টাকি (উত্তর 24 পরগনা), 22 অগস্ট: ভিনরাজ্যে দুর্ঘটনায় মৃত বাংলার পরিযায়ী শ্রমিকের দেহ সৎকার করতে না-দেওয়ার অভিযোগ ৷ ঘটনা তামিলনাড়ুর কুমার পারলালামের ৷ পরিবারের অভিযোগ, বাঙালি হওয়ায় মৃত নীলমণি ঘোষের দেহ তামিলনাড়ুর একাধিক শ্মশান থেকে ফিরিয়ে দেওয়া হয় ৷ পরে অ্যাম্বুল্যান্সে করে চার হাজার কিলোমিটার পথ পাড়ি দিয়ে উত্তর 24 পরগনার টাকির বাড়িতে ফেরানো হয় তাঁর দেহ ৷ রাতে টাকির শ্মশানে নীলমণির শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে ৷
জানা গিয়েছে, টাকি পুরসভার 1 নম্বর ওয়ার্ডের বেওকাটি পালপাড়ার বাসিন্দা ছিলেন বছর 53’র নীলমণি ঘোষ ৷ তিনি 12 বছর আগে তামিলনাড়ুর কুমার পারলালামে একটি কাপড়ের কারখানায় কাজে যোগ দেন ৷ কয়েকদিন আগে কারখানায় কাজ করার সময় সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে মাথায় গুরুতর চোট পান তিনি ৷ কারখানার কর্তৃপক্ষ তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যান ৷ গত মঙ্গলবার হাসপাতালেই চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান নীলমণি ৷ বিতর্কের সূত্রপাত এখানেই ৷
নীলমণির পরিবার কারখানার মালিককে জানায়, টাকা খরচ করে দেহ ফেরানোর ক্ষমতা তাঁদের নেই ৷ সেই মতো পরিবারের অনুমতি নিয়ে কারখানার মালিক তামিলনাড়ুতেই নীলমণি ঘোষের শেষকৃত্যের সিদ্ধান্ত নেন ৷ সেই মতো হাসপাতালের দেওয়া মৃত্যু শংসাপত্র ও পরিচয়পত্র নিয়ে শ্মশানে যান তাঁরা ৷ অভিযোগ, পরিচয়পত্রে নীলমণি পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দা দেখার পর, দেহ সৎকার করতে নিষেধ করে দেয় শ্মশান কর্তৃপক্ষ ৷
এরকমভাবে একাধিক শ্মশানে নীলমণির দেহ নিয়ে ঘোরেন কারখানার মালিক এবং অন্যান্য শ্রমিকরা ৷ অভিযোগ, সর্বত্র তাঁদের ফিরিয়ে দেওয়া হয় এই বলে যে, নীলমণি পশ্চিমবঙ্গে বাসিন্দা ৷ তাই তাঁর দেহের সৎকার করা যাবে না ৷ শেষমেষ মালিকপক্ষ অ্যাম্বুল্যান্সে করে নীলমণি ঘোষের দেহ রাজ্যে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন ৷ বৃহস্পতিবার রাতে দেহ বাড়িতে ফেরার পর, টাকির শ্মশানে তাঁর শেষকৃত্য সম্পন্ন হয়েছে ৷
কিন্তু, এই ঘটনায় ফের একবার ভিনরাজ্যে বাঙালিদের প্রতি বৈষ্যমের অভিযোগ আরও তীব্র হল ৷ এই ঘটনায় রাজ্য সরকারের কাছে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানিয়েছে মৃত নীলমণির পরিবার ৷ তাঁর দাদা অসিতকুমার ঘোষ বলেন, "নিয়ম মেনে হাসপাতাল থেকে ডেথ সার্টিফিকেট দেওয়া হয় ৷ সেই ডেথ সার্টিফিকেট এবং যাবতীয় পরিচয়পত্র হাতে পাওয়ার পর মৃতদেহ সৎকারের উদ্যোগ নেন কারখানার মালিক ৷ কিন্তু, বিভিন্ন শ্মশানে ঘুরেও দেহ সৎকার করতে ব্যর্থ হন তিনি ৷ পরিচয়পত্র দেখে শ্মশান থেকে বারবার বলা হয়, মৃত ব্যক্তি বাঙালি হওয়ায় সৎকার করা যাবে না ৷"
মৃতের পরিবারের প্রশ্ন, বাঙালি হওয়া কি অপরাধ ? বাঙালি হলে দেহ ভিনরাজ্যে সৎকার করা যাবে না, কোন আইনে বলা আছে ? এটা তো ভারতেরই একটি রাজ্য ৷ তার পরেও স্রেফ বাঙালি বলে দিয়ে মৃতদেহ সৎকার করতে না-দেওয়া, অমানবিকতার পরিচয় বলেই অভিযোগ করেছেন নিহতের পরিবারের লোকজন ৷
অসিতকুমার ঘোষ বলেন, "নীলমণি তামিলনাড়ু থেকে মাস দু’য়েক আগে টাকির বাড়িতে এসেছিল ৷ বাড়িতে ফেরার পর ও অসুস্থ হয়ে পড়ে ৷ চিকিৎসার পর সুস্থ হয়ে আবারও কাজে ফিরে যায় ৷ গত মঙ্গলবার জানতে পারি ও সিঁড়ি দিয়ে উঠতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে যায় কারখানায় ৷ তখন সবাই ওকে উদ্ধার করে নিয়ে যায় স্থানীয় হাসপাতালে ৷ সেখানেই মৃত্যু হয় আমার মেজো ভাইয়ের ৷ কারখানার মালিক ফোন করে জানায় সে কথা ৷ তিনিই আমাদের উপদেশ দেন পরিবারের সম্মতি থাকলে সেখানেই সৎকারের ব্যবস্থা করবেন ৷ সেই মতো পরিবারের সকলে মিলে আলোচনা করে সম্মতি দিই আমরা ৷ ডকুমেন্ট হিসেবে ভাইয়ের আধার, ভোটার কার্ড পাঠানো হয় এখান থেকে ৷ কিন্তু, সমস্ত পরিচয়পত্র পাঠানোর পরেও কোনও শ্মশানে ওর দেহ সৎকার করতে চায়নি ৷ কারণ, ওর পরিচয় বাঙালি ৷ আমরা চাই এর একটা বিহিত হোক ৷"
একই অভিযোগ নিহত নীলমণির বউদি অনিতা ঘোষের ৷ তিনি বলেন, "আমাদের আর্থিক অবস্থা খুব একটা ভালো নয় ৷ একদিন কাজে না-গেলে হাঁড়ি চড়বে না ৷ আত্মীয় স্বজনের কারও সামর্থ নেই ৷ তাই, সবাই মিলে সম্মতি দিয়েছিলাম দেওরের দেহ তামিলনাড়ুতেই সৎকার করার ৷ কিন্তু, সেখানে দেহ সৎকার করতে এই ধরনের সমস্যা হবে, তা আমরা ভাবতেও পারিনি ৷ আমরা চাই রাজ্য সরকার একটু সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিক ৷ তাহলে উপকৃত হবে ওর অসুস্থ স্ত্রী ৷"
বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "খোঁজ নিয়ে দেখতে হবে ঠিক কী ঘটেছে ৷ যদি এরকম হয়ে থাকে, তাহলে অবশ্যই ওখানকার প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে বিষয়টি খতিয়ে দেখা হবে ৷ তার আগে এ নিয়ে অযথা কোনও মন্তব্য করা ঠিক হবে না ৷"