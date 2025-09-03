ETV Bharat / state

মাধ্যমিক-উচ্চ মাধ্যমিকের কৃতিদের সংবর্ধনা, পুরস্কার দেবেন মুখ্যমন্ত্রী - MERITORIOUS STUDENTS FELICITATION

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ কৃতি ছাত্র-ছাত্রীদের সংবর্ধনা দেবে রাজ্য সরকার। বৃহস্পতিবার ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান।

HONORS FOR MADHYAMIK AND HS
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
September 3, 2025

কলকাতা, 4 সেপ্টেম্বর: আলিপুরের ধনধান্য অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত হতে চলেছে এক বিশেষ অনুষ্ঠান। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বৃহস্পতিবার মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার কৃতীদের সম্মান জানাবেন। কেবল পরীক্ষার মেধাতালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীরাই নয়, একই মঞ্চে রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে নির্বাচিত কৃতী শিক্ষক-শিক্ষিকারাও সম্মানিত হবেন। শিক্ষক দিবস (5 সেপ্টেম্বর) উপলক্ষে এই আয়োজনকে একদিন আগে উদযাপন করা হচ্ছে, যাতে শিক্ষার্থী ও শিক্ষক, উভয়কেই একসঙ্গে মর্যাদা দেওয়া যায়।

স্কুল শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদ ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের পরীক্ষায় প্রথম দশে স্থান পাওয়া শিক্ষার্থীদের মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে সংবর্ধনা দেওয়া হবে। পাশাপাশি, সিবিএসই (CBSE) ও আইসিএসই (ICSE) বোর্ডের মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক স্তরের মেধাতালিকাভুক্ত কৃতীরাও এই সংবর্ধনার অন্তর্ভুক্ত। উল্লেখযোগ্যভাবে, এবারই প্রথম পশ্চিমবঙ্গ কাউন্সিল অফ রবীন্দ্র মুক্ত বিদ্যালয়ের (Rabindra Open Schooling) মাধ্যমিক পরীক্ষার প্রথম তিন স্থানাধিকারীকে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাতে পুরস্কৃত করা হবে, যা এই অনুষ্ঠানে নতুন মাত্রা যোগ করবে।

শুধু সাধারণ শিক্ষাব্যবস্থার পরীক্ষাই নয়, পলিটেকনিক ভোকেশনাল পরীক্ষার প্রথম তিন স্থানাধিকারীও এবার মুখ্যমন্ত্রীর কাছ থেকে বিশেষ সম্মাননা পাবেন। রাজ্যের শিক্ষার সামগ্রিক উৎকর্ষ তুলে ধরতে বারোটি বিদ্যালয়কে বেছে নেওয়া হয়েছে সেরা বিদ্যালয় (Best School/সেরা বিদ্যালয়) পুরস্কারের জন্য। এই স্কুলগুলি শিক্ষার মান, শৃঙ্খলা এবং অ্যাকাডেমিক কৃতিত্বের নিরিখে আলাদা স্বীকৃতি অর্জন করেছে। ফলে এ পুরস্কার তাঁদের জন্য গৌরবের পাশাপাশি অন্য বিদ্যালয়গুলির জন্য অনুপ্রেরণার উৎস হয়ে উঠবে।

শিক্ষা দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, অনুষ্ঠানে মেধাতালিকাভুক্ত শিক্ষার্থীদের উপস্থিতি নিশ্চিত করতে সব জেলার জেলাশাসকদের (District Magistrates) বিশেষ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। প্রতিটি জেলা থেকে নির্বাচিত কৃতীদের কলকাতায় নিয়ে আসা এবং অনুষ্ঠান শেষে নিরাপদে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য যথাযথ লজিস্টিক সহায়তার ব্যবস্থা করতে বলা হয়েছে। এর ফলে জেলার শিক্ষার্থীরাও সমান গুরুত্ব পাবেন এবং রাজ্যস্তরে তাঁদের কৃতিত্বকে তুলে ধরা সম্ভব হবে।

শিক্ষক দিবসকে কেন্দ্র করে রাজ্যের 60 জন শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মুখ্যমন্ত্রীর হাত থেকে বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হবে। তাঁদের দীর্ঘদিনের পরিশ্রম, ছাত্রছাত্রী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অবদানের জন্য এই পুরস্কার প্রদান করা হবে। শিক্ষা দফতরের মতে, এই পদক্ষেপে শিক্ষক-শিক্ষিকার মর্যাদা আরও বৃদ্ধি পাবে এবং তরুণ প্রজন্ম শিক্ষকদের গুরুত্ব সম্পর্কে নতুন করে সচেতন হবে।

শিক্ষামহলের মত, এই ধরনের অনুষ্ঠান শিক্ষার্থীদের আত্মবিশ্বাস বাড়ায় এবং তাদের আগামী দিনের জন্য আরও অনুপ্রাণিত করে। একইসঙ্গে শিক্ষকদের পরিশ্রমকে প্রকাশ্যে স্বীকৃতি দেওয়া হলে তাঁদের কাজের প্রতি আরও উৎসাহ জন্মায়। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগ তাই কেবল একটি পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান নয়, বরং এটি রাজ্যের শিক্ষা-ঐতিহ্যকে নতুন উচ্চতায় পৌঁছে দেওয়ার এক প্রতীকী পদক্ষেপ।

