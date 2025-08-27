ETV Bharat / state

নাসায় বাঙালির জয়জয়কার, 'ধ্রুবতারা' সম্মান হুগলির গবেষককে - BENGALI SCIENTIST GAUTAM CHATTERJEE

আগেই নাসার একাধিক পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছেন বাঙালি বিজ্ঞানী তথা গবেষক গৌতম চট্টোপাধ্যায় । এবার নর্থস্টার বা ধ্রুবতারা পুরস্কার আসতে চলেছে তাঁর ঝুলিতে ।

Bengali scientist Gautam Chatterjee
নাসার নর্থস্টার পুরস্কার পাচ্ছেন বাঙালি বিজ্ঞানী গৌতম চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 27, 2025 at 5:12 PM IST

কোন্নগর, 27 অগস্ট: বাঙালির মুকুটে নয়া পালক ৷ নাসার নর্থস্টার বা ধ্রুবতারা সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন বাংলার গবেষক গৌতম চট্টোপাধ্যায় ৷ এই বিজ্ঞানী হুগলি জেলার কোন্নগরের নবগ্রামের বাসিন্দা । বর্তমানের পাসাডেনা ক্যালিফোর্নিয়ায় নাসার গবেষণাগারে দায়িত্ব সামলাচ্ছেন তিনি ।

দীর্ঘ 25 বছর ধরে নাসায় গবেষণা করে যাচ্ছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায় । নাসার একাধিক প্রজেক্টের সঙ্গে যুক্ত তিনি । 2024 সালে পেয়েছেন আর্মস্ট্রং পুরস্কার । নাসার তরফে এর আগে 2023 সালে পিপল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড দেওয়া হয়েছিল তাঁকে । এবছর ফের লিডারশিপের জন্য নর্থস্টার পুরস্কার পাচ্ছেন এই বাঙালি গবেষক ৷ আগামী 10 সেপ্টেম্বর সেই পুরস্কার তুলে দেওয়া হবে তাঁর হাতে ।

নর্থস্টার সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন হুগলির গবেষক (ইটিভি ভারত)

নর্থস্টার পুরস্কার চারটে আলাদা বিভাগে দেওয়া হয় । ডিসকভার, ইন্সপায়ার, অ্যাডভান্স ও থ্রইভ । গৌতম চট্টোপাধ্যায় সম্মান পাচ্ছেন ইন্সপায়ার ক্যাটাগরিতে । মূলত নতুন প্রজন্মকে উদ্বুদ্ধ করার জন্য এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে তাঁকে । গৌতম চট্টোপাধ্যায় নাসার জেট প্রপালশন ল্যাবরেটরির এক উজ্জ্বল নাম । অন্যতম শ্রেষ্ঠ সম্মান নর্থস্টার পুরস্কারের নামের মধ্যেই আছে গভীর তাৎপর্য, ধ্রুবতারা । এই তারা অন্যকে পথ দেখায়, ঠিক তেমনই গৌতম চট্টোপাধ্যায় পথ প্রদর্শক হিসেবে কাজ করে যাচ্ছেন নাসায় ।

Bengali scientist Gautam Chatterjee
গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের ঝুলিতে নয়া পুরস্কার (নিজস্ব ছবি)

ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজির অধ্যাপক ও নাসার সিনিয়র বিজ্ঞানী গৌতম চট্টোপাধ্যায় বিদেশ থেকে ইটিভি ভারতকে ফোনে নিজের প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে বলেন, "বছরে চারজনকে নর্থস্টার বা ধ্রুবতারা পুরস্কার দেওয়া হয় ৷ চারটি বিভাগে এটা দেওয়া হয় ৷ প্রথম যাঁরা নতুন কিছু আবিষ্কার করছেন তাঁদের ৷ দ্বিতীয় তাঁদের দেওয়া হয় যাঁরা শুধু আবিষ্কার নয়, পাশাপাশি অন্যদের উদ্বুদ্ধ করার কাজও করে চলেছেন ৷ সেই বিভাগে আমি এবার এই পুরস্কার পাচ্ছি ৷ উদ্ভাবনী কাজের জন্য এবং পরবর্তী প্রজন্মের বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীদের অনুপ্রাণিত করার জন্য আমাকে এই পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ৷ এটা নাসার সবচেয়ে বড় সম্মান ।"

Bengali scientist Gautam Chatterjee
বাঙালি বিজ্ঞানী তথা গবেষক গৌতম চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

তিনি আরও বলেন, "অন্য গ্রহে প্রাণ আছে কি না বর্তমানে সেই নিয়ে আমি গবেষণা করছি ৷ অ্যাস্ট্রো ফিজিক্সের গ্যালাক্সি কীভাবে তৈরি হয় সেটা জানার জন্য বিভিন্নরকমের যন্ত্রপাতি তৈরি করা হচ্ছে । মহাকাশে কীভাবে দূষণ ছড়ায়, তা কীভাবে রোধ করতে পারব, এছাড়াও যখন পৃথিবী তৈরি হয় তখন তাতে জল ছিল কি না, এই বিষয়ে গবেষণা চলছে ৷"

Bengali scientist Gautam Chatterjee
হুগলি জেলার বাসিন্দা গৌতম চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

তাঁর কথায়, "বিজ্ঞানীরা মনে করেন ধূমকেতুরা জল এনেছে ? সেটা প্রমাণ করার জন্য একটি জুতোর বক্সের আকারের ছোট স্যাটেলাইট ইনস্ট্রুমেন্ট তৈরি করেছি । আমার টিমে 10 থেকে 12 জন গবেষক আছেন । ভবিষ্যতে আরও অনেক গবেষণা করার জিনিস রয়েছে । তার মধ্যে ইউরেনাসে অনেক অজানা তথ্য রয়েছে ৷ সেটা সংগ্রহ করার চিন্তা ভাবনা আছে । শনির বড় উপগ্রহ টাইটান সম্বন্ধে জানার জন্য গবেষণা করা হবে ।"

Bengali scientist Gautam Chatterjee
2023 সালে পিপিল লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড পান তিনি (নিজস্ব ছবি)

নবগ্রামের একান্নবর্তী পরিবারে জন্ম গৌতম চট্টোপাধ্যায়ের । ছোট থেকে অনেক কষ্ট করে পড়াশোনা করেছেন তিনি । কলকাতা থেকে পড়াশোনা শেষ করে বেঙ্গালুরুতে যান । পরে কর্মসূত্রে মহাকাশ গবেষণা কেন্দ্র নাসার সঙ্গে যুক্ত হন । সেই থেকে এখনও সেখানে গবেষণার কাজ করে চলেছেন তিনি । আর তাঁর কাজের স্বীকৃতি হিসাবে এবার তাঁকে নর্থস্টার পুরস্কার দেওয়া হচ্ছে ৷ তাতে বেজায় খুশি তাঁর পরিবার ও কোন্নগরের মানুষজন ।

Bengali scientist Gautam Chatterjee
এর আগেও একাধিক পুরস্কার পেয়েছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

গৌতমের দিদি লিলি আচার্য বলেন, "আমরা ছোট থেকেই খুব কষ্ট করে বড় হয়েছি । একটা ঘরে সব ভাই বোনরা থেকে পড়াশোনা করেছি । আর ভাই ছোট থেকেই বিজ্ঞান নিয়ে থাকত । তার ভালোবাসা ছিল বিজ্ঞান । আজ গর্বে বুক ভরে উঠছে যে ভাই এই সর্বোচ্চ জায়গায় পৌঁছেছে ।"

Bengali scientist Gautam Chatterjee
দীর্ঘ 25 বছর নাসায় গবেষণা করছেন গৌতম চট্টোপাধ্যায় (নিজস্ব ছবি)

বোন ডলি চক্রবর্তী বলেন, "দাদা এই জায়গায় পৌঁছলেও তার পা মাটিতেই আছে । দাদা আমাদের মাটির মানুষ । সব সময় আমাদের ও মায়ের সঙ্গে কথা চলতেই থাকে । যখন সে এখানে আসে তখন একজন সাধারণ মানুষের মতোই সকলের সঙ্গে মেশে । আগামী প্রজন্মকে সত্যি পথ দেখাচ্ছে দাদা । তার এই পুরস্কার প্রাপ্তিতে আমরা খুব খুশি ৷"

