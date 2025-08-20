মধ্যমগ্রাম, 20 অগস্ট: মধ্যমগ্রামে ভয়াবহ বিস্ফোরণের উৎস খুঁজতে এবার নিহত সচ্চিদানন্দ মিশ্রের হরিয়ানার ডেরায় যাওয়ার তোড়জোড় শুরু করল বেঙ্গল এসটিএফ ৷ কী ধরনের বিস্ফোরক থেকে এই জোরালো বিস্ফোরণ, তা নিয়ে ধোঁয়াশায় রয়েছেন তদন্তকারীরা ৷ তাই তদন্ত এগিয়ে নিয়ে যেতে তথ্য সংগ্রহ করতে এবার ভিনরাজ্যে পাড়ি দিচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
সেই কারণে নিহত যুবকের কর্মস্থল হরিয়ানায় গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে চায় এসটিএফের একটি দল ৷ কোথা থেকে সচ্চিদানন্দ এই বিস্ফোরক জোগাড় করেছিলেন ? সেই বিস্ফোরক কি তিনি নিজে বানিয়েছিলেন ? যদি তাই হয়ে থাকে, তবে বিস্ফোরক তৈরির প্রয়োজনীয় সামগ্রী কোথা থেকে এনেছিলেন তিনি ? সেই সব প্রশ্নের উত্তর এখনও অধরা তদন্তকারীদের ৷
মূলত, সেই সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পেতেই হরিয়ানায় যাচ্ছে তদন্তকারীদের বিশেষ একটি দল ৷ মামলার তথ্য সংগ্রহের স্বার্থে শুধু হরিয়ানা নয়, উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলায় যুবকের বাড়িতেও যাবেন তদন্তকারীরা ৷
মধ্যমগ্রাম বিস্ফোরণ-কাণ্ডে গত তিনদিনে নানা তথ্য উঠে এসেছে ৷ কখনও নাশকতার সম্ভবনা, আবার কখনও ইলেকট্রিক ডিভাইসের সাহায্যে প্রেমিকার স্বামীকে হত্যা করার পরিকল্পনা ৷ তবে, নাশকতার সম্ভবনা উড়িয়ে এক্ষেত্রে জোরালো হয়েছে পরকীয়ার তত্ত্ব ৷
পুলিশও মনে করছে, বিবাহ বহির্ভূত সম্পর্কের টানাপোড়েনের জেরে প্রেমিকার স্বামীকে খুনের উদ্দেশ্যে মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন উত্তরপ্রদেশের যুবক ৷ কিন্তু, অসাবধানতায় ব্যাগে থাকা বিস্ফোরক ফেটে তাঁর মৃত্যু হয় ৷ তবে সেটি IED বিস্ফোরণ নাকি অন্য কিছু, সেই নিয়েই রহস্য ঘনীভূত হয়েছে ৷ সেই রহস্যের জট খোলার মরিয়া চেষ্টা চালাচ্ছেন তদন্তকারীরা ৷
এদিকে, যে মহিলার সঙ্গে প্রণয় ঘটিত কারণে এই বিস্ফোরণের ঘটনা বলে পুলিশের সন্দেহ, তাঁকে আটক করা হলেও এখনও গ্রেফতার করা হয়নি ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, জিজ্ঞাসাবাদে তিনি বারবার দাবি করেছেন সচ্চিদানন্দের মধ্যমগ্রামে আসার খবর তিনি জানতেন না ৷ এমনকি, তাঁর স্বামীকে প্রেমিকের খুন করার পরিকল্পনাও অজানা ছিল ৷ এই পরিকল্পনায় প্রেমিকের সঙ্গে যোগসাজশ ছিল না-বলেও জিজ্ঞাসাবাদে দাবি করেছেন ওই মহিলা ৷
পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রেমিকার স্বামীকে খুন করার উদ্দেশ্য নিয়ে গত 16 অগস্ট (শনিবার) সন্ধেয় মধ্যমগ্রামে পা রাখেন সচ্চিদানন্দ ৷ তবে, তিনি কোনও হোটেলে ওঠেননি ৷ মধ্যমগ্রামে 'প্রেমিকা'র পাড়াতেই ঘোরাফেরা করেছিলেন তিনি ৷ ওইদিন সন্ধে সাতটা থেকে 17 অগস্ট রাত 12টা 58 মিনিট পর্যন্ত মধ্যমগ্রামের বিভিন্ন এলাকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে, তা নিশ্চিত করেছে পুলিশ ৷ সেখান থেকে তদন্তকারীদের ধারণা, 16 অগস্ট রাতে 'প্রেমিকা'র বাড়ির কাছেই ঘুমিয়েছিলেন বছর পঁচিশের ওই যুবক ৷
তদন্তকারীরা এ-ও জানতে পেরেছেন, 16 অগস্ট বাংলায় আসার পরের দু'দিন প্রেমিকার সঙ্গে দেখা করার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে গিয়েছেন সচ্চিদানন্দ ৷ কিন্তু, সম্পর্কে মনোমালিন্যের জেরে সেই সময় তাঁর সঙ্গে আর দেখা করতে চাননি ওই মহিলা ৷ অপমানিত বোধ করায় ওই যুবক 'প্রেমিকা'র পাড়া থেকে চলে যান ৷ 17 অগস্ট রাতে যেখানে বিস্ফোরণ হয়, সেখানেই ঘুমিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের ওই যুবক ৷
স্থানীয়দের একাংশের দাবি, "আগে একাধিকবার সচ্চিদানন্দ মধ্যমগ্রামে এসেছিলেন ৷ প্রেমিকার স্বামীর অনুপস্থিতিতে তাঁদের বাড়িতে রাতও কাটিয়েছেন ৷ যে বাড়িতে ওই মহিলা ভাড়া থাকতেন, তার মালিককেও জানানো হয় বিষয়টি ৷ এমনকি ভাড়া বাড়িতে সচ্চিদানন্দকে প্রায়ই আসতে দেখেছিলেন মালিক ৷"
তবে, ছেলের এই সম্পর্কের কথা তাঁরা জানতেন না-বলে দাবি করেছেন সচ্চিদানন্দের বাবা অশ্বিনী কুমার মিশ্র ৷ অন্যদিকে, হাওড়া স্টেশনে নামার পর সচ্চিদানন্দের গতিপ্রকৃতি কেমন ছিল, তা জানতে সেখানকার সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন বারাসত পুলিশ জেলার অতিরিক্ত সুপার অতীশ বিশ্বাস ৷ তিনি বলেন, "তদন্ত চলছে ৷ শীঘ্রই গোটা বিষয়টি স্পষ্ট হবে ৷"