কলকাতা, 3 সেপ্টেম্বর: কলকাতার দুর্গাপুজো গোটা বিশ্বে জনপ্রিয় । তবে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শিল্পীদের অংশগ্রহণ এই উৎসবে সীমিত । সেই পথ প্রশস্ত করতেই এবার ফ্রান্সের খ্যাতনামা শিল্পী থমাস হেনরিয়টের সঙ্গে গাঁটছড়া বেঁধেছেন বাংলার তাপস দত্ত । দুই শিল্পী মিলে কলকাতার খ্যাতনামা পুজো হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির মণ্ডপের রূপ দেবেন । প্রতিমার রূপ দেবেন শিল্পী পরিমল পাল । থমাস ও তাপস তাঁদের যৌথ প্রচেষ্টায় দর্শকদের কাছে ফুটিয়ে তুলবেন উত্তর কলকাতার গঙ্গাপারের নানা ঘাটের তথ্য ।
কলকাতার দুর্গাপুজোয় প্রতিটি কমিটি দর্শকদের মন জয় করতে নানা চমক নিয়ে হাজির হয় । তেমনই করতে চলেছে এবার হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গাৎসব কমিটি । থমাস হেনরিয়ট কলকাতায় এই বছর একমাত্র বিদেশি শিল্পী, যিনি হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজোর মণ্ডপ সাজিয়ে তোলার কাজ করবেন ।
কে এই থমাস হেনরিয়ট ?
থমাস হেনরিয়ট 1980 সালে ফ্রান্সের ব্যাসঁসোঁতে জন্মগ্রহণ করেন ৷ কিন্তু বিভিন্ন সময় বিভিন্ন দেশে থেকেছেন তিনি ৷ কখনও মার্সেই, কখনও হাভানা, আবার একসময়ে কিউবার মতো জায়গায় তাঁর বাস ছিল । শিল্পী হিসেবে চিনা কালি ও তুলির টানে একের পর এক ছবি ফুটিয়ে তোলেন থমাস । তাঁর কর্মশৈলী জিয়ান একাডেমি অফ ফাইন আর্টসে সংরক্ষিত আছে ।
ভারতের সঙ্গে তাঁর গভীর সম্পর্ক রয়েছে ৷ তিনি বারাণসীর ঘাটে মাসের পর মাস কাটিয়েছেন । উত্তর কলকাতার বেশ কয়েকটি ঘাটেও দিনরাত যাপন করেছেন থমাস । নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে ঘাটেই দীর্ঘ সময় থেকেছেন কেবল শিল্পকর্ম চালিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে । একাধারে তিনি চিত্রশিল্পী, অন্যদিকে তিনি ভ্রমণকাহিনী লেখকও বটে । আর সেই উদ্দেশ্যে বেইরুট থেকে রিও দি জেনিরো, নিউইয়র্ক থেকে কলকাতা ঘুরে বেড়িয়েছেন তিনি ৷ নানা জায়গায় দীর্ঘ সময় কাটিয়েছেন শিল্পের টানে । একাধিক আর্ট ফেস্টে অংশ নিয়েছেন থমাস । বিভিন্ন সময় বিভিন্ন ছবি ও কর্মশৈলীর জন্য মিলেছে সম্মানও ।
হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজোর থিম
এবার সেই থমাস হেনরিয়টের হাতেই হাতিবাগান সার্বজনীনের পুজোর মণ্ডপে ফুটে উঠবে ঘাটের পুরনো অজানা কথা । এবার 91তম বর্ষে হাতিবাগান সর্বজনীনের পুজো ৷ তাদের বিষয় ভাবনা 'অথঃ ঘাট কথা' । মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এমনটাই ঘোষণা করলেন পুজো কমিটির সদস্য প্রিয়দর্শিনী ঘোষ বাওয়া ।
তিনি বলেন, "দুর্গাপুজো এখন বিশ্বের দরবারে স্বীকৃত । গোটা বিশ্ব থেকে মানুষ আসেন এই পুজোকে কেন্দ্র করে পাবলিক আর্ট দেখতে । আমরা সেই আবহে বিশ্বখ্যাত শিল্পী থমাসকে পেয়েছি । তিনি এবার কলকাতার দুর্গাপুজোর কর্মকাণ্ডে নিজেকে যুক্ত করেছেন । হাতিবাগান সর্বজনীন মণ্ডপ সাজিয়ে তুলবেন তিনি ।"
শিল্পী তাপস দত্তের খুঁটিনাটি
আলোক সেন থেকে গোড়াচাঁদ পাল, সুশান্ত পাল থেকে সনাতন দিন্দার মতো নামী শিল্পীরা এতদিন এই পুজোর থিমের দায়িত্ব সামলেছেন ৷ চলতি বছরের পুজোর ব্যাটন ফ্যান্সের শিল্পী থমাস হেনরিয়ট ও বাংলার তাপস দত্তের হাতে । 32 বছরের শিল্পী তাপস দত্ত টলিউডের সহকারী শিল্প পরিচালক হিসেবেই কাজ করেন । এবার মণ্ডপ করার গুরু দায়িত্ব তাঁর হাতে । পাশাপাশি এই প্রথম বিদেশি শিল্পী কলকাতার দুর্গাপুজোর থিমে কাজ করবেন । মণ্ডপের স্ট্রাকচার থেকে শিল্প সবেতেই ফুটে উঠবে থমাসের কাজ । যা নিয়ে খুবই উচ্ছ্বসিত ফ্রান্সের এই শিল্পী ৷
থমাস হেনরিয়টের বক্তব্য
থমাস হেনরিয়ট বলেন, "দীর্ঘদিন এই দেশে কাটিয়েছি । বহু দেশে নদীপারে ঘুরেছি । অন্যান্য দেশের ঘাটের থেকে অনেক আলাদা ভারতের ঘাটগুলি । বারাণসী-সহ যেসব ঘাটে দীর্ঘ সময় কাটিয়েছি সেখানকার মানুষের কাজকর্ম সবটাই অবজার্ভ করেছি । সেই দেখার সঙ্গে পড়াশোনা করে বিষয়টি সম্পর্কে জেনেছি ৷ সেসবই এত বড় পুজোর মতো মঞ্চে ফুটিয়ে তুলতে পারব । তার জন্য আমার সহকারী শিল্পী তাপস ও পুজোর কর্তাদের ধন্যবাদ । সকলের ভালোবাসা কাম্য ৷"
তাপস দত্তের কথা
শিল্পী তাপস দত্ত বলেন, "থমাস বারাণসীর ঘাটে বহু সময় কাটিয়েছেন । দীর্ঘদিন সেখানে কাটিয়ছেন, ছবি তুলেছেন, ছবি এঁকেছেন ৷ উত্তর কলকাতার ঘাটেও সময় কাটিয়েছেন থমাস । তাই ওঁর সঙ্গে যৌথ প্রচেষ্টায় ঘাট নিয়ে একটা অন্য ধনের মণ্ডপ দর্শকদের কাছে উপহার দিতে পারব বলে আশা করছি ।"
ঘাট নিয়ে অতীন ঘোষের আক্ষেপ
এদিকে হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটির চেয়ারম্যান অতীন ঘোষ এদিন অনুষ্ঠানে উত্তর কলকাতার ঘাট নিয়ে আক্ষেপ প্রকাশ করেন । তিনি কলকাতা পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র । ঘাটের দুরবস্থার দায় বন্দর কর্তৃপক্ষের ঘাড়ে চাপিয়ে অতীন ঘোষের অভিযোগ, "কলকাতা পুরনিগম চাইলেও সব সময় ঘাটের সংস্কার করতে পারে না । কারণ অনুমতি মেলে না বন্দর কর্তৃপক্ষের থেকে । বিদেশে অত সুন্দর ঘাট দেখে নিজেদের লজ্জা হয় । এখানে মিলেনিয়াম পার্কের কাছে একটা অংশ তালা বন্ধ করে রেখেছে বন্দর কর্তৃপক্ষ ৷ তার ফলে মানুষ গঙ্গার সৌন্দর্য থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন ৷"
পাশাপাশি তিনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন যে, হাতিবাগান সর্বজনীন দুর্গোৎসব কমিটি এবারের থিমে সেই ঘাট নিয়েই কাজ করায় ৷ তিনি বলেন, "কাজের মাধ্যমে কলকাতার গঙ্গার ঘাটকে লাইমলাইটে আনার জন্য তাপস, পরিমল ও থমাসকে ধন্যবাদ ৷ কলকাতার গঙ্গারঘাটের ইতিহাস প্রায় 400 বছরের ৷ ইতিমধ্যে ঘাটের তথ্য নিয়ে কলকাতা পুরনিগমের তরফে একটি বই প্রকাশ করা হয়েছে ৷ আমরা যদি কলকাতার ঘাটের ইতিহাস বা ঐতিহ্যকে থিমে তুলে ধরতে পারি সেটা খুব ভালো হবে ৷ যেটা হাতিবাগান সর্বজনীন করতে চলেছে ৷ তাহলে ঘাট নিয়ে জনসাধারণের ও সরকারী কর্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করা যাবে ৷ যদি বারাণসী হতে পারে, কলকাতার গঙ্গার ঘাট কেন সেরকম হবে না ৷"