হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে বর্ষা-বিদায় পর্ব শুরু বঙ্গে, কবে মুক্তি নাছোড় বৃষ্টি থেকে ?

হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে বর্ষা-বিদায় পর্ব শুরু বঙ্গে, কবে মুক্তি নাছোড় বৃষ্টি থেকে ?
আবহবিদরা বলছেন, পশ্চিম ভারতে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া থমকে গেলেও তা আবার শুরু হচ্ছে। এর পরের ধাপে বাংলা থেকেও বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।
Published : October 8, 2025 at 8:35 AM IST
কলকাতা, 8 অক্টোবর: ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আর নেই বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর। বিক্ষিপ্তভাবে হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিতে ভিজবে বাংলা ৷ দিন যত গড়াবে, সেই বৃষ্টির পরিমাণ ততই কমবে এবং বর্ষা বিদায়ের পথ দেখবে। দুদিন আগে যে বৃষ্টির দাপটে উত্তরবঙ্গে দূর্যোগ দেখা গিয়েছিল এবার আর সেই সম্ভাবনা নেই বলে মনে করছে আবহাওয়া দফতর।
আসলে পুজোর আগে এবং সামান্য পরেও কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গে ঝড়বৃষ্টি হয়েছে। সপ্তাহান্তে ভারী বৃষ্টিতে বিধ্বস্ত হয়েছে উত্তরবঙ্গও। এখন প্রশ্ন, বর্ষার আগাম প্রবেশের মতো কি রাজ্য থেকে দেরীতে বিদায় নেবে বর্ষা? আবহবিদরা বলছেন, পশ্চিম ভারতে বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া থমকে গেলেও তা আবার শুরু হচ্ছে। এর পরের ধাপে এ রাজ্য থেকেও বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যাবে।
বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া থমকে গিয়েছিল পশ্চিম ভারতে। রাজস্থান, পঞ্জাব থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। আরব সাগরের উপরে তৈরি হওয়া নিম্নচাপ, পশ্চিমী ঝঞ্ঝার কারণে সেই প্রক্রিয়া থমকে যায়। এখন সেই প্রক্রিয়াই আবার শুরু হতে চলেছে। সেই সঙ্কেত দেখা দিয়েছে। গুজরাতের বাকি অংশ, মধ্যপ্রদেশে আগামী দু’-চার দিনে বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা রয়েছে। পরবর্তী ধাপে এ রাজ্যেও বর্ষা বিদায়ের প্রক্রিয়া শুরু হবে।
পশ্চিমবঙ্গ থেকে স্বাভাবিক বর্ষা বিদায়ের তারিখ 10 থেকে 12 অক্টোবর। এ বার সেই সম্ভাবনা কম। হয়তো আরও চার-পাঁচদিন হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি বিক্ষিপ্তভাবে চলবে। হাওয়া অফিসের বিশেষ বার্তা বলছে, ঝাড়খণ্ডের উপরে বাতাসের নিম্নস্তরে ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। তার প্রভাবে আগামী কয়েক দিন বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টি চলবে রাজ্যে। ফলে 10 অক্টোবর এ রাজ্য থেকে বর্ষা বিদায় নেওয়ার সম্ভাবনা কম। বিক্ষিপ্ত ভাবে কয়েক জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হবে। রাজ্যের সব জেলার 25 থেকে 50 শতাংশ এলাকায় এই বৃষ্টি হতে পারে।
আজ বুধবার দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টি কিছুটা বাড়তে পারে। আগামিকাল বৃহস্পতিবার বৃষ্টির পরিমাণ আবার কমবে। তিন-চার দিন পরে কলকাতাতেও বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। শহরে বৃষ্টি প্রায় হবে না বললেই চলে। তাই এককথায় বলায় যায়, পর্যাপ্ত বৃষ্টি দিয়ে দূর্যোগে নাজেহাল করে বর্ষা এবার বিদায়ের পথ খুব শীঘ্রই ধরবে বলে মনে করছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।
মঙ্গলবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.7 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.1 ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 26 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.2 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 92 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 74 শতাংশ।
আজ বুধবার দিনের আকাশ মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দিনের সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 31 ডিগ্রি এবং 26 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।