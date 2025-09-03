দার্জিলিং, 3 সেপ্টেম্বর: ভিনরাজ্যে কাজে গিয়ে নিখোঁজ বাংলার পরিযায়ী শ্রমিক । উদ্বেগে দিন কাটাচ্ছে নিখোঁজ শ্রমিকের পরিবার । ওই যুবকের নাম পিন্টু বিশ্ব কর্মকার (24) । দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের অন্তর্গত ভারত-বাংলাদেশ সীমান্ত লাগোয়া আদিবাসী অধ্যুষিত গ্রাম বাণেশ্বরজোতের বাসিন্দা তিনি ৷
পরিবার সূত্রে জানা গিয়েছে, এলাকার বেশ কয়েকজন বন্ধুদের সঙ্গে 25 অগস্ট মহারাষ্ট্রের আকাল কোট এলাকায় কাজে যান পিন্টু । সেখানে যাওয়ার দু'দিন পর থেকেই তাঁর আর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না । এমনটাই পরিবারকে ফোন মারফত জানান তাঁর বন্ধুরা । এরপরে এলাকার পঞ্চায়েত সদস্যকে বিষয়টি জানান যুবকের পরিবার ৷ তাঁর পরামর্শ অনুযায়ী তড়িঘড়ি ফাঁসিদেওয়া থানায় লিখিত অভিযোগ দায়ের করা হয় । মহারাষ্ট্রের আকাল কোড থানায়ও লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন নিখোঁজ যুবকের সহকর্মীরা । কিন্তু তারপরে এখনও যুবকের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি ৷
বিভিন্ন রাজ্যে বাংলা ভাষায় কথা বলায় বাংলাদেশি তকমা দিয়ে জেলে ঢুকিয়ে দেওয়া হচ্ছে । একের পর এক এমনই অভিযোগ সামনে আসছে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে । আর সেই ঘটনার মাঝে বাড়ির ছেলে নিখোঁজ হয়ে যাওয়ায় দুশ্চিন্তায় পরিবার ।
নিখোঁজের মা সুমতি বিশ্ব কর্মকার বলেন, "ছেলে বাড়িতেই ঘুমিয়ে ছিল । বেশ কয়েকজন বন্ধু এসে তাকে ডেকে নিয়ে বেঙ্গালুরুতে কাজে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে । এরপরেই তাদের সঙ্গেই সে বেরিয়ে পড়ে ভিনরাজ্যে কাজের উদ্দেশে । পরে জানা যায় মহারাষ্ট্রে রয়েছে ।" তিনি জানান, এখনও তাঁর ছেলের খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না । তাই খাওয়া দাওয়া ভুলে ছেলের চিন্তায় ঘুম উড়েছে মায়ের । তিনি চাইছেন যেভাবে হোক না কেন তাঁর ছেলেকে বাড়িতে ফিরিয়ে আনা হোক । এদিকে নিখোঁজের খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয় বাসিন্দারাও সকাল থেকেই পিন্টুর বাড়িতে ভিড় জমাচ্ছেন ।
নিখোঁজের বউদি মনা বিশ্ব কর্মকার বলেন, "কাজের সূত্রে গিয়ে নিখোঁজ হয়েছে দেওর । আমরা চাই যাতে প্রশাসন সুস্থভাবে তাকে ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করুক । দিদি (মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়) যেন বিষয়টা দেখে । আমরা খুব উদ্বেগে রয়েছি । অন্যান্য রাজ্যে বাংলা ভাষা নিয়ে যে ঝামেলা চলছে, তাতে আমরা আরও বেশি দুশ্চিন্তায় রয়েছি ।"
স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য তৃণমূল কংগ্রেসের হেমন্ত সাহা বলেন, "কাজের সূত্রে নিয়ে যাওয়া হয়েছে পিন্টুকে । সেখানে গিয়ে সে নিখোঁজ হতেই আমরা পুলিশের দ্বারস্থ হয়েছি । পুলিশকে সব জানানো হয়েছে । প্রশাসন যেন পদক্ষেপ করে । দলের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকেও সব জানানো হয়েছে । আশা করি ছেলেটাকে খুব শীঘ্র খুঁজে পাওয়া যাবে ৷"