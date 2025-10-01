ETV Bharat / state

ফের নিম্নচাপের হাত ধরে বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে, পুজোর শেষ লগ্নে সঙ্গী ছাতা-রেইনকোট

আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, আজ বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

Bengal Weather Forecast
ফের নিম্নচাপের হাত ধরে বৃষ্টি দক্ষিণবঙ্গে (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 1, 2025 at 8:21 AM IST

কলকাতা, 1 অক্টোবর: বৃষ্টিহীন পুজো বোধহয় হচ্ছে না। কারণ, বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপ ঘনীভূত হওয়ার জোরালো সম্ভাবনা তৈরি । ফলসরূপ অস্টমীতেই বৃষ্টি ব্যাঘাত ঘটিয়েছে পুজোর আবহ। নবমী এবং দশমীতেও রাজ্যে বৃষ্টির পূর্বাভাস। তাই অষ্টমী থেকে দশমীতে ঠাাকুর দেখতে বেরোলে ছাতা-রেইনকোট নিয়ে বেরোতে হচ্ছে।

আলিপুর আবহাওয়া দফতর তাদের বিশেষ বুলেটিনে জানিয়েছে, পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগরে, উত্তর অন্ধ্র উপকূলের কাছে একটি ঘূর্ণাবর্ত অবস্থান করছে, যা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে 3.1 থেকে 7.6 কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এছাড়াও, গতকাল 30 সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার অষ্টমীর আবহে উত্তর আন্দামান সাগরে আরও একটি ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছে। এর ফলসরূপ আজ 1 অক্টোবর বঙ্গোপসাগরের মধ্যভাগে একটি নিম্নচাপ তৈরি হতে পারে।

আবহাওয়া দফতরের পূর্বাভাস অনুযায়ী, ওই নিম্নচাপটি ঘনীভূত হওয়ার পরে ধীরে ধীরে পশ্চিম-উত্তর-পশ্চিম দিকে সরে যাবে এবং আগামিকাল 2 অক্টোবর দশমীতে গভীর নিম্নচাপে পরিনত হবে। তারপর পশ্চিম-মধ্য ও সংলগ্ন উত্তর-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরে একটি ঘূর্ণিঝড়ে পরিণত হতে পারে। পরে তা অগ্রসর হয়ে 3 অক্টোবর একাদশীর সকালে দক্ষিণ ওড়িশা–উত্তর অন্ধ্র প্রদেশ উপকূল অতিক্রম করবে।

ঘূর্ণাবর্ত এবং নিম্নচাপের জোড়াফলায় ,আজ পয়লা অক্টোবরেও রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। নবমী এবং দশমীতে বৃষ্টিভেজা পুজোর কথা আগেই হাওয়া অফিস জানিয়েছিল। 2 থেকে 5 অক্টোবরের মধ্যে নতুন করে তৈরি হওয়া নিম্নচাপের প্রভাবে রাজ্যের অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। কয়েকটি জেলায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টিরও আশঙ্কা রয়েছে বলে জানিয়েছে আলিপুর আবহাওয়া দফতর।

দক্ষিণবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

  • 1 অক্টোবর, বুধবার: অনেক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি ও হতে পারে। এক-দু’ জায়গায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে।
  • 2 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার: অধিকাংশ জায়গায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। দক্ষিণ 24 পরগনা, দুই মেদিনীপুর ও হাওড়া জেলায় এক-দু’ জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (07-20 সেমি) হতে পারে। উত্তর 24 পরগনা, ঝাড়গ্রাম, বাঁকুড়া, হুগলি, কলকাতা, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান জেলায় এক-দু’ জায়গায় ভারী বৃষ্টি (07-1 1 সেমি) হতে পারে। এছাড়া, দক্ষিণ 24 পরগনা ও পূর্ব মেদিনীপুরে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
  • 3 অক্টোবর, শুক্রবার: বেশিরভাগ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে।তবে বীরভূম, মুর্শিদাবাদ ও পশ্চিম বর্ধমান জেলায় এক-দু’ জায়গায় ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টি (07-20 সেমি) হতে পারে। পুরুলিয়া, দুই মেদিনীপুর ও বাঁকুড়ায় এক-দু’ জায়গায় ভারী বৃষ্টি (07-1 1 সেমি) হতে পারে। দুই মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রাম ও দক্ষিণ 24 পরগনায় ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
  • 4 অক্টোবর, শনিবার: অধিকাংশ জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। বীরভূম ও মুর্শিদাবাদে এক-দু’ জায়গায় ভারী বৃষ্টি (07-1 1 সেমি) হতে পারে। বাকি সব ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে, সঙ্গে বজ্রপাতের সম্ভাবনা রয়েছে।
  • 5 ও 6 অক্টোবর, রবিবার ও সোমবার: দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলায় হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

উত্তরবঙ্গের আবহাওয়ার পূর্বাভাস

আজ বুধবার নবমীতেও বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি সব জেলায়। দশমী ও একাদশীতে বৃষ্টি বাড়বে উত্তরবঙ্গে। একাদশীতে দার্জিলিং-সহ সব জেলাতেই ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস।

কলকাতা ও সংলগ্ন এলাকার আবহাওয়ার পূর্বাভাস

মঙ্গলবার কলকাতা এবং প্বার্শবর্তী অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা 34.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.4 ডিগ্রি বেশি। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 27.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 1.6 ডিগ্রি বেশী। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা সর্বোচ্চ 94 শতাংশ সর্বনিম্ন 64 শতাংশ। গত চব্বিশ ঘণ্টায় বৃষ্টিপাত 16.3 মিলিমিটার।

আজ বুধবার দিনের আকাশ আংশিক মেঘলা। বেলায় মেঘলা আকাশ। বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ কয়েক পশলা হালকা বৃষ্টির পূর্বাভাস। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 28 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

