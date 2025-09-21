গলার নলি কেটে খুন দশম শ্রেণির ছাত্রীকে, অভিযুক্ত মৃতার মেসোমশাই
অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্পর্কে মৃতার মেসোমশাই ৷ তাঁর ফাঁসির দাবিতে সরব হয়েছে 17 বছরের কিশোরীর পরিবার ।
Published : September 21, 2025 at 7:36 PM IST
স্বরূপনগর, 21 সেপ্টেম্বর: ভিন রাজ্যে গলার নলি কেটে খুনের অভিযোগ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীকে । এই ঘটনায় অভিযুক্তকে গ্রেফতার করেছে স্থানীয় থানার পুলিশ । ধৃত সম্পর্কে মেসোমশাই হন 17 বছরের ওই কিশোরীর । জেরায় ধৃত ব্যক্তি নাবালিকাকে খুনের কথা স্বীকার করেছেন বলে জানা গিয়েছে পুলিশ সূত্রে । তবে কী কারণে এই খুন তা নিয়ে ধন্দে রয়েছেন তদন্তকারীরা ।
প্রাথমিকভাবে পুলিশের অনুমান, খুনের নেপথ্যে পারিবারিক কোনও বিবাদ কিংবা টাকা পয়সা সংক্রান্ত কোনও লেনদেন থাকতে পারে । তারই মাশুল কিশোরীকে দিতে হল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা । রবিবার ওই কিশোরীর কফিনবন্দি দেহ মুম্বই থেকে বসিরহাটের গ্রামের বাড়িতে ফেরার কথা রয়েছে । দেহ ফিরলে গ্রামেই তাঁর দেহ সমাধি দেওয়া হবে ।
জানা গিয়েছে, বিগত আট বছর ধরে কাজের সূত্রে সপরিবারে মুম্বইয়ে রয়েছেন কিশোরীর বাবা । তাঁর বাড়ি উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর থানা এলাকায় । মুম্বইয়ে স্ত্রী ও দুই সন্তান নিয়ে ভাড়া বাড়িতে বাস করতেন তিনি, একটি বেসরকারি সংস্থায় কাজ করেন । সংসারে আয় বাড়াতে তাঁর স্ত্রীও পরিচারিকার কাজে নামেন । দম্পতির একমাত্র মেয়ে পড়াশোনা করতেন স্থানীয় একটি স্কুলে । সামনের বছর তাঁর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার কথা ছিল । কিন্তু, তার আগেই ঘটল এই অঘটন ! ভাড়া বাড়িতে নিজের মেসোর হাতেই নৃশংসভাবে খুনের অভিযোগ কিশোরীকে ।
পরিবার সূত্রে খবর, শুক্রবার ভাড়া বাড়িতে একাই ছিল কিশোরী । বাবা-মা দু'জনেই কাজে গিয়েছিলেন । ছোট ভাই ছিল পাশের বাড়িতে । সেদিন সকালে হঠাৎই ভাড়া বাড়িতে হানা দেন কিশোরীর মেসোমশাই । সদর দরজা বন্ধ থাকায় প্রথমে ঢুকতে পারেননি তিনি । এরপর জানলা দিয়ে কিশোরীর নাম ধরে ডাকতে থাকেন । পাশের এক মহিলা গোটা বিষয়টি লক্ষ্য করেন । নাম ধরে ডাক দেওয়ায় শেষে কিছু না ভেবেই দরজা খুলে দেয় ওই নাবালিকা । দীর্ঘদিন পর মেসোমশাই মুম্বইয়ে তাদের বাড়িতে আসায় তার জন্য চা করতে রান্নাঘরে যায় সে ।
অভিযোগ, সেই সুযোগে পিছন থেকে এসে আচমকা প্রেসার কুকার দিয়ে সজোরে তাঁর মাথায় আঘাত করেন আততায়ী । অচৈতন্য অবস্থায় লুটিয়ে পড়লে কিশোরীর গলার নলি ছুরি দিয়ে কেটে দেয় 'খুনি' । রক্তাক্ত অবস্থায় মেঝেতে তাঁকে ফেলে রেখে সেখান থেকে পালিয়ে যান অভিযুক্ত । এরপর সেদিন বিকেলে কাজ থেকে বাড়ি ফিরে মেয়েকে রক্তাক্ত অবস্থায় ঘরের মধ্যে পড়ে থাকতে দেখেন দম্পতি । উদ্ধার করে তাঁকে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলেও বাঁচানো সম্ভব হয়নি । চিকিৎসকরা জানিয়ে দেন, আগেই মৃত্যু হয়েছে তাঁর ।
এই দুঃসংবাদ গ্রামের বাড়িতে পৌঁছতেই শোকে ভেঙে পড়েন নিহতের পরিবারের লোকজন । পাড়া প্রতিবেশী থেকে পরিবারের সদস্য সকলেরই একটাই দাবি, নৃশংস এই খুনের অভিযুক্তকে যেন ফাঁসির সাজা দেওয়া হয়, তবেই খুনের প্রকৃত বিচার মিলবে । এদিকে, রবিবার কফিনবন্দি দেহ ফেরার আগে কিশোরীর গ্রামের বাড়িতে ভিড় করতে শুরু করেছেন আত্মীয় স্বজন থেকে পাড়া প্রতিবেশীরা ।
মৃতের জেঠু বলেন, "আমার ভাই দীর্ঘদিন ধরে সপরিবারে মুম্বইয়ে রয়েছেন । আমার ভাইঝিকে তারই মেসো নৃশংসভাবে খুন করেছে । গলার নলি কেটেই শুধু খুনি ক্ষান্ত হননি । ওর উপর বিভিন্নভাবে অত্যাচারও করা হয়েছে বলে জানতে পেরেছি । ওখানকার পুলিশ প্রশাসনের কাছে আমরা এর সুবিচার চেয়ে আবেদন করেছি । আমরা চাই খুনির যেন ফাঁসির সাজা হয় ।"
একই সুর শোনা গিয়েছে নিহতর আত্মীয়র গলাতেও । তাঁর কথায়, "ও তো নিজের মেসোমশাই এসেছে দেখে দরজা খুলে দিয়েছিল । তার পরেও কেন ওকে খুন করা হল সেটা আমরা জানতে চাই ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বসিরহাট জেলার এক পদস্থ পুলিশ কর্তা বলেন, "গোটা ঘটনাটি ঘটেছে মুম্বইয়ে । তাই সেখানেই অভিযুক্তের বিচার প্রক্রিয়া চলবে । ওখান থেকে যদি কোনও সহযোগিতা চাওয়া হয় তখন আমরা সহযোগিতা করব । তার জন্য প্রস্তুতও রয়েছি আমরা ।"