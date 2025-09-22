ETV Bharat / state

সোমবার একের পর এক পুজো উদ্বোধন মুখ্যমন্ত্রীর, বেহালাকে ঘিরে আবেগপ্রবণ মমতা

সোমবার একাদশীর দিন দুপুর থেকে খিদিরপুর, আলিপুর, বেহালা থেকে কসবা— কলকাতার নানা প্রান্তে একের পর এক দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন তিনি।

Mamata Banerjee
মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় (ইটিভি ভারত)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 22, 2025 at 10:51 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 22 সেপ্টেম্বর: মহালয়ার সকালেই শুরু হয়েছে দেবীপক্ষ। আর তার পর থেকেই উৎসব মুখর শহরে একাধিক পুজো উদ্বোধনে দেখা গেল রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। সোমবার একাদশীর দিন দুপুর থেকে খিদিরপুর, আলিপুর, বেহালা থেকে কসবা— কলকাতার নানা প্রান্তে একের পর এক দুর্গাপুজোর উদ্বোধন করেন তিনি।

খিদিরপুরের পঁচিশের পল্লী, খিদিরপুর চুয়াত্তর পল্লী, আলিপুর কোলাহল, বেহালার নতুন দল, বরিশা ক্লাব, একচল্লিশের পল্লী, হরিদেবপুর অজেয় সংহতি, কসবার বোসপুকুর ও তালবাগান— একাধিক ক্লাবের পুজো উদ্বোধনে অংশ নেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। প্রতিটি মঞ্চে তাঁকে দেখা যায় স্বমেজাজে। পুজো কমিটি ও স্থানীয় মানুষের সঙ্গে কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন তিনি।

এদিন বিকেলে বরিশা ক্লাবের উদ্বোধনে এসে বেহালার প্রসঙ্গেই আবেগে ভেসে যান মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি জানান, বেহালার সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক শুধু রাজনৈতিক নয়, আত্মিকও। তাঁর ভাষায়, “বেহালার মানুষকে আমি ভালবাসি, আর বেহালার মানুষও আমাকে ভালবাসেন। আমার জীবনের বড় বড় সিদ্ধান্তগুলি আমি বেহালাকে ছুঁইয়ে দিয়ে নিই। সংসদে প্রথমবার নির্বাচিত হতে বেহালারই বড় ভূমিকা ছিল।”

মেট্রো রেলের প্রসঙ্গ তুলেও বেহালার প্রতি নিজের টানকে আরও একবার প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি মনে করিয়ে দেন, রেলমন্ত্রী থাকাকালীন বেহালার মেট্রো প্রকল্পের অনুমোদন ও অর্থ বরাদ্দ তিনিই করেছিলেন। পরবর্তীতে মুখ্যমন্ত্রী হিসেবে জমি সংক্রান্ত সমস্ত দায়িত্বও রাজ্য সরকারের তরফে তিনি নিশ্চিত করেছিলেন। তাঁর দাবি, আজ বেহালায় মেট্রো পৌঁছনোর পেছনে তাঁরই মূল উদ্যোগ রয়েছে।

উৎসবের আবহে মুখ্যমন্ত্রীর এই বক্তব্যে স্পষ্ট, পুজোর মঞ্চ থেকেও তিনি বেহালার সঙ্গে নিজের রাজনৈতিক ও ব্যক্তিগত সম্পর্ককে বারবার নতুন করে তুলে ধরতে চান। মহালয়ার দিনে শুরু হওয়া উদ্বোধনের এ আয়োজন যেন উৎসবের পাশাপাশি আবেগের বন্ধনও শক্ত করে দিল মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বেহালার মানুষের।

  1. GST সংস্কারে 20 হাজার কোটির ঘাটতি ! কৃতিত্ব দাবির আগে ক্ষতিপূরণ মেটান, মোদিকে খোঁচা মমতার
  2. হাজরা পার্কে এবার 'দৃষ্টিকোণ', রঙের খেলা গোটা মণ্ডপ জুড়ে

For All Latest Updates

TAGGED:

MAMATA BANERJEEDURGA PUJA 2025মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়DURGA PUJA INAUGURATION

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.