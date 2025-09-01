ETV Bharat / state

'বাংলাদেশি' সন্দেহে ফের 2 পরিযায়ী শ্রমিক আটক হরিয়ানায়, ছেলেদের পথ চেয়ে অপেক্ষায় বৃদ্ধা - MIGRANT WORKERS

সাতদিন পরেও কোনও খোঁজ নেই উত্তর 24 পরগনার বাসিন্দা দুই ভাইয়ের । ছেলেদের মুক্তির দাবিতে অঝোরে কেঁদেই চলেছেন অসহায় বৃদ্ধা ৷

migrant workers
ছেলেদের পথ চেয়ে বসে অসহায় বৃদ্ধা (নিজস্ব ছবি)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 1, 2025 at 2:45 PM IST

4 Min Read

মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 1 সেপ্টেম্বর: আবারও বাংলার দুই পরিযায়ী শ্রমিককে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে । এবার ঘটনাস্থল বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ।

অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে সেখানে প্রায় সাতদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে তাঁদের । উঠেছে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগও । দুই ছেলের সঙ্গে ফোনে কোনওরকম যোগাযোগ করতে না-পেরে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তর 24 পরগনার মাটিয়ার বাড়িতে অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে বৃদ্ধ মায়ের । ছেলেদের মুক্তির দাবিতে অঝোরে কেঁদে চলেছেন । বৃদ্ধার করুণ আর্তি, 'দুই ছেলেকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।' সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধা ।

'বাংলাদেশি' সন্দেহে ফের পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে আটক হরিয়ানায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জানা গিয়েছে, ওই দুই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রুবিকুল আলি ও জাফর আলি । সম্পর্কে তাঁরা দুই ভাই । মাটিয়ার উত্তর দেবীপুর এলাকার বাসিন্দা এই দুই যুবক সংসারের হাল ধরতে মাস দুয়েক আগে পাড়ি দেন হরিয়ানায় । সেখানে একটি ক্যাটারিং সংস্থার হয়ে খাবার পরিবেশন করার কাজ করতেন রুবিকুল ও জাফর । প্রথম দিকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল । হঠাৎই তাল কাটে সপ্তাহ খানেক আগে । অভিযোগ, তাঁরা যেখানে থাকতেন সেখানে আচমকাই হানা দেয় স্থানীয় থানার পুলিশ । প্রথমে তাঁদের ডকুমেন্ট বা পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয় । সেই সমস্ত তথ্য দেখানোর পরেও দুই যুবককে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে ।

যদিও দুই ভাই বারবার দাবি করতে থাকেন তাঁরা কোনও বাংলাদেশি নন ! তাঁদের জন্মস্থান এ-দেশেই । তার পরেও তাঁদের ছাড়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের । আরও দাবি, দুই যুবককে কেন পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছে সে কথা ফোনে তাঁদের পরিবারের লোকজনকে জানানো হয় । ওটাই ছিল শেষ কথা । তার পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি পরিবারের সঙ্গে । দুই ছেলে কী অবস্থায় রয়েছে ! তাঁরা কেমন আছেন ! তা নিয়ে কিছুই জানতে পারছেন না আটক হওয়া দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধ মা । ছেলেদের দুশ্চিন্তায় অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে তাঁর । কী করবেন ? কীভাবে সংসার চলবে ? তা ভেবেই যেন কূলকিনারা পাচ্ছেন না অশীতিপর বৃদ্ধ তসলিমা বিবি ।

migrant workers
জাফর আলি (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে তিনি বলেন, "দুই ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । ওঁরাই ছিল সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী । ওঁদের পুলিশ তুলে নিয়ে আটকে রাখায় বাড়িতে টাকাপয়সা পাঠানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে । কোনও রকমে আধপেটা খেয়ে বেঁচে রয়েছি আমরা । আমাদের সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই । তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন আমার ছেলেকে স-সম্মানে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।"

migrant workers
রুবিকুল আলি (নিজস্ব ছবি)

একথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা তসলিমা । পাশাপাশি পুলিশের 'বাংলাদেশি' তকমাও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । বৃদ্ধার কথায়, "আমার দুই ছেলেরই জন্মস্থান দিল্লি । ওখানেই বড় হয়েছে দু'জনে । এরপর পরিবারের সকলে আমরা কলকাতায় চলে আসি । ফুটপাথেই দিন কাটত আমাদের । অনেক কষ্ট করে এখানে একটা জমি নিয়েছি । তবে,এখনও টাকার অভাবে বাড়ি করা হয়ে ওঠেনি । ভাড়া বাড়িতে থাকছি । আসলে বাঙালি হওয়ায় দুই ছেলেই বাংলা ভাষায় কথা বলেছিল । সেটাই ছিল ওঁদের অপরাধ । আমি চাই দুই ছেলে পুনরায় ফিরে আসুক আমার কোলে ।"

migrant workers
পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বৃদ্ধার প্রতিবেশীরাও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে । নজরুল মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা বলেন,"এই দুই যুবকের আধার, ভোটার কার্ড সবই রয়েছে । দু'জনেই এখানকার বাসিন্দা । তার পরেও তাঁদের গায়ে বাংলাদেশি তকমা সাঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এটা ঠিক নয় । রাজ‍্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, গ্রামের দুই যুবককে ফিরিয়ে আনা হোক পশ্চিমবঙ্গে । তিনি উদ্যোগী হয়ে অসহায় এক মায়ের কাছে তাঁর দুই সন্তানকে ফিরিয়ে দেবেন সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছেন বৃদ্ধা ।"

অন‍্যদিকে, এ নিয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "এরকম কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি । পরিবারের তরফেও কোনও অভিযোগ করা হয়নি । আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি শুনলাম । খোঁজ খবর নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"

মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 1 সেপ্টেম্বর: আবারও বাংলার দুই পরিযায়ী শ্রমিককে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে । এবার ঘটনাস্থল বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ।

অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে সেখানে প্রায় সাতদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে তাঁদের । উঠেছে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগও । দুই ছেলের সঙ্গে ফোনে কোনওরকম যোগাযোগ করতে না-পেরে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তর 24 পরগনার মাটিয়ার বাড়িতে অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে বৃদ্ধ মায়ের । ছেলেদের মুক্তির দাবিতে অঝোরে কেঁদে চলেছেন । বৃদ্ধার করুণ আর্তি, 'দুই ছেলেকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।' সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধা ।

'বাংলাদেশি' সন্দেহে ফের পরিযায়ী শ্রমিকদেরকে আটক হরিয়ানায় (নিজস্ব ভিডিয়ো)

জানা গিয়েছে, ওই দুই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রুবিকুল আলি ও জাফর আলি । সম্পর্কে তাঁরা দুই ভাই । মাটিয়ার উত্তর দেবীপুর এলাকার বাসিন্দা এই দুই যুবক সংসারের হাল ধরতে মাস দুয়েক আগে পাড়ি দেন হরিয়ানায় । সেখানে একটি ক্যাটারিং সংস্থার হয়ে খাবার পরিবেশন করার কাজ করতেন রুবিকুল ও জাফর । প্রথম দিকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল । হঠাৎই তাল কাটে সপ্তাহ খানেক আগে । অভিযোগ, তাঁরা যেখানে থাকতেন সেখানে আচমকাই হানা দেয় স্থানীয় থানার পুলিশ । প্রথমে তাঁদের ডকুমেন্ট বা পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয় । সেই সমস্ত তথ্য দেখানোর পরেও দুই যুবককে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে ।

যদিও দুই ভাই বারবার দাবি করতে থাকেন তাঁরা কোনও বাংলাদেশি নন ! তাঁদের জন্মস্থান এ-দেশেই । তার পরেও তাঁদের ছাড়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের । আরও দাবি, দুই যুবককে কেন পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছে সে কথা ফোনে তাঁদের পরিবারের লোকজনকে জানানো হয় । ওটাই ছিল শেষ কথা । তার পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি পরিবারের সঙ্গে । দুই ছেলে কী অবস্থায় রয়েছে ! তাঁরা কেমন আছেন ! তা নিয়ে কিছুই জানতে পারছেন না আটক হওয়া দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধ মা । ছেলেদের দুশ্চিন্তায় অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে তাঁর । কী করবেন ? কীভাবে সংসার চলবে ? তা ভেবেই যেন কূলকিনারা পাচ্ছেন না অশীতিপর বৃদ্ধ তসলিমা বিবি ।

migrant workers
জাফর আলি (নিজস্ব ছবি)

এই বিষয়ে তিনি বলেন, "দুই ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । ওঁরাই ছিল সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী । ওঁদের পুলিশ তুলে নিয়ে আটকে রাখায় বাড়িতে টাকাপয়সা পাঠানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে । কোনও রকমে আধপেটা খেয়ে বেঁচে রয়েছি আমরা । আমাদের সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই । তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন আমার ছেলেকে স-সম্মানে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।"

migrant workers
রুবিকুল আলি (নিজস্ব ছবি)

একথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা তসলিমা । পাশাপাশি পুলিশের 'বাংলাদেশি' তকমাও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । বৃদ্ধার কথায়, "আমার দুই ছেলেরই জন্মস্থান দিল্লি । ওখানেই বড় হয়েছে দু'জনে । এরপর পরিবারের সকলে আমরা কলকাতায় চলে আসি । ফুটপাথেই দিন কাটত আমাদের । অনেক কষ্ট করে এখানে একটা জমি নিয়েছি । তবে,এখনও টাকার অভাবে বাড়ি করা হয়ে ওঠেনি । ভাড়া বাড়িতে থাকছি । আসলে বাঙালি হওয়ায় দুই ছেলেই বাংলা ভাষায় কথা বলেছিল । সেটাই ছিল ওঁদের অপরাধ । আমি চাই দুই ছেলে পুনরায় ফিরে আসুক আমার কোলে ।"

migrant workers
পরিযায়ী শ্রমিকদের বাড়ি (নিজস্ব ছবি)

এদিকে, বৃদ্ধার প্রতিবেশীরাও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে । নজরুল মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা বলেন,"এই দুই যুবকের আধার, ভোটার কার্ড সবই রয়েছে । দু'জনেই এখানকার বাসিন্দা । তার পরেও তাঁদের গায়ে বাংলাদেশি তকমা সাঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এটা ঠিক নয় । রাজ‍্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, গ্রামের দুই যুবককে ফিরিয়ে আনা হোক পশ্চিমবঙ্গে । তিনি উদ্যোগী হয়ে অসহায় এক মায়ের কাছে তাঁর দুই সন্তানকে ফিরিয়ে দেবেন সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছেন বৃদ্ধা ।"

অন‍্যদিকে, এ নিয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "এরকম কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি । পরিবারের তরফেও কোনও অভিযোগ করা হয়নি । আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি শুনলাম । খোঁজ খবর নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"

For All Latest Updates

TAGGED:

BENGAL MIGRANT WORKERSBANGLADESHIপরিযায়ী শ্রমিকবাংলাদেশি সন্দেহে আটকMIGRANT WORKERS

Quick Links / Policies

ফিচার

নীল রঙের মুরগির ডিম দেখে অবাক সকলে, কী বলছেন বিশেষজ্ঞরা ?

এবার থেকে 2টি হারে GST, মদ-সিগারেটে সর্বোচ্চ 40 শতাংশ কর

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

প্রথমবার ভোট দিতে চান 50-80'র প্রবীণরা ! এতদিন কোথায় ছিলেন ? উত্তর খুঁজছে কমিশন

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.