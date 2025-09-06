ETV Bharat / state

সাইনবোর্ডে সর্বাগ্রে বাংলা ভাষা বাধ্যতামূলক, নির্দেশিকা কলকাতা কর্পোরেশনের

আগে বাংলা ভাষায় সাইনবোর্ড লেখার কথা বলা হলেও এবার তা সবার উপরে রাখার বিষয়টি বাধ্যতামূলক জানিয়ে নির্দেশিকা দিল কলকাতা পুরনিগম ।

KOLKATA MUNICIPAL CORPORATION
কলকাতা পুরনিগম (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 6, 2025 at 11:45 PM IST

2 Min Read

কলকাতা, 6 সেপ্টেম্বর: বাংলা ও বাঙালির পক্ষে সওয়াল করে ক্রমশ মাঠে ময়দানে আন্দোলনের ঝাঁজ বাড়াচ্ছে রাজ্যের শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেস । বাংলায় সাইন বোর্ড লেখা নিয়ে হুঁশিয়ারি শোনা গিয়েছিল মেয়র ফিরহাদ হাকিমের মুখে । এবার সেই বিষয় নিয়েই কলকাতা কর্পোরেশনের তরফে জারি হল নির্দেশিকা ।

সাইন বোর্ডে সবার উপর বাংলা ভাষা প্রদর্শন বাধ্যতামূলক করা হল । এই মর্মে সার্কুলার জারি করেছেন পৌর কমিশনার ধবল জৈন ।তাতে বিষয় হিসেবে স্পষ্ট লেখা, শহরের সাইনবোর্ডের লেখায় সবার উপরে বাংলা ভাষা প্রদর্শন করতে হবে । গত বছর শেষে দিকে পৌর কমিশনারের তরফে আরও একটি নির্দেশিকা জারি হয়েছিল । সেখানে বলা হয়েছিল সাইন বোর্ডে বাংলা ভাষা অবশ্যই লিখতে হবে । তাতে অবশ্য তা প্রথমে থাকবে না শেষে এমন নির্দেশ ছিল না ।

এবারের নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, গত বছর 30 ডিসেম্বর পৌর কমিশনারের জারি করা নির্দেশিকায় শহরের সমস্ত ব্যবসা, বাণিজ্যিক বা অফিস, পৌর প্রাতিষ্ঠানিক সমাবেশ কিংবা অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে ভাষাগত কর্তৃত্ব বজায় রাখার লক্ষ্যে সমস্ত হোর্ডিং এবং সাইনবোর্ডের শীর্ষে বাংলা ভাষা লেখার জন্য অনুরোধ করা হয়েছিল । ফের বিষয়টি উল্লেখ করে জানানো হচ্ছে যে, সমস্ত ধরনের সাইনবোর্ডে অন্যান্য ভাষার পাশাপাশি নয়, একদম উপরে বাংলা ভাষায় লেখা রাখতে হবে । চলতি মাসের মধ্যেই এটা বাধ্যতামূলক বাস্তবায়ন করতে হবে । মেয়র ফিরহাদ হাকিমের অনুমোদনই এই নির্দেশিকা জারি করা হল ।

মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশ মতো মঞ্চ বেঁধে চলছে লাগাতার আন্দোলন । সম্প্রতি ধর্মতলায় সেই সমাবেশ মঞ্চ সেনাবাহিনী খোলার ঘটনায় কেন্দ্রের শাসকদল বিজেপিকে আক্রমণ শানিয়েছেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । তিনি নিজে ঘটনাস্থলে গিয়ে সুর চড়ান । এর পরবর্তী সময় এই নির্দেশিকা জারি করল কলকাতা কর্পোরেশন ।

সম্প্রতি এক তৃণমূল কাউন্সিলর ইংরেজি ভাষায় মাসিক অধিবেশনে প্রশ্ন করায় তাঁকে মেয়রের কটাক্ষ শুনতে হয়েছিল । চেয়ারম্যান মালা রায় সতর্ক করেছিলেন । এরপর রীতিমতো নির্দেশ জারি করা হয়েছিল বাংলা ভাষায় প্রশ্ন করতে হবে ।

এদিকে শপিং মলে সাইনবোর্ড নিয়ে প্রশ্ন করে এক কাউন্সিলর । মেয়র জানিয়েছিলেন সেখানেও বাংলায় না লিখলে সেই দোকানের ট্রেড লাইসেন্স বাতিল করবে কর্পোরেশন । এবার সেই সব সতর্ক বার্তা, হুঁশিয়ারি, আবেদন অনুরোধের মধ্যেই এক্কেবারে সরকারি নির্দেশিকা জারি হল ।

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGALI SIGN BOARDKOLKATA MUNICIPAL CORPORATIONসাইনবোর্ডে বাংলা বাধ্যতামূলককলকাতা কর্পোরেশনKMC ON BANGLA SIGN BOARD

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

রবি'র রাতে ব্লাড মুন, ভারতের আকাশে দীর্ঘক্ষণ দেখা যাবে এই বিরল দৃশ্য

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.