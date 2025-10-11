বিদায় বেলাতেও দাপট দেখাচ্ছে বর্ষা, শনিবারও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে

বিদায় বেলাতেও দাপট দেখাচ্ছে বর্ষা, শনিবারও বৃষ্টি চলবে দক্ষিণবঙ্গে
উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম। ঘূর্ণাবর্তের জেরে দক্ষিণবঙ্গে শনিবারও বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ৷
Published : October 11, 2025 at 8:48 AM IST
কলকাতা, 11 অক্টোবর: বিদায় বেলায় ঝোড়ো ইনিংস বর্ষার। শুক্রবার দুপুরেই আকাশ কালো মেঘে ঢেকে যায় ৷ অসময়ে যেন সন্ধ্যা নেমে আসে ৷ তারপর দফায় দফায় মুষলধারে বৃষ্টির সাক্ষী থেকেছে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের বিভিন্ন এলাকা। আলিপুর আবহাওয়া দফতর বলছে, শনিবারও অবস্থার কোনও পরিবর্তন হবে না ৷ সম্ভাবনা রয়েছে ভারী বৃষ্টির।
আগামী চারদিনে ধীরে ধীরে বাংলা থেকে বর্ষার বিদায় পর্ব শুরু হবে। ইতিমধ্যে গুজরাত ও উত্তরপ্রদেশ থেকে বর্ষা বিদায় নিয়েছে। মধ্যপ্রদেশ, মহারাষ্ট্রের একটা বড় অংশ থেকেও বর্ষা বিদায় নিয়েছে। বিহার, ঝাড়খণ্ডের কিছু অংশ থেকেও সরেছে মৌসুমি বায়ু ৷ আগামী চারদিনে বাংলা থেকে বর্ষা বিদায়ের পর্ব শুরু হবে বলে মনে করা হচ্ছে। দক্ষিণবঙ্গের পশ্চিমের জেলাগুলি থেকে মঙ্গলবার নাগাদ বর্ষা সরবে বলে জানিয়েছেন আলিপুর আবহাওয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস।
দক্ষিণ বাংলাদেশ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ওপর ঘূর্ণাবর্ত রয়েছে। এর প্রভাবে শুক্রবারের মতো এদিনও দক্ষিণবঙ্গে বিক্ষিপ্তভাবে বৃষ্টির সম্ভাবনা থাকবে। ওড়িশা থেকে তামিলনাড়ু পর্যন্ত নিম্নচাপ অক্ষরেখা বিস্তৃত। শনিবার পর্যন্ত বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সতর্কতাও জারি করেছে হাওয়া অফিস। মঙ্গলবার থেকে শুষ্ক আবহাওয়ার সম্ভাবনা রাজ্যে। আগামী সপ্তাহেই বর্ষা বিদায়ের সম্ভাবনা বাড়ছে বাংলায়।
তবে উত্তরবঙ্গে বৃষ্টির সম্ভাবনা কমবে। ভারী বৃষ্টির আর কোনও সতর্কবার্তা নেই উত্তরের জেলাগুলিতে। আংশিক মেঘলা আকাশ থাকবে। স্থানীয়ভাবে কোথাও কোথাও বৃষ্টির সামান্য সম্ভাবনা রয়েছে। এই বৃষ্টি কিছু এলাকার কিছু অংশে সামান্য সময়ের জন্য হতে পারে। ক্রমশ কমবে সেই বৃষ্টির সম্ভাবনাও। আবহাওয়ার পরিবর্তন হবে দ্রুত। একইসঙ্গে, বাতাসে আর্দ্রতার পরিমাণও কমবে।
দক্ষিণবঙ্গে শনিবার বিক্ষিপ্তভাবে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হবে ৷ উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, পূর্ব ও পশ্চিম মেদিনীপুর, ঝাড়গ্রামে বৃষ্টির হলুদ সতর্কতা জারি করেছে হাওয়া অফিস ৷ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সঙ্গে ঘণ্টায় 30 থেকে 40 কিলোমিটার বেগে দমকা বাতাসও বইবে।
শনিবারের পর থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা কিছুটা কমবে দক্ষিণে। শুধুমাত্র উপকূলের জেলায় বৃষ্টির চলবে। রবিবার থেকে বৃষ্টির সম্ভাবনা অনেকটাই কমবে। কমবে বাতাসে জলীয় বাষ্পের পরিমাণও। শুক্রবার কলকাতার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 31.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে এক ডিগ্রি কম। সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 25.8 ডিগ্রি সেলসিয়াস যা স্বাভাবিকের চেয়ে 0.5 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 100 শতাংশ, সর্বনিম্ন 73 শতাংশ। গত 24 ঘণ্টায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ 71 মিলিমিটার।
আজ শনিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থাকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে। সর্বোচ্চ এবং সর্বনিম্ন তাপমাত্রা 32 ডিগ্রি এবং 25 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।