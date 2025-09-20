ETV Bharat / state

দেবীপক্ষের শুরু থেকে বৃষ্টির দাপাদাপি বঙ্গে, পুজোর ক'দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া ?

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস, দেবীপক্ষ থেকেই বৃষ্টির কাউন্টডাউন শুরু ৷ দিন যত এগোবে নিম্নচাপের হাত ধরে বৃষ্টি পুজোর আনন্দ মাটি করতে পারে ৷

DURGA PUJA WEATHER FORECAST
দেবীপক্ষের শুরু থেকে বৃষ্টির দাপাদাপি বঙ্গে (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 20, 2025 at 7:32 AM IST

কলকাতা, 20 সেপ্টেম্বর: দেবীপক্ষের শুরু থেকে বৃষ্টির দাপাদাপি বঙ্গে ৷ পরপর ঘূর্ণাবর্ত আর নিম্নচাপে এবার পুজোতে বৃষ্টির সম্ভাবনা ক্রমশ জোরালো হচ্ছে ৷ আগামিকাল অর্থাৎ রবিবার থেকে বৃষ্টিতে ভিজবে দক্ষিণবঙ্গ ৷ বাদ যাবে না উত্তরবঙ্গও।

আলিপুর আবহাত্তয়া দফতরের পূর্বাঞ্চলীয় অধিকর্তা হাবিবুর রহমান বিশ্বাস বলেন, "সমুদ্রে আগেই ঘূর্ণাবর্ত তৈরি হয়েছিল ৷ এখন তা পূর্ব-বিহার এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলের ওপরে রয়েছে ৷ সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে ঘূর্ণাবর্তটি এখন দেড় কিলোমিটার উঁচুতে ৷ মূলত এর প্রভাবেই বঙ্গোপসাগর থেকে প্রচুর পরিমাণে জলীয় বাষ্প স্থলভাগে ঢুকছে ৷ তার ফলে বৃষ্টির অনুকূল পরিস্থিতি তৈরি হয়েছে রাজ্যজুড়ে।"

পুজোর ক'দিন কেমন থাকবে আবহাওয়া ? (ইটিভি ভারত)

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস দেবীপক্ষ থেকেই বৃষ্টির কাউন্টডাউন শুরু ৷ দিন যত এগোবে নিম্নচাপের হাত ধরে বৃষ্টি পুজোর আনন্দ মাটি করতে তৈরি হবে। আজ, শনিবার থেকেই সলতে পাকানো শুরু বৃষ্টির। তাই পুজোর নতুন পোশাক কেনার পাশাপাশি বর্ষাতি এবং রেনকোট দুটোই সঙ্গে রাখবেন। নচেৎ নাস্তানাবুদ হওয়ার শঙ্কা ৷

আজ শনিবার দিনের আকাশ সাধারণত মেঘলা থকবে। কয়েক পশলা বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টি হতে পারে ৷ কলকাতা ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে সর্বোচ্চ ও সর্বনিম্ন তাপমাত্রা যথাক্রমে 32 ডিগ্রি এবং 27 ডিগ্রির আশেপাশে থাকবে।

আগামিকাল অর্থাৎ রবিবার মহালয়াতে সকাল সকাল তর্পণ করে নিন। মহালয়ার দিন সকালে বৃষ্টির সম্ভাবনা কম থাকবে রাজ্যে ৷ দুপুরের পর থেকে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টি হতে পারে ৷ রাজ্যের কিছু জেলার কিছু অংশে বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টিপাাতের পূর্বাভাসের সম্ভাবনা রয়েছে ৷ বেশিরভাগ জেলার আকাশ আজ আংশিক মেঘলা থাকবে ৷ সেই সঙ্গে আর্দ্রতাজনিত অস্বস্তি থাকবে।

দক্ষিণবঙ্গে মহালয়ার পর সোমবার ও মঙ্গলবার সব জেলাতেই বজ্রবিদ্যুৎ-সহ হালকা থেকে মাঝারি বৃষ্টির সম্ভাবনা। তবে 24 ও 25 সেপ্টেম্বর অর্থাৎ বুধ ও বৃহস্পতিবার বৃষ্টি একটু কমতে পারে ৷ তবে আগামী কয়েকদিন উত্তরবঙ্গে বৃষ্টি তুলনামুলক কম থাকবে ৷

একনজরে দেখে নেওয়া যাক কেমন থাকবে আবহাওয়া:
21 সেপ্টেম্বর- মহালয়ার দিন দক্ষিণবঙ্গের সমস্ত জেলায় বৃষ্টি হবে ৷ ঝাড়গ্রাম, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনায় বজ্রবিদ্যুৎ-সহ বৃষ্টির সম্ভাবনা।
22 সেপ্টেম্বর- দক্ষিণবঙ্গে বৃষ্টির পরিমাণ বাড়ার সম্ভাবনা।
23 সেপ্টেম্বর- দক্ষিণবঙ্গের সবজেলায় বৃষ্টি । দু-এক জায়গায় ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়ছে ৷
24 সেপ্টেম্বর- কিছুটা কমবে বৃষ্টি ৷

শুক্রবার কলকাতা ও আশপাশের অঞ্চলে সর্বোচ্চ তাপমাত্রা ছিল 32.4 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ স্বাভাবিকের থেকে 0.4 ডিগ্রি নীচে । সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল 28.6 ডিগ্রি সেলসিয়াস ৷ যা স্বাভাবিকের চেয়ে 2.3 ডিগ্রি বেশি। বাতাসে আপেক্ষিক আর্দ্রতা ছিল সর্বোচ্চ 93 শতাংশ এবং সর্বনিম্ন 76 শতাংশ।

