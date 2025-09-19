ETV Bharat / state

কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু বাঙালি শ্রমিকের

ঘটনায় পরিযায়ী শ্রমিকদের সুরক্ষার প্রশ্ন তুলে সরব হয়েছে তৃণমূল ৷ পাশাপাশি তাদের রাজ্যে ফিরে আসারও আবেদন করেছে শাসকদল।

MIGRANT LABOUR
কেরলে কাজ করতে গিয়ে মৃত্যু বাঙালি শ্রমিকের (ইটিভি ভারত)
Published : September 19, 2025 at 9:46 PM IST

বারাসত, 19 সেপ্টেম্বর: ফের ভিন রাজ‍্যে কাজে গিয়ে মৃত্যু বাঙালি শ্রমিকের । মৃতের নাম অভিজিৎ ওরফে রাজু পোদ্দার (34)। খবর পাওয়ার পর থেকে বারাসতে নিহতের বাড়ির সামনে ভিড় জমাতে শুরু করেছেন পাড়া-প্রতিবেশীরা । শোকস্তব্ধ পরিবারের পাশে থাকার বার্তা দিয়েছেন স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গোপাল রায় ।

পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার মৃত ওই পরিযায়ী শ্রমিকের নিথর দেহ কেরল থেকে ট্রেনে পশ্চিমবঙ্গের উদ্দেশে রওনা হয়েছে । সম্ভবত রবিবার তাঁর দেহ পৌঁছনোর কথা বারাসতের বাড়িতে। ভিন রাজ‍্যে কাজ করতে গিয়ে দুর্ঘটনার জেরে এই মৃত্যু । মৃত অভিজিতের বাড়ি বারাসতের নেতাজি পল্লীতে । পরিবারে বৃদ্ধ বাবা-মা, দাদা ছাড়াও তাঁর স্ত্রী এবং এক বছরের সন্তান রয়েছে । বেশি রোজগারের আশায় দিন 15 আগে তিনি কেরলে গিয়েছিলেন নির্মাণ শ্রমিক হিসেবে কাজ করতে ।

কেরলের তুতকুড়ি জেলার ত্রিচন্দুর এলাকায় একটি বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে মন্দির নির্মাণের কাজ করছিলেন অভিজিৎ । সেই সময় হঠাৎই পা-পিছলে তিন তলা থেকে পড়ে যান তিনি । মাথায় গুরুতর আঘাত লাগে । সহকর্মীরা তাঁকে উদ্ধার করে স্থানীয় একটি হাসপাতালে নিয়ে যায় । বৃহস্পতিবার সেখানেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যু হয় অভিজিতের ।

নিহতের কাকা প্রকাশ পোদ্দার বলেন, "বৃহস্পতিবার বিকেলে ওর এক সহকর্মী ফোন করে দুর্ঘটনার কথা জানায়। তা শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই সকলে। দুর্ঘটনায় ওর এভাবে মৃত্যু আমরা কিছুতেই মেনে নিতে পারছি না। ওর স্ত্রী এবং এক বছরের সন্তানের কথা ভেবে যদি সরকার পাশে এসে দাঁড়ায় তাহলে পরিবারটা বেঁচে যাবে।"

স্থানীয় পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য গোপাল রায় বলেন, "ঘটনাটি অত‍্যন্ত বেদনাদায়ক। ভিন রাজ‍্যে পরিযায়ী শ্রমিকের সুরক্ষার অভাব রয়েছে বলে আমরা মনে করি। তা না হলে এই ঘটনা ঘটবে কেন ? যে বেসরকারি সংস্থার উদ্যোগে এই নির্মাণ কাজ চলছিল তাদের আরও সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। আমরা নিহতের পরিবারের পাশে সবসময় রয়েছি। যাতে পরিবার আর্থিক সাহায্য পায় সেই দিকটাও দেখব। আমরাও বলছি পরিযায়ী শ্রমিকরা যেন ফিরে এসে এ রাজ‍্যেই কাজ করেন। এখানে কর্মসংস্থানের কোনও অভাব নেই। এর পরেও শ্রমিকরা বেশি রোজগারের আশায় ভিন রাজ‍্যে পাড়ি দিচ্ছে ৷"

এদিকে, বিষয়টি নিয়ে বারাসত জেলা পুলিশের এক শীর্ষকর্তা বলেন, "পরিযায়ী শ্রমিকদের সাহায্যের জন‍্য প্রশাসনের তরফে পোর্টাল খোলা হয়েছে। কোনও অসুবিধা হলে সেখানে তাঁরা আবেদন করতে পারে। প্রশাসন তখন উদ্যোগ নিয়ে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। এক্ষেত্রে তেমন কোনও আবেদন এসেছিল কি না, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে।"

