কলকাতা, 29 অগস্ট: বাংলা ভাষায় কথা বললেই কিংবা ভিনরাজ্যে বাঙালি পরিচয় দিলেই নানাভাবে অপমান, লাঞ্ছনা, আক্রমণের শিকার হতে হচ্ছে রাজ্যের মানুষকে। এমনই অভিযোগ উঠছে বারবার ৷ সেই ঘটনার ইতিমধ্যেই রাজৈনিকস্তরে প্রতিবাদ আন্দোলন চলছে ৷ এবার পুজো উদ্যোক্তারাও শামিল হলেন এই প্রতিবাদে ৷ এই ইস্যুতে মণ্ডপে প্রতিবাদ জানিয়ে নজির গড়ল উত্তর কলকাতার পাইকপাড়া নব যুবক সংঘ গণেশ পুজো কমিটি ৷
বিরাট মণ্ডপ, আলোর ঘনঘটা। দেখলে বোঝা দায় কলকাতা নাকি মুম্বইয়ের কোনও মহল্লা। মায়ানগরীর মতো এখানেও গণেশ পুজো জাঁকজমকপূর্ণ ৷ 15-20 ফুট উচ্চতার বিরাট গণেশ প্রতিমা। সামনে থরে থরে সাজানো সিদ্ধিতার প্রিয় মোদক থেকে মতিচুরের লাড্ডু, সন্দেশ। মণ্ডপের প্রবেশ পথের উপর বা সামনে ব্যানার দেখলেই ভুল ভাঙবে।
উমাকান্ত সিন লেনের ক্লাব পাইকপাড়া নব যুবক সংঘ
মুম্বই নয় এটা খাস কলকাতা তাও আবার পুরনো কলকাতা। হ্যাঁ মুম্বইয়ের সেই জমকালো পুজোর যে ঐতিহ্য তাকে সম্মান জানিয়েই সেই সংস্কৃতি অল্প হলেও নিজেদের তল্লাটে স্বাগত জানিয়েছে এই উমাকান্ত সেন লেনের ক্লাবটি। এটাই তো কলকাতা, যেকোনও রাজ্যের ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতিকে সাদরে গ্রহণ করতে পারে এই বঙ্গবাসী। তবে মণ্ডপের ভিতরে ঢুকলেই চমক।
প্রতিবাদে শামিল ক্লাব কর্তারা
জাঁকজমকপূর্ণ পুজোর মধ্যেও প্রথমেই দু'চোখ যেখানে আটকাবে তা হল- মণ্ডপের দুই পাশে দু'টি ব্যানার। তাতে স্পষ্ট লাইনে দাঁড়ানো পরিযায়ী শ্রমিকদের ছবি। সঙ্গে শিশু সন্তান। লেখা রয়েছে, শুধু বাঙালিদের উপর আক্রমণ কেন ? ভিন রাজ্যে বাঙালিরা আক্রান্ত ৷ তাই প্রতিবাদ চলবে। বাঙালির পাশে পাইকপাড়া নব যুবক সংঘ। এইভাবেই গণেশ পুজোর মঞ্চ ব্যবহার করে এই ক্লাব কর্তারা প্রতিবাদে শামিল হয়েছেন।
পুজো উদ্যোক্তাদের বক্তব্য
নব যুবক সংঘের সভাপতি গণেশ দাস বলেন, "আমরা বাঙালি হয়েও ভিনরাজ্যের যে সংস্কৃতি তাকে সম্মান করি ৷ তাঁদের ভালোবেসে গ্রহণ করার চেষ্টা করে থাকি। ঠিক সেভাবেই আমাদের রাজ্যের বহু মানুষ ভিন রাজ্যে থাকেন। সেখানে তাদের নানা ভাবে হেনস্থা অপমান হতে হচ্ছে। এটা কাঙ্খিত নয়। তাঁরাও যাতে ভালো থাকেন। কেন বাঙালি হওয়ার অপরাধে এই দিন দেখতে হবে?"
পুজোর আরও এক উদ্যোক্তা ঋজু নস্কর বলেন, "পুজো বা উৎসব আনন্দের মঞ্চকে আমরা প্রতিবাদ জানানোর মঞ্চ তৈরি করেছি। ভিন রাজ্যের বাসিন্দারা এখানে কাজ করেন, থাকেন ৷ তাঁদের কোনও সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় না। কিন্তু আমাদের বাংলার মানুষকে সমস্যার সম্মুখীন হতে হচ্ছে ভিন রাজ্যে গিয়ে। ঘটনার প্রতিবাদ জানিয়েই মণ্ডপ থেকে আমরা বার্তা দিতে চাই।"