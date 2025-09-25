যদি ড্রেজিং না করে, আমি জানি হাউ টু ট্রিট; ফরাক্কাকে দুষে কেন্দ্রকে তোপ মমতার
গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা জলমগ্ন হয়ে পড়েছিল। ডিভিসি-ফরাক্কার জলছাড়া পরিস্থিতিকে আরও ভয়াবহ করে তোলে।
Published : September 25, 2025 at 10:00 PM IST
কলকাতা, 25 সেপ্টেম্বর: ড্রেজিং, ফরাক্কার জলছাড়া, ভিন রাজ্যের জলে বাংলার বিস্তীর্ণ অঞ্চল প্লাবিত হওয়া এবং তার ফলে বারবার রাজ্যের মানুষের দুর্ভোগ নিয়ে বৃহস্পতিবার কেন্দ্রকে তীব্র আক্রমণ করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সুরুচি সংঘের মঞ্চে দাঁড়িয়ে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আগামী দিন যদি ড্রেজিং না করে, যদি আমি আপনাদের আশীর্বাদে ফিরে আসতে পারি, আমি জানি হাউ টু ট্রিট। আমার দিকে জল ঠেলে দিলে আমি তোমার দিকে জল ঢেলে দেবো। কত মানুষ সাফার করবে প্রত্যেক বছর!”
গত কয়েক দিনের প্রবল বর্ষণে কলকাতা-সহ দক্ষিণবঙ্গের একাধিক জেলা কার্যত অচল হয়ে পড়েছিল। ডিভিসি ও ফরাক্কার জলছাড়া পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। শহরের রাস্তাঘাট, ড্রেন এবং উপনগরী এলাকার বহু বাড়ি জলের তলায় চলে যায়। সেই প্রেক্ষিতেই মুখ্যমন্ত্রী ফের কেন্দ্রের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন।
তিনি অভিযোগ করেন, “বাংলার জন্য কোনও প্রকল্পে বিনিয়োগ করে না, কিন্তু দেশের বাইরে গিয়ে কোটি কোটি টাকা ঢালে, পদক আনে। মানুষের কষ্ট তাদের চোখে পড়ে না।” মমতার দাবি, ফরাক্কা এবং ডিভিসির সঠিক ড্রেজিং ও রক্ষণাবেক্ষণ না হওয়াতেই বারবার রাজ্যের মানুষকে জল যন্ত্রণা ভোগ করতে হচ্ছে।
মমতা আরও বলেন, “আমরা পাঁচশোর বেশি চেক ড্যাম তৈরি করেছি। তবু যদি ওরা নিজেদের দায়িত্ব না নেয়, আমি বাধ্য হব কঠোর পদক্ষেপ করতে।” তাঁর বক্তব্যে স্পষ্ট, আগামী দিনে পরিস্থিতি না বদলালে কেন্দ্রকে রীতিমতো চাপে রাখবেন তিনি।
শুধু জল নয়, অর্থনীতির প্রসঙ্গেও সরব হন মুখ্যমন্ত্রী। জিএসটি-র কারণে রাজ্যের 20 হাজার কোটি টাকার রাজস্ব ক্ষতি হবে বলে জানান তিনি। জীবন বিমার উপর জিএসটি চাপানোর বিরোধিতা করে প্রশ্ন তোলেন, “এক হাতে দেবে, আরেক হাতে কেড়ে নেবে— এভাবে কি বিমা হয়?” তাঁর কথায়, বিমা সংস্থাগুলিকে প্রিমিয়াম বাড়াতে দেওয়া যাবে না, কারণ এতে সাধারণ মানুষই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।
মুখ্যমন্ত্রী এদিনের বক্তব্যে বাংলার গৌরব ও ইতিহাসও তুলে ধরেন। তিনি স্মরণ করান, স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে শুরু করে রেনেসাঁ বা নারী মুক্তি আন্দোলন— সব কিছুর কেন্দ্রে ছিল বাংলা। সেলুলার জেলে বন্দি বিপ্লবীদের 90 শতাংশই বাংলার সন্তান। সূর্য সেন, প্রীতিলতা ওয়াদেদার, মাতঙ্গিনী হাজরার মতো মহান বিপ্লবীদের নাম তুলে ধরে বলেন, “বাংলা না থাকলে ভারতের স্বাধীনতাই হত না।”
বৃষ্টি ও জলবন্দি পরিস্থিতি নিয়ে বিরোধীদের সমালোচনার জবাবও দেন মমতা। তাঁর মন্তব্য, “ছ’ঘণ্টার মধ্যেই আমরা শহরের জল নামাতে সক্ষম হয়েছি। লন্ডন থেকে দিল্লি— সব বড় শহরেই প্রবল বর্ষণ হলে সামাল দিতে সময় লাগে। আমরা মৃত্যুকে নিয়ে রাজনীতি করি না।” বিরোধীদের মামলা করার প্রবণতাকে আক্রমণ করে বলেন, “বুমেরাং কী জিনিস তা ওরা বোঝে না।”
শেষে মমতা ফের আবেগের সুরে বলেন, “আমি বাংলার জন্য সব কিছু করি। বাংলার জন্যই বাঁচি, বাংলার জন্যই শ্বাস নেই। যাঁরা বাংলার গৌরব রক্ষায় প্রাণ দিয়েছেন, তাঁদের আমরা কখনও ভুলব না।” রবীন্দ্রনাথের বাণী উল্লেখ করে তিনি দাবি করেন, বাংলা সহনশীলতা ও অন্তর্ভুক্তির পথেই এগিয়েছে, বিভাজনের পথে নয়।
সব মিলিয়ে, সুরুচি সংঘের মঞ্চ থেকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একদিকে যেমন বাংলার অতীত গৌরবকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরলেন, অন্যদিকে সাম্প্রতিক জল যন্ত্রণা নিয়ে কেন্দ্রকে সরাসরি আক্রমণ করলেন। তাঁর স্পষ্ট বার্তা— ফরাক্কায় অবিলম্বে ড্রেজিং করতে হবে, নইলে তিনি নিজেই কঠোর পদক্ষেপ করবেন।