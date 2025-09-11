ETV Bharat / state

নেপালে আটকে থাকা বাংলার পরিযায়ীরা পুজোয় বাড়ি ফিরবেন তো ? দুশ্চিন্তায় পরিবার

নেপালে অশান্তির পরিবেশে বন্ধ সরাসরি রাজ্য থেকে পরিবহণ পরিষেবা । এই অবস্থায় কীভাবে বাড়ি ফিরবেন পরিযায়ী শ্রমিকরা, দুশ্চিন্তায় পরিবার ।

নেপালে আটকে থাকা ছেলেদের পথ চেয়ে বসে একাকী মহিলা (নিজস্ব ছবি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 4:40 PM IST

দাসপুর, 11 সেপ্টেম্বর: নেপালের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি ৷ এই অবস্থায় পড়শি দেশে কাজ করতে গিয়ে আটকে রয়েছেন পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল, চন্দ্রকোনা ও দাসপুরের মতো একাধিক জায়গার পরিযায়ী শ্রমিকরা । না তাঁদের সঙ্গে ঠিক করে যোগাযোগ করা যাচ্ছে, না তাঁদের এখনও বাড়ি ফেরার কোনও সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে । পুজোর মুখে তাই প্রিয়জনদের নিয়ে চরম উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছে রাজ্যে থাকা ওই পরিযায়ী শ্রমিকদের পরিবার ।

পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, নেপালে কর্মরত পশ্চিম মেদিনীপুরের পরিযায়ী শ্রমিকদের মধ্যে দাসপুরের সংখ্যাটা বেশিই । দাসপুরের গোপালপুর, কোটালপুর, গোপীনাথপুর-সহ বেশ কয়েকটি গ্রামের মানুষ দীর্ঘদিন ধরে কর্মসূত্রে রয়েছেন নেপালে । কারও বাবা, কারও ছেলে, আবার কারও পরিবারের অন্য সদস্যরা দীর্ঘদিন ধরে নেপালে সোনার কাজ করেন । দুর্গাপুজোয় বাড়ি আসার কথা পরিযায়ী শ্রমিকদের ৷ কিন্তু এই পরিস্থিতিতে তাঁরা কীভাবে বাড়ি ফিরবেন, তা নিয়ে সংশয় রয়েছে । দাসপুর থেকে সরাসরি নেপালে বেশ কিছু বাস যায় ৷ তবে নেপালের অস্থির পরিস্থিতিতে বন্ধ রয়েছে সেই বাস পরিষেবা । তাই তাঁদের বাড়ি ফেরা আরও অনিশ্চিত হয়ে গিয়েছে ৷

নেপালে আটকে থাকা বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকদের নিয়ে চিন্তায় পরিবার (নিজস্ব ভিডিয়ো)

এক পরিযায়ী শ্রমিকের বাবা নবকুমার ধাড়া বলেন, "ছেলেকে পড়াশোনা শিখিয়েছি ৷ বলেছিলাম, এখানে কাজ করতে ৷ কিন্তু ও শোনেনি । গত 10 বছর ধরে নেপালে সোনার কাজ করে ছেলে । গত মঙ্গলবার পর্যন্ত যোগাযোগ ছিল ওর সঙ্গে ৷ কিন্তু বুধবার থেকে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । আমরা দুশ্চিন্তায় রয়েছি । কারণ নেপালের যা পরিস্থিতি কবে ছেলে বাড়ি ফিরতে পারবে জানি না ।"

ছেলের জন্য দুশ্চিন্তায় ঘুম উড়েছে মহিলার (নিজস্ব ছবি)

আরেক পরিযায়ী শ্রমিকের ছেলে অভিজিৎ ধাড়া বলেন, "বাবা চার বছর ধরে সোনার কাজে নেপালে রয়েছে ৷ পুজোর সময় বাড়ি আসার কথা ছিল বাবার ৷ কিন্তু এখন নেপালের যা পরিস্থিতি তাতে আসতে পারবে বলে মনে হয় না ৷ হোয়াটসঅ্যাপে বাবার সঙ্গে কথা হয়েছিল আগে । এখনের পরিস্থিতিতে যোগাযোগ সম্ভব হয়ে ওঠেনি । আমরা চিন্তায় রয়েছি । আমরা চাই ভারত সরকার বাবাকে ফিরিয়ে নিয়ে আসুক ।"

অন্যদিকে ছেলেদের পথ চেয়ে বসে থাকা রীণা সামন্ত বলেন, "অজিত সামন্ত ও সঞ্জিত সামন্ত আমার দুই ছেলে, দীর্ঘদিন ধরে নেপালে কাজ করছে ৷ পুজোয় তাঁদের বাড়ি আসার কথা ছিল । যতদিন না পরিস্থিতি স্বাভাবিক হচ্ছে ততদিন ওখান থেকে ফিরতে পারবে না ওরা । আমরা চিন্তায় রয়েছি । কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও ওদের সঙ্গে ফোনে আমাদের যোগাযোগ রয়েছে । ওরাও জানাচ্ছে ওখানে ভয়ংকর অবস্থার কথা । "

নেপালে আটকে থানা বাবার সঙ্গে ফোনে কথা (নিজস্ব ছবি)

আরেক পরিযায়ী শ্রমিকের বউদি সুপ্রিয়া খামরুই বলেন, "নেপালের পরিস্থিতি দিনের পর দিন ভয়ংকর হয়ে উঠছে ৷ আমার দুই দেওর সেখানে রয়েছে ৷ তাঁদের সঙ্গে ফোনে কথা হচ্ছে । ওরা আমাদের ওখানকার ভিডিয়ো দেখাচ্ছে ৷ তা দেখে আমরা আতঙ্কে রয়েছি । ওরা কবে বাড়ি ফিরবে সেটাই এখন অপেক্ষা । তবে প্রশাসনের আধিকারিকরা আমাদের জানিয়েছেন যেমন যেমন নির্দেশ আসবে তেমন তেমন কাজ চলবে ।"

পশ্চিম মেদিনীপুরের জেলাশাসক খুরশেদ আলি কাদরী বলেন, "ইতিমধ্যে প্রশাসনের তরফে কন্ট্রোল রুম খোলা হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় । রাজ্য সরকারের নির্দেশ মতো সবকিছুই ব্যবস্থা করা হয়েছে । সেই সঙ্গে হেল্পলাইন চালু হয়েছে । তবে গোটা জেলার পরিযায়ী শ্রমিক বা কতজন নেপালে রয়েছে তার সংখ্যা এখনই বলা সম্ভব নয় । তবে আমরা সবকিছুই নখদর্পণে রেখেছি ।"

