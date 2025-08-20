কলকাতা, 20 অগস্ট: পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বুধবার সংবিধান (130তম) সংশোধনী বিল, 2025-এর তীব্র নিন্দা করেছেন ৷ মমতার অভিযোগ, "একটি অতি জরুরি অবস্থার চেয়েও গুরুতর" পদক্ষেপ এবং এটি ভারতে গণতন্ত্রকে চিরতরে শেষ করবে।
দেশের প্রধানমন্ত্রী, কোনও রাজ্যের কোনও মন্ত্রী (এর মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীও রয়েছেন) যদি টানা 30 দিন জেল খেটে থাকেন, তাহলে মন্ত্রিত্ব ছাড়তে হবে তাঁকে। বুধবার লোকসভায় এই মর্মে বিল পেশ করেছে কেন্দ্র। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের পেশ করা এই বিলের তীব্র বিরোধিতা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর মত, এই বিল এনে গণতন্ত্রের উপর আঘাত হানতে চাইছে মোদি সরকার। এই বিলের মাধ্যমে আইন-আদালত ও বিচারব্যবস্থার ক্ষমতাই শেষ করে দেওয়া হচ্ছে বলে মত পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রীর।
I condemn the 130th Constitutional Amendment Bill, proposed to be tabled, by the Government of India today. I condemn it as a step towards something that is more than a super- Emergency, a step to end the democratic era of India for ever. This draconian step comes as a death… pic.twitter.com/Vx78R1fh6V— Mamata Banerjee (@MamataOfficial) August 20, 2025