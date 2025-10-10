ETV Bharat / state

ভোটের আগে টার্গেট, ইডি'র তল্লাশি নিয়ে মন্তব্য দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু'র

ভোট এলেই ইডি আসে ৷ কিন্তু দুর্নীতি বললেই প্রমাণ হয় না ৷ এর আগেও তাল্লাশি হয়েছে দুর্নীতির কোনও প্রমাণ মেলেনি, জানান সুজিত বসু ৷

ED RAIDS SUJIT BOSE OFFICE
ইডি তল্লাশি নিয়ে সুজিত বসুর প্রতিক্রিয়া (ফাইল চিত্র)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 10, 2025 at 2:02 PM IST

কলকাতা, 10 অক্টোবর: পুর-নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় তাঁর বাড়ি ও অফিসে কেন্দ্রীয় তদন্ত সংস্থা ইডি'র তল্লাশি নিয়ে মুখ খুললেন রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু ।

শুক্রবার সকালে লেকটাউনের শ্রীভূমি লেক ভিউ অ্যাপার্টমেন্টে মন্ত্রীর আবাসন ও তাঁর অফিসে তল্লাশি চালান এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের (ED) তদন্তকারী আধিকারিকরা । সেই সময় সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে মন্ত্রী বলেন, “দুর্নীতি হয়েছে বললেই সেটা প্রমাণ হয়ে যায় ন । আসল সার্টিফিকেট দেবেন সাধারণ মানুষ । আমার এলাকার মানুষ জানেন, আমি কীভাবে তাঁদের পাশে থেকেছি।”

মন্ত্রী আরও দাবি করেন, তাঁর বিরুদ্ধে কোনও প্রমাণ ই'ডির হাতে নেই । তাঁর কথায়, “আমার বাড়িতে আগেও তল্লাশি চালানো হয়েছে । কিছুই পাওয়া যায়নি । এবারও কিছুই মেলেনি । রাজনৈতিকভাবে আমাদের টার্গেট করা হচ্ছে । ভোটের আগে প্রতিবারই এমন অভিযান চালানো হয় ।”

ইডি সূত্রে জানা গিয়েছে, শুক্রবার সকাল থেকেই ঠনঠনিয়া, শরৎ বোস রোড, নিউ আলিপুর, সল্টলেক এবং নাগেরবাজার-সহ প্রায় 10টি জায়গায় একযোগে তল্লাশি অভিযান চালানো হয় । সকালেই কেন্দ্রীয় বাহিনীকে সঙ্গে নিয়ে নাগেরবাজারের শোভনা অ্যাপার্টমেন্টে পৌঁছন ইডি আধিকারিকরা। প্রথমে ভিতর থেকে কোনও সাড়া না-পেয়ে কিছুক্ষণ অপেক্ষা করতে হয় । পরে দরজা খুললে তদন্তকারীরা ভেতরে প্রবেশ করে এবং জিজ্ঞাসাবাদ শুরু করেন।

মন্ত্রী বলেন, “এটা নতুন কিছু নয় । লোকসভা নির্বাচনের আগেও অর্থাৎ 2024 সালের জানুয়ারিতে আমার বাড়িতে রেড করেছিল ইডি। তখনও কিছুই পায়নি। এখন আবার ভোটের আগে একই নাটক । মানুষের আদালতেই এই সব অভিযানের জবাব মিলবে ।”

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, পুজো কাটতে না-কাটতেই ফের তৎপরতা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সংস্থা । অন্যদিকে তৃণমূলের অভিযোগ, ভোটের আগে ইডি-সিবিআইকে ব্যবহার করে বিরোধীদের ভয় দেখানোর চেষ্টা চলছে । তবে তদন্তকারী আধিকারিকদের দাবি, এই অভিযান সম্পূর্ণ আইনি প্রক্রিয়ার অঙ্গ, এবং তারা দুর্নীতির অভিযোগে যুক্ত ব্যক্তিদের আর্থিক লেনদেন খতিয়ে দেখছেন ।

মন্ত্রী সুজিত বসুর মন্তব্যে স্পষ্ট, তিনি এটিকে রাজনৈতিক প্রতিহিংসা বলে মনে করেন । তাঁর কথায়, “মানুষই সব জানেন, মানুষই বিচার করবেন। আমি তাঁদের পাশে আছি, থাকব।”

MUNICIPAL RECRUITMENT SCAMPOLITICAL TARGETING BEFORE ELECTIONED RAIDS BENGAL MINISTER PROPERTYসুজিত বসুর বাড়ির ইডি হানাED RAIDS SUJIT BOSE OFFICE

