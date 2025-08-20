ETV Bharat / state

নয়া সংবিধান সংশোধনী বিল দেশে গণতন্ত্রকে শেষ করে দেবে: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় - CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL 2025

বুধবার সংবিধান (130তম) সংশোধনী বিল পেশ করা হল ৷ স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

Bengal CM Mamata Banerjee
পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 20, 2025 at 3:29 PM IST

1 Min Read

কলকাতা, 20 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সংবিধান (130তম) সংশোধনী বিল, 2025-এর তীব্র নিন্দা করেছেন ৷ মমতার অভিযোগ, "একটি অতি জরুরি অবস্থার চেয়েও গুরুতর" পদক্ষেপ এবং এটি ভারতে গণতন্ত্রকে চিরতরে শেষ করবে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী, কোনও রাজ্যের কোনও মন্ত্রী (এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন) যদি টানা 30 দিন জেল খেটে থাকেন, তাহলে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে তাঁকে। বুধবার লোকসভায় এই মর্মে বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মত, এই বিল এনে গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানতে চাইছে মোদি সরকার। এই বিলের মাধ্যমে আইন-আদালত ও বিচারব্যবস্থার ক্ষমতাই শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বলে মত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর।

কলকাতা, 20 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সংবিধান (130তম) সংশোধনী বিল, 2025-এর তীব্র নিন্দা করেছেন ৷ মমতার অভিযোগ, "একটি অতি জরুরি অবস্থার চেয়েও গুরুতর" পদক্ষেপ এবং এটি ভারতে গণতন্ত্রকে চিরতরে শেষ করবে।

দেশের প্রধানমন্ত্রী, কোনও রাজ্যের কোনও মন্ত্রী (এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন) যদি টানা 30 দিন জেল খেটে থাকেন, তাহলে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে তাঁকে। বুধবার লোকসভায় এই মর্মে বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মত, এই বিল এনে গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানতে চাইছে মোদি সরকার। এই বিলের মাধ্যমে আইন-আদালত ও বিচারব্যবস্থার ক্ষমতাই শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বলে মত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর।

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEECONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL130TH CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILLমমতা বন্দ্যোপাধ্যায়CONSTITUTIONAL AMENDMENT BILL 2025

Quick Links / Policies

ফিচার

হত্যাকাণ্ডে এবার সত্যান্বেষী নীলাভ-সবুজ মাছি ! করবে মৃত্যুর রহস্য উন্মোচন

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.