বসিরহাট, 14 অগস্ট: মালদার শ্রমিককে কোনও নোটিশ, ডিটেনশন ক্যাম্প ছাড়া, সোজা বাংলাদেশে পুশব্যাক করেছিল রাজস্থান সরকার ৷ ঘটনা প্রায় মাস দুয়েক আগের ৷ শেষমেশ বাংলাদেশে পুশব্যাক করে মালদার শ্রমিককে ঘরে ফেরাতে বাধ্য হল বিএসএফ ৷ বুধবার দুপুরে মালদার কালিয়াচকের জালালপুর গ্রাম পঞ্চায়েতে নারায়ণপুর গ্রামের বাসিন্দা আমির শেখকে দক্ষিণবঙ্গ বিএসএফের আধিকারিকরা বসিরহাট পুলিশের হাতে তুলে দেয়। তারপর গতকাল রাতেই আমিরের পরিবারের হাতে তাঁকে তুলে দেওয়া হয়েছে।
পরিবার আগেই জানিয়েছিল, তিন কূলে বাংলাদেশে কেউ নেই আমির শেখের ৷ তবুও ওই যুবককে বাংলাদেশে জোর করে পুশব্যাক করানোর অভিযোগ উঠেছিল ৷ শুধুমাত্র বাংলা কথা বলার অপরাধে কেন বাংলাদেশে পাঠানো হল ? সেই প্রশ্ন তুলেছেন আমিরের বাবা। পাশাপাশি আমিরের বাবা জেম শেখ বলেন, "ছেলেকে ফিরে পেয়ে খুশি। দুশ্চিন্তায় ঘুম হচ্ছিল না। আমরা আনন্দিত।"
আমিরের বক্তব্য -
অন্যদিকে, আমির শেখ বলেন, "আমাকে প্রায় দু'মাস জেলে রেখে বাংলাদেশের পাঠানো হয়। রাজস্থান থেকে প্লেনে করে কলকাতায় এনে বাসে করে বাংলাদেশে পাঠানো হয়। ওখানে আমি 20 দিন ছিলাম ৷ বাংলাদেশ থেকে দেশে ফিরতে পেরে ভালো লাগছে। গত কয়েক মাস আমি খুব কষ্টে আর ভয়ে ছিলাম।"
বাংলায় কথা বলতেই গ্রেফতার মালদার আমির -
উল্লেখ্য, মালদার নারায়ণপুরের বছর একুশের ওই যুবক মাস তিনেক আগে রাজস্থানে শ্রমিকের কাজে যান। সেখানে প্রায় একমাস কাজও করেছিলেন। কিন্তু আচমকায় রাজস্থান পুলিশ তাঁকে গাড়ি থেকে নামিয়ে নাম, ঠিকানা, কাগজপত্র দেখতে চাই। কারণ, তিনি বাংলায় কথা বলছিলেন। এমনকী আধার কার্ড, জন্ম সংশাপত্র দেখিয়েও রাজস্থান পুলিশকে খুশি করতে পারেননি আমির, এমনটাই অভিযোগ আমিরের বাবার।
আমিরের বাবা ও পরিবারের দাবি -
আমিরের বাবা জেম শেখ বলেন, "রাজস্থান পুলিশ ছেলেকে তিন দিন থানায় রাখার পর ডিটেনশন ক্যাম্প বা জেলে পাঠিয়ে দেয়। সেখানে প্রায় দু'মাস ছিল আমার ছেলে। তার সঙ্গে আমরা যোগাযোগ করতে পারছিলাম না কোনওভাবেই। আমরা সকলে চিন্তিত ছিলাম। তারপর কয়েকদিন আগে আমরা সোশাল মিডিয়ায় আমার ছেলের ভিডিয়ো দেখি। জানতে পারি তাকে বাংলাদেশে পাঠানো হয়েছে।"
আমিরের পরিবার সূত্রের দাবি, নিজের ছেলের আর্তনাদের ভিডিয়ো সোশাল মিডিয়ায় দেখার পর মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরীর সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। সমস্ত ঘটনা জানার পর ইশা খান চৌধুরী বিএসএফ এবং সরকারি আধিকারিকদের সঙ্গে যোগাযোগ করে আমাদের পরিবারের সদস্যকে ফেরানোর ব্যবস্থা করেন।
ইশা খান চৌধুরীর হস্তক্ষেপে বাংলায় ফিরলেন পরিযায়ী শ্রমিক -
আমিরকে বাংলাদেশে পুশব্যাক করানোর কথা জানতে পেরে মালদা দক্ষিণের সাংসদ ইশা খান চৌধুরী বিএসএফের ডিজির সঙ্গে যোগাযোগ করেন। স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। আমিরের যাবতীয় নথিপত্র জমা দেওয়া হয় সেখানে। তারপর স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক থেকে যাবতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়। বিএসএফকে নির্দেশ দেওয়া হয় বাংলাদেশ থেকে আমিরকে দেশে ফেরানোর জন্য।
হাইকোর্টে আমিরকে নিয়ে মামলা -
এমতাবস্থায়, যোগাযোগ না-থাকায় দুশ্চিন্তায় দিন কাটাচ্ছিল পরিযায়ী শ্রমিকের পরিবার। আমিরের পরিবার এ নিয়ে হাইকোর্টে জনস্বার্থ মামলা করে ৷ যেখানে রাজস্থান, মুম্বই ও ওড়িশা-সহ একাধিক রাজ্যে বাংলা ভাষাভাষী শ্রমিকদের হেনস্থার প্রসঙ্গও তোলা হয়। বুধবার মামলার শুনানিতে বিএসএফ দাবি করে, আমির অসাবধানতাবশত সীমান্ত অতিক্রম করে বাংলাদেশ থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিলেন। বৈধ কাগজপত্র না-থাকায় তাঁকে স্থানীয় পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছিল। তবে আদালত নির্দেশ দেয়, তাঁর পরিচয় ও নথি যাচাই করে দ্রুত বাড়ি ফেরার ব্যবস্থা করতে হবে।
অবশেষে, গতকাল বসিরহাটের ঘোজাডাঙা সীমান্ত দিয়ে আমিরকে দেশে ফেরানো হয়। তারপরই তুলে দেওয়া হয় বসিরহাট পুলিশের হাতে। পরবর্তীতে আইন মেনে প্রয়োজনীয় নথিপত্র দেখিয়ে আমেরিকা তাঁর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হয়।