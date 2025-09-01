মাটিয়া (উত্তর 24 পরগনা), 1 সেপ্টেম্বর: আবারও বাংলার দুই পরিযায়ী শ্রমিককে তুলে নিয়ে গিয়ে জোর করে আটকে রাখার অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে । এবার ঘটনাস্থল বিজেপি শাসিত হরিয়ানা ।
অভিযোগ, বাংলা ভাষায় কথা বলার অপরাধে সেখানে প্রায় সাতদিন ধরে আটকে রাখা হয়েছে তাঁদের । উঠেছে পুলিশি হেনস্তার অভিযোগও । দুই ছেলের সঙ্গে ফোনে কোনওরকম যোগাযোগ করতে না-পেরে কয়েক হাজার কিলোমিটার দূরে উত্তর 24 পরগনার মাটিয়ার বাড়িতে অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে বৃদ্ধ মায়ের । ছেলেদের মুক্তির দাবিতে অঝোরে কেঁদে চলেছেন । বৃদ্ধার করুণ আর্তি, 'দুই ছেলেকে সম্মানের সঙ্গে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।' সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছেন অশীতিপর বৃদ্ধা ।
জানা গিয়েছে, ওই দুই পরিযায়ী শ্রমিকের নাম রুবিকুল আলি ও জাফর আলি । সম্পর্কে তাঁরা দুই ভাই । মাটিয়ার উত্তর দেবীপুর এলাকার বাসিন্দা এই দুই যুবক সংসারের হাল ধরতে মাস দুয়েক আগে পাড়ি দেন হরিয়ানায় । সেখানে একটি ক্যাটারিং সংস্থার হয়ে খাবার পরিবেশন করার কাজ করতেন রুবিকুল ও জাফর । প্রথম দিকে সবকিছু ঠিকঠাকই চলছিল । হঠাৎই তাল কাটে সপ্তাহ খানেক আগে । অভিযোগ, তাঁরা যেখানে থাকতেন সেখানে আচমকাই হানা দেয় স্থানীয় থানার পুলিশ । প্রথমে তাঁদের ডকুমেন্ট বা পরিচয়পত্র দেখতে চাওয়া হয় । সেই সমস্ত তথ্য দেখানোর পরেও দুই যুবককে 'বাংলাদেশি' সন্দেহে পুলিশ তুলে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ উঠেছে ।
যদিও দুই ভাই বারবার দাবি করতে থাকেন তাঁরা কোনও বাংলাদেশি নন ! তাঁদের জন্মস্থান এ-দেশেই । তার পরেও তাঁদের ছাড়া হয়নি বলে দাবি পরিবারের । আরও দাবি, দুই যুবককে কেন পুলিশ থানায় নিয়ে গিয়েছে সে কথা ফোনে তাঁদের পরিবারের লোকজনকে জানানো হয় । ওটাই ছিল শেষ কথা । তার পর থেকে আর কোনও যোগাযোগ হয়নি পরিবারের সঙ্গে । দুই ছেলে কী অবস্থায় রয়েছে ! তাঁরা কেমন আছেন ! তা নিয়ে কিছুই জানতে পারছেন না আটক হওয়া দুই পরিযায়ী শ্রমিকের বৃদ্ধ মা । ছেলেদের দুশ্চিন্তায় অসহায় অবস্থায় দিন কাটছে তাঁর । কী করবেন ? কীভাবে সংসার চলবে ? তা ভেবেই যেন কূলকিনারা পাচ্ছেন না অশীতিপর বৃদ্ধ তসলিমা বিবি ।
এই বিষয়ে তিনি বলেন, "দুই ছেলের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ করা যাচ্ছে না । ওঁরাই ছিল সংসারের একমাত্র উপার্জনকারী । ওঁদের পুলিশ তুলে নিয়ে আটকে রাখায় বাড়িতে টাকাপয়সা পাঠানোও বন্ধ হয়ে গিয়েছে । কোনও রকমে আধপেটা খেয়ে বেঁচে রয়েছি আমরা । আমাদের সাহায্য করার মতো আর কেউ নেই । তাই প্রশাসনের কাছে আবেদন আমার ছেলেকে স-সম্মানে ফিরিয়ে দেওয়া হোক ।"
একথা বলতেই কান্নায় ভেঙে পড়েন বৃদ্ধা তসলিমা । পাশাপাশি পুলিশের 'বাংলাদেশি' তকমাও উড়িয়ে দিয়েছেন তিনি । বৃদ্ধার কথায়, "আমার দুই ছেলেরই জন্মস্থান দিল্লি । ওখানেই বড় হয়েছে দু'জনে । এরপর পরিবারের সকলে আমরা কলকাতায় চলে আসি । ফুটপাথেই দিন কাটত আমাদের । অনেক কষ্ট করে এখানে একটা জমি নিয়েছি । তবে,এখনও টাকার অভাবে বাড়ি করা হয়ে ওঠেনি । ভাড়া বাড়িতে থাকছি । আসলে বাঙালি হওয়ায় দুই ছেলেই বাংলা ভাষায় কথা বলেছিল । সেটাই ছিল ওঁদের অপরাধ । আমি চাই দুই ছেলে পুনরায় ফিরে আসুক আমার কোলে ।"
এদিকে, বৃদ্ধার প্রতিবেশীরাও বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছেন সংবাদমাধ্যমের সামনে । নজরুল মণ্ডল নামে এক বাসিন্দা বলেন,"এই দুই যুবকের আধার, ভোটার কার্ড সবই রয়েছে । দু'জনেই এখানকার বাসিন্দা । তার পরেও তাঁদের গায়ে বাংলাদেশি তকমা সাঁটিয়ে দেওয়া হচ্ছে । এটা ঠিক নয় । রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আমাদের একটাই আবেদন, গ্রামের দুই যুবককে ফিরিয়ে আনা হোক পশ্চিমবঙ্গে । তিনি উদ্যোগী হয়ে অসহায় এক মায়ের কাছে তাঁর দুই সন্তানকে ফিরিয়ে দেবেন সেই আশাতেই পথ চেয়ে বসে আছেন বৃদ্ধা ।"
অন্যদিকে, এ নিয়ে বসিরহাট জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "এরকম কোনও অভিযোগ আমাদের কাছে আসেনি । পরিবারের তরফেও কোনও অভিযোগ করা হয়নি । আপনাদের কাছ থেকে বিষয়টি শুনলাম । খোঁজ খবর নিয়ে যথাযথ পদক্ষেপ নেওয়া হবে ।"