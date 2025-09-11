নেপালে আটকে থাকা বাংলার পরিযায়ীরা পুজোয় বাড়ি ফিরবেন তো ? দুশ্চিন্তায় পরিবার

নেপালে আটকে থাকা বাংলার পরিযায়ীরা পুজোয় বাড়ি ফিরবেন তো ? দুশ্চিন্তায় পরিবার
নেপালে অশান্তির পরিবেশে বন্ধ সরাসরি রাজ্য থেকে পরিবহণ পরিষেবা । এই অবস্থায় কীভাবে বাড়ি ফিরবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা, দুশ্চিন্তায় পরিবার ।
Published : September 11, 2025 at 4:40 PM IST
দাসপুর, 11 সেপ্টেম্বর: নেপালের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি ৷ এই অবস্থায় পড়শি দেশে কাজ করতে গিয়ে আটকে রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুরের মতো একাধিক জায়গার পরিযায়ী শ্রমিকরা । না তাঁদের সঙ্গে ঠিক করে যোগাযোগ করা যাচ্ছে, না তাঁদের এখনও বাড়ি ফেরার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে । পুজোর মুখে তাই প্রিয়জনদের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে রাজ্যে থাকা ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার ।
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নেপালে কর্মরত পশ্চিম মেদিনীপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে দাসপুরের সংখ্যাটা বেশিই । দাসপুরের গোপালপুর, কোটালপুর, গোপীনাথপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে রয়েছেন নেপালে । কারও বাবা, কারও ছেলে, আবার কারও পরিবারের অন্য সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে নেপালে সোনার কাজ করেন । দুর্গাপুজোয় বাড়ি আসার কথা পরিযায়ী শ্রমিকদের ৷ কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কীভাবে বাড়ি ফিরবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । দাসপুর থেকে সরাসরি নেপালে বেশ কিছু বাস যায় ৷ তবে নেপালের অস্থির পরিস্থিতিতে বন্ধ রয়েছে সেই বাস পরিষেবা । তাই তাঁদের বাড়ি ফেরা আরও অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ৷
এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাবা নবকুমার ধাড়া বলেন, "ছেলেকে পড়াশোনা শিখিয়েছি ৷ বলেছিলাম, এখানে কাজ করতে ৷ কিন্তু ও শোনেনি । গত 10 বছর ধরে নেপালে সোনার কাজ করে ছেলে । গত মঙ্গলবার পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল ওর সঙ্গে ৷ কিন্তু বুধবার থেকে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি । কারণ নেপালের যা পরিস্থিতি কবে ছেলে বাড়ি ফিরতে পারবে জানি না ।"
আরেক পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলে অভিজিৎ ধাড়া বলেন, "বাবা চার বছর ধরে সোনার কাজে নেপালে রয়েছে ৷ পুজোর সময় বাড়ি আসার কথা ছিল বাবার ৷ কিন্তু এখন নেপালের যা পরিস্থিতি তাতে আসতে পারবে বলে মনে হয় না ৷ হোয়াটসঅ্যাপে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল আগে । এখনের পরিস্থিতিতে যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি । আমরা চিন্তায় রয়েছি । আমরা চাই ভারত সরকার বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক ।"
অন্যদিকে ছেলেদের পথ চেয়ে বসে থাকা রীণা সামন্ত বলেন, "অজিত সামন্ত ও সঞ্জিত সামন্ত আমার দুই ছেলে, দীর্ঘদিন ধরে নেপালে কাজ করছে ৷ পুজোয় তাঁদের বাড়ি আসার কথা ছিল । যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন ওখান থেকে ফিরতে পারবে না ওরা । আমরা চিন্তায় রয়েছি । কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও ওদের সঙ্গে ফোনে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে । ওরাও জানাচ্ছে ওখানে ভয়ংকর অবস্থার কথা । "
আরেক পরিযায়ী শ্রমিকের বউদি সুপ্রিয়া খামরুই বলেন, "নেপালের পরিস্থিতি দিনের পর দিন ভয়ংকর হয়ে উঠছে ৷ আমার দুই দেওর সেখানে রয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে । ওরা আমাদের ওখানকার ভিডিয়ো দেখাচ্ছে ৷ তা দেখে আমরা আতঙ্কে রয়েছি । ওরা কবে বাড়ি ফিরবে সেটাই এখন অপেক্ষা । তবে প্রশাসনের আধিকারিকরা আমাদের জানিয়েছেন যেমন যেমন নির্দেশ আসবে তেমন তেমন কাজ চলবে ।"
পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরী বলেন, "ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় । রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো সবকিছুই ব্যবস্থা করা হয়েছে । সেই সঙ্গে হেল্পলাইন চালু হয়েছে । তবে গোটা জেলার পরিযায়ী শ্রমিক বা কতজন নেপালে রয়েছে তার সংখ্যা এখনই বলা সম্ভব নয় । তবে আমরা সবকিছুই নখদর্পণে রেখেছি ।"