কোন্নগর, 27 অগস্ট: বাঙালির মুকুটে নয়া পালক ৷ নাসার নর্থস্টার বা ধ্রুবতারা সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন বাংলার গবেষক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৷ এই বিজ্ঞানী হুগলি জেলার কোন্নগরের নবগ্রামের বাসিন্দা । বর্তমানের পাসাডেনা ক্যালিফোর্নিয়ায় নাসার গবেষণাগারে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি ।
দীর্ঘ 25 বছর ধরে নাসায় গবেষণা করে যাচ্ছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায় । নাসার একাধিক প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত তিনি । 2024 সালে পেয়েছেন আর্মস্ট্রং পুরস্কার । নাসার তরফে এর আগে 2023 সালে পিপল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে । এবছর ফের লিডারশিপের জন্য নর্থস্টার পুরস্কার পাচ্ছেন এই বাঙালি গবেষক ৷ আগামী 10 সেপ্টেম্বর সেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে ।
নর্থস্টার পুরস্কার চারটে আলাদা বিভাগে দেওয়া হয় । ডিসকভার, ইন্সপায়ার, অ্যাডভান্স ও থ্রইভ । গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্মান পাচ্ছেন ইন্সপায়ার ক্যাটাগরিতে । মূলত নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তাঁকে । গৌতম চট্টোপাধ্যায় নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির এক উজ্জ্বল নাম । অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান নর্থস্টার পুরস্কারের নামের মধ্যেই আছে গভীর তাৎপর্য, ধ্রুবতারা । এই তারা অন্যকে পথ দেখায়, ঠিক তেমনই গৌতম চট্টোপাধ্যায় পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন নাসায় ।
ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ও নাসার সিনিয়র বিজ্ঞানী গৌতম চট্টোপাধ্যায় বিদেশ থেকে ইটিভি ভারতকে ফোনে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, "বছরে চারজনকে নর্থস্টার বা ধ্রুবতারা পুরস্কার দেওয়া হয় ৷ চারটি বিভাগে এটা দেওয়া হয় ৷ প্রথম যাঁরা নতুন কিছু আবিষ্কার করছেন তাঁদের ৷ দ্বিতীয় তাঁদের দেওয়া হয় যাঁরা শুধু আবিষ্কার নয়, পাশাপাশি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার কাজও করে চলেছেন ৷ সেই বিভাগে আমি এবার এই পুরস্কার পাচ্ছি ৷ উদ্ভাবনী কাজের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ৷ এটা নাসার সবচেয়ে বড় সম্মান ।"
তিনি আরও বলেন, "অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কি না বর্তমানে সেই নিয়ে আমি গবেষণা করছি ৷ অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের গ্যালাক্সি কীভাবে তৈরি হয় সেটা জানার জন্য বিভিন্নরকমের যন্ত্রপাতি তৈরি করা হচ্ছে । মহাকাশে কীভাবে দূষণ ছড়ায়, তা কীভাবে রোধ করতে পারব, এছাড়াও যখন পৃথিবী তৈরি হয় তখন তাতে জল ছিল কি না, এই বিষয়ে গবেষণা চলছে ৷"
তাঁর কথায়, "বিজ্ঞানীরা মনে করেন ধূমকেতুরা জল এনেছে ? সেটা প্রমাণ করার জন্য একটি জুতোর বক্সের আকারের ছোট স্যাটেলাইট ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করেছি । আমার টিমে 10 থেকে 12 জন গবেষক আছেন । ভবিষ্যতে আরও অনেক গবেষণা করার জিনিস রয়েছে । তার মধ্যে ইউরেনাসে অনেক অজানা তথ্য রয়েছে ৷ সেটা সংগ্রহ করার চিন্তা ভাবনা আছে । শনির বড় উপগ্রহ টাইটান সম্বন্ধে জানার জন্য গবেষণা করা হবে ।"
নবগ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে জন্ম গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের । ছোট থেকে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন তিনি । কলকাতা থেকে পড়াশোনা শেষ করে বেঙ্গালুরুতে যান । পরে কর্মসূত্রে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার সঙ্গে যুক্ত হন । সেই থেকে এখনও সেখানে গবেষণার কাজ করে চলেছেন তিনি । আর তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে এবার তাঁকে নর্থস্টার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ৷ তাতে বেজায় খুশি তাঁর পরিবার ও কোন্নগরের মানুষজন ।
গৌতমের দিদি লিলি আচার্য বলেন, "আমরা ছোট থেকেই খুব কষ্ট করে বড় হয়েছি । একটা ঘরে সব ভাই বোনরা থেকে পড়াশোনা করেছি । আর ভাই ছোট থেকেই বিজ্ঞান নিয়ে থাকত । তার ভালোবাসা ছিল বিজ্ঞান । আজ গর্বে বুক ভরে উঠছে যে ভাই এই সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছে ।"
বোন ডলি চক্রবর্তী বলেন, "দাদা এই জায়গায় পৌঁছলেও তার পা মাটিতেই আছে । দাদা আমাদের মাটির মানুষ । সব সময় আমাদের ও মায়ের সঙ্গে কথা চলতেই থাকে । যখন সে এখানে আসে তখন একজন সাধারণ মানুষের মতোই সকলের সঙ্গে মেশে । আগামী প্রজন্মকে সত্যি পথ দেখাচ্ছে দাদা । তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা খুব খুশি ৷"