানের ভিতরে থাকা জঙ্গি ঘাঁটিগুলিতে 'অপারেশন সিঁদুর' চালিয়েছে ভারতের সশস্ত্রবাহিনী ৷ পরবর্তী সময়ে আকাশপথে ভারতে হামলা চালানোর চেষ্টা করেছিল পাকিস্তান ৷ যা প্রতিহত করেছে ভারতের তিনবাহিনী ৷
সেই ঘটনার প্রতিবাদ স্বরূপ দেবী দুর্গার হাতে অসুররূপী পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শাহবাদ শরিফের কাটা মুণ্ড দেখা গিয়েছে সাধক নরেন্দ্র স্মৃতি সঙ্ঘের পুজোয় ৷ উল্লেখ্য, বহরমপুরেই খাগড়া শ্মশানঘাট সর্বজনীনের দুর্গাপুজোয় অসুরের মুখ মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের আদলে করা হয়েছে ৷ মূলত, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের শুল্কনীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদে তাদের প্রেসিডেন্টকে অসুর হিসেবে দেখানো হয়েছে ৷