ফের রাজ্যের কৃষককে অপহরণ বাংলাদেশি দুষ্কৃতীদের
ভারতীয় কৃষক কৃষ্ণকান্ত বমনকে অপহরণের অভিযোগ বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷ গ্রামবাসীরা বিএসএফকে খবর দেওয়ার পর তদন্ত শুরু হয়েছে।
Published : September 8, 2025 at 9:01 PM IST
কোচবিহার, 8 সেপ্টেম্বর: উকিল বর্মনের পর এবার কৃষ্ণচন্দ্র বর্মন। শীতলকুচি মিরাপাড়া সীমান্তে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা ভারতীয় কৃষককে অপহরণ করে নিয়ে যায় বলে অভিযোগ।
স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, শীতলকুচি ব্লকের গোলেনাওহাটি পঞ্চায়েতের মিরাপাড়ার বাসিন্দা কৃষ্ণকান্ত বর্মন সোমবার দুপুরে ধান খেতে কাজ করছিলেন। সেই সময় বাংলাদেশ থেকে একটি ছাগল তার জমিতে এসে ফসল নষ্ট করছিল। এই ঘটনা নিয়ে বাংলাদেশের বাসিন্দাদের সঙ্গে বচসায় জড়িয়ে পড়ে ওই ভারতীয় কৃষক। তারপর হঠাৎই বাংলাদেশের থেকে একদল দুষ্কৃতী সীমান্ত পেরিয়ে চলে এস কৃষ্ণকান্তকে জোর করে টেনে নিয়ে যায়। ঘটনায় গ্রামে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে।
পরিবার সূত্রে খবর, কৃষ্ণকান্তের খোঁজ এখনও মেলেনি। গ্রামবাসীরা বিএসএফকেও খবর দিয়েছে। বিএসএফ ও স্থানীয় থানার পুলিশ যৌথভাবে তদন্ত শুরু করেছে বলে খবর ৷ সীমান্তে নজরদারিও বাড়ানো হয়েছে বিএসএফের তরফে । পাশাপাশি ইতিমধ্যে BSF-এর তরফে বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী BGB-এর সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করে অপহৃত কৃষককে ফেরানোর দাবি জানানো হয়েছে । এলাকাবাসীর দাবি, এই ধরনের অপহরণ রোধে সীমান্তে নিরাপত্তা ব্যবস্থা আরও জোরদার করতে হবে ৷ স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষও ঘটনার তীব্র নিন্দা করেছে । এই ঘটনায় গ্রামজুড়ে ছড়িয়ে পড়েছে আতঙ্ক ৷
কৃষ্ণকান্তকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনার দাবি তুলেছে পরিবার ও গ্রামবাসীরা। গোটা বিষয়টি নিয়ে কোচবিহারের প্রাক্তন সাংসদ তথা তৃণমূল নেতা পার্থপ্রতীম রায় বলেন, "এর আগে উকিল বর্মনকে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীরা অপহরণ করেছিল। বেশ কয়েকদিন পর তাঁর মুক্তি হয়েছিল। ফের নতুন করে আরও এক কৃষক অপহরণের ঘটনা যথেষ্ট উদ্বিগ্নের বিষয়। একদিনের মধ্যে ওই কৃষক না ফিরে এলে আমরা মুখ্যমন্ত্রীকে বিষয়টি জানাব।"
অন্যদিকে, এই বিষয়ে এলাকার বিজেপি বিধায়ক বরেন চন্দ্র বর্মন বলেন, "গোটা বিষয়টি বিএসএফ গুরুত্ব দিয়ে দেখছে । আশা করছি, দ্রুত ওই কৃষকের মুক্তি হবে।"