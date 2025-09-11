ETV Bharat / state

নেপালের অস্থিরতায় আশঙ্কিত পর্যটন শিল্প, বিপর্যয়ের মুখে ভারতীয় বৌদ্ধ সার্কিট

নেপালের পরিস্থিতি ঘোর অনিশ্চয়তার কারণে এর উপর নির্ভরশীল ভারতীয় পর্যটন শিল্পও বড় ধাক্কা খেতে চলেছে।

Nepal Crisis
নেপালে বিক্ষোভ-সংঘর্ষে শতাধিক মানুষ জখম হয়েছেন। (ছবি: এপি)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 7:48 PM IST

কলকাতা, 11 সেপ্টেম্বর: নেপালে চলমান রাজনৈতিক ও সামাজিক অশান্তি প্রতিবেশী ভারতের পর্যটন শিল্পকেও নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে ভারত-নেপাল মিলিয়ে গড়ে ওঠা বৌদ্ধ সার্কিটে বিদেশি পর্যটকদের আগমন মারাত্মকভাবে কমে যাবে বলে আশঙ্কা করছেন ট্যুর অপারেটররা। লুম্বিনী থেকে বোধগয়া পর্যন্ত বিস্তৃত এই সার্কিট প্রতি বছর বিশ্বের নানা প্রান্ত থেকে আসা লক্ষাধিক বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীর কাছে পবিত্র তীর্থযাত্রার অংশ। কিন্তু নেপালের পরিস্থিতি ঘোর অনিশ্চয়তার কারণে এই অঞ্চলের উপর নির্ভরশীল ভারতীয় পর্যটন শিল্পও বড় ধাক্কা খেতে চলেছে।

ভারতীয় ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন (IATO)-এর বেঙ্গল চ্যাপ্টারের চেয়ারম্যান দেবজিত দত্ত এই প্রসঙ্গে বলেন, “লুম্বিনী কেবল নেপালের নয়, বিশ্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আধ্যাত্মিক কেন্দ্র। ইউনেস্কো ঘোষিত ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইটটি গৌতম বুদ্ধের জন্মস্থান। অপরদিকে, ভারতের বোধগয়া সেই তীর্থ যেখানে সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিবৃক্ষের নিচে জ্ঞানলাভ করেছিলেন। ফলে দুই স্থানের মধ্যে যোগসূত্র অটুট। বিদেশি পর্যটকরা একসঙ্গে দুই গন্তব্যেই ভ্রমণ করেন। নেপালের বর্তমান পরিস্থিতি তাই ভারতের পর্যটন খাতেও বিরূপ প্রভাব ফেলবে।”

পরিসংখ্যান বলছে, বিশ্বের মোট জনসংখ্যার প্রায় 6 শতাংশ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী। শুধু ২০২৪ সালেই প্রায় 11.72 লক্ষ বিদেশি পর্যটক বৌদ্ধ সার্কিট ভ্রমণ করেছেন। সেপ্টেম্বরের মাঝামাঝি থেকে শুরু হয় বিদেশি পর্যটনের পিক সিজন। দুর্গাপুজো উপলক্ষে প্রতিবছর প্রচুর বাঙালি পর্যটকও নেপাল সফরে যান। এই বছরও তেমনই প্রত্যাশা ছিল।

দেবজিত দত্ত জানান, তিনি সম্প্রতি নেপাল অ্যাসোসিয়েশন অব ট্যুর অ্যান্ড ট্রাভেল এজেন্টস (NATTA)-এর প্রেসিডেন্ট কুমার মণি থাপালিয়ার সঙ্গে কথা বলেছেন। থাপালিয়া নেপালের পরিস্থিতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছেন, নেপালের জিডিপির প্রায় 15 শতাংশই আসে পর্যটন খাত থেকে। এর অর্থ বিপুল সংখ্যক স্থানীয় মানুষের জীবিকা সম্পূর্ণভাবে পর্যটনের উপর নির্ভরশীল। ফলে অশান্তির কারণে পর্যটন খাত ক্ষতিগ্রস্ত হলে সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে মারাত্মক প্রভাব পড়বে।

ট্রাভেল এজেন্টস ফেডারেশন অব ইন্ডিয়া (TAFI)-এর পূর্বাঞ্চলীয় চেয়ারম্যান অনিল পাঞ্জাবি বলেন, “গত বছর পুজোর ছুটিতে প্রায় 12-15 হাজার পর্যটক সড়ক, রেল এবং বিমানে নেপালে গিয়েছিলেন। এ বছর 20 হাজারেরও বেশি পর্যটকের আশা করেছিলাম আমরা। কিন্তু বর্তমান অস্থিরতার কারণে পর্যটকদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়েছে। ইতিমধ্যেই প্রচুর জিজ্ঞাসা আসছে, বাতিলকরণও শুরু হয়ে গেছে। আমাদের অভিজ্ঞতা বলছে, পর্যটন শিল্প ‘প্রথমে আঘাত পায় এবং সবশেষে সুস্থ হয়।’”

তিনি আরও যোগ করেন, নেপাল বাঙালিদের কাছে বিশেষভাবে আকর্ষণীয় কারণ সেখানে ভ্রমণের জন্য কোনো পাসপোর্টের প্রয়োজন হয় না। সহজ যাতায়াত ব্যবস্থার কারণে প্রতিবছর দুর্গাপুজোকে কেন্দ্র করে সপরিবারে অনেকেই নেপাল সফরে যান। কিন্তু এবারের পরিস্থিতি সেই প্রবণতাকে থামিয়ে দেবে বলেই ধারণা।

ইস্টার্ন হিমালয়া ট্রাভেল অ্যান্ড ট্যুর অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশনের (EHTTOA) উপদেষ্টা সন্দীপন ঘোষ বলেন, “ইতিমধ্যেই বাতিলকরণের সংখ্যা বাড়তে শুরু করেছে। যত দিন যাচ্ছে, সেই প্রবণতা আরও বাড়বে বলেই মনে হচ্ছে।”

ট্যুর অপারেটরদের মতে, পরিস্থিতি দ্রুত স্বাভাবিক না হলে শুধুমাত্র নেপাল নয়, ভারতের পর্যটন খাতেও এর দীর্ঘমেয়াদি প্রভাব পড়তে পারে। বিশেষ করে বৌদ্ধ সার্কিট, যা আন্তর্জাতিকভাবে একটি জনপ্রিয় ব্র্যান্ডে পরিণত হয়েছে, তার ভবিষ্যৎ নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে।

