তরুণদের টানতে বল পায়ে বিজেপির 'নরেন্দ্র কাপ', বিশ্বভারতীর মাঠে খেলা নিয়ে তুঙ্গে তরজা

বিশ্বভারতীর মাঠে বিজেপির 'নরেন্দ্র কাপ' নিয়ে বিতর্ক ৷ পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে এই ফুটবল টুর্নামেন্ট আয়োজনের দেখভাল করবেন এআইএফএফ সভাপতি তথা বিজেপি নেতা কল‍্যাণ চৌবে।

BJP NARENDRA CUP FOOTBALL IN VISVA BHARATI
বিশ্বভারতীর মাঠে বিজেপির 'নরেন্দ্র কাপ' নিয়ে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 11, 2025 at 6:41 PM IST

5 Min Read
বোলপুর, 11 সেপ্টেম্বর: বিধানসভা নির্বাচনের আগে তরুণ প্রজন্মকে সংগঠিত করতে জেলায় জেলায় 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে বঙ্গ বিজেপির তরফে ৷ বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষা ভবনের মাঠে হচ্ছে এই টুর্নামেন্ট । একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ মাঠ কীভাবে দিল, এই নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।

এ নিয়ে সরব হয়েছেন এসএফআই, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ-সহ আশ্রমিকেরা ৷ উল্লেখযোগ্য বিষয় হল 'নরেন্দ্র কাপ', এই নামকরণ নিয়েও জল্পনা তুঙ্গে ৷ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এই বিশ্বভারতীর 'আচার্য' পদেও আসীন ৷ সব মিলিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে রাজনৈতিক কর্মসূচি নিয়ে নতুন করে রবিভূমে জোর চর্চা শুরু হয়ে গিয়েছে ।

বিশ্বভারতীর মাঠে খেলা নিয়ে তুঙ্গে তরজা (ইটিভি ভারত)

যদিও, বিশ্বভারতীর ভারপ্রাপ্ত জনসংযোগ আধিকারিক অতিগ ঘোষ বলেন, "এই ক্ষেত্রে আমরা খেলাধুলোটাকেই গুরুত্ব দিয়ে অনুমতি দিয়েছি ৷ রাজনৈতিক কোন কর্মকাণ্ড হচ্ছে না বলেই আবেদন করা হয়েছে আমাদের কাছে ৷ আর 12 থেকে 16 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত মাঠ দেওয়া হয়েছে । কারণ 17 সেপ্টেম্বর বিশ্বভারতীর নিজস্ব অনুষ্ঠান 'শিল্পোৎস' আছে । তাই ওই দিন মাঠের অনুমতি নেই।"

2026-এ রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচন ৷ তাই যুব সমাজকে সংগঠিত করার একাধিক কর্মসূচি নিয়েছে বঙ্গ বিজেপি ৷ তার মধ্যে অন্যতম ফুলবল টুর্নামেন্ট ৷ শারদোৎসবের আগে রাজ্যের 43টি জায়গায় 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্টের আয়োজন করা হয়েছে ৷ বিজেপির তরফে জানানো হয়েছে, 11 সেপ্টেম্বর থেকে 17সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে এই প্রতিযোগিতা ৷ 11 সেপ্টেম্বর আমেরিকার শিকাগো শহরে স্বামী বিকেকানন্দ বক্তৃতা দিয়েছিলেন ৷ আর 17 সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির জন্মদিন ৷ তাই খুব সুচতুরভাবে এই ফুটবল টুর্নামেন্টের নাম 'নরেন্দ্র কাপ' রাখা হয়েছে ৷ এমনই অভিমত রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের ৷

Visva-Bharati University in Bolpur
বিজেপির 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট (ইটিভি ভারত)

বোলপুরে এই টুর্নামেন্ট কমিটির আহ্বায়ক হলেন শ্যামাপদ মণ্ডল। তিনি আবার বিজেপি-র বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতিও ৷ এছাড়া, এই টুর্নামেন্ট কমিটির প্রমুখ হলেন মেঘদূত রায় ৷ তিনি বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলার সম্পাদক ৷ আর এই প্রতিযোগিতা হচ্ছে বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষা ভবনের মাঠে (পিএসবি মাঠ)। আর এই নিয়েই বিতর্ক শুরু হয়ে গিয়েছে ৷

প্রশ্ন উঠেছে, কীভাবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ একটি রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য মাঠ ব্যবহারের অনুমতি দিল ? বিশ্বভারতী কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য হলেন খোদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আর এই বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে 'নরেন্দ্র কাপ' হচ্ছে ৷ যা অতীতে কখনও হয়েছে বলে কারও জানা নেই ৷ কোন আচার্যের নামানুসারে এই রকম কোন প্রতিযোগিতা বিশ্বভারতীতে হয়নি ৷ তাই নতুন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির প্রবেশ নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছে ৷ আর এই নিয়ে ইতিমধ্যেই সরব হয়েছে এসএফআই, তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও শান্তিনিকেতনের আশ্রমিকেরা।

Visva-Bharati University in Bolpur
বিশ্বভারতী শান্তিনেকেতন (ইটিভি ভারত)

যদিও, নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্টের আহ্বায়ক তথা বিজেপির বোলপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শ্যামাপদ মণ্ডল বলেন, "পুরো রাজ্যব্যাপী এই নরেন্দ্র কাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট হচ্ছে ৷ বিশেষ কিছু জেলায় 11 সেপ্টেম্বরের বদলে 12 সেপ্টেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে ৷ কারণ প্রস্তুতির অভাব ছিল ৷ আর কোনও ভালো কাজ করলেই এখানের শাসক দল তথা রাজ্য সরকার বাঁধা দেয় ৷ সব কিছু করে আমরা বিশ্বভারতীর পল্লীশিক্ষা ভবনের মাঠে টুর্নামেন্ট করার ক্লিয়ারেন্স পেয়েছি ৷ আমরা গর্বিত এই বিশ্বভারতীর আচার্য হলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ৷ তাই আচার্যের বিশেষ ভূমিকা আছে, বিশ্বভারতীর অধ্যাপকদের সাহায্য পাচ্ছি ।"

তবে এই নিয়ে রীতিমতো ক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিবারের অন্যতম সদস্য সুপ্রিয় ঠাকুর ৷ তিনি বলেন, "বিশ্বভারতী কোনওদিন কোনও রাজনৈতিক দলের সঙ্গে যুক্ত ছিল না ৷ এখানে আগে কখনও কারও নামে কোন টুর্নামেন্ট, কোন রাজনৈতিক কারও নামে কোন টুর্নামেন্ট হয়নি ৷ কেন এটা করছেন জানি না ৷ যারা এখন বিশ্বভারতীর চার্জে আছেন তারা হয় তো ঠিক মনে করছেন, কিন্তু আমি ঠিক মনে করি না। অনুমতি দেওয়া উচিত নয় এটা আমি মনে করি।"

উল্লেখ্য, এর আগেও তৎকালীন উপাচার্য বিদ্যুৎ চক্রবর্তীর সময়কালে বিশ্বভারতীতে বিজেপি নেতাদের আনাগোনা ও কর্মসূচি নিয়ে বিতর্ক হয়েছে ৷ বিজেপি-র তৎকালীন রাজ্যসভার সাংসদ স্বপন দাশগুপ্তের সেমিনার, কালী পুজোর নিয়মাবলি নিয়ে সেমিনার থেকে শুরু করে বিজেপি কেন 2021 সালের বঙ্গে বিধানসভা নির্বাচনে পরাজিত হয়েছিল, সেই সংক্রান্ত আলোচনা প্রভৃতি নিয়ে নিন্দার ঝড় উঠেছিল ৷ বাম ছাত্র আন্দোলনের উত্তাল হয়েছিল কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিশ্বভারতী। চলেছিল ঘেরাও, বিক্ষোভ । ফের বর্তমান উপাচার্য প্রবীর কুমার ঘোষের সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠ রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য ব্যবহার করতে দেওয়া হচ্ছে ৷ তাই নতুন করে বিতর্ক তৈরি হয়েছে ।

Visva-Bharati University in Bolpur
বিশ্বভারতীর মাঠে বিজেপির 'নরেন্দ্র কাপ' নিয়ে বিতর্ক (ইটিভি ভারত)

এসএফআইয়ের বিশ্বভারতী ইউনিটের সদস্য দেবজিৎ বুট বলেন, "এই টুর্নামেন্টে আড়ালে যে কোনও রাজনৈতিক অভিসন্ধি থাকুক না কেন, বিশ্বভারতী মাঠ দিল কীভাবে এটাই প্রশ্ন ৷ বিজেপিকে তাদের রাজনৈতিক কর্মসূচির জন্য প্রবেশাধিকার দেওয়াটা বিশ্বভারতীর জন্য চিন্তার বিষয়। আমরা দেখেছি এই উপাচার্য বিভিন্ন অজুহাতে বিজেপি নেতাদের ক্যাম্পাসে নিয়ে এসেছে৷ বিশ্বভারতীকে গৈরিককরণের চেষ্টা চালিয়েছে ৷ এটা একেবারের বাঞ্ছনীয় নয়, যে বিশ্বভারতী বিজেপিকে রাজনৈতিক সুবিধাপ্রদান করেবে।"

তৃণমূল ছাত্র পরিষদে বিশ্বভারতী ইউনিটের সভাপতি শুভদীপ দে বলেন, "ঐতিহ্যমন্ডিত সাংস্কৃতিক একটা বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে কোন রাজনৈতিক কর্মসূচি হওয়াটা তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ভালোভাবে দেখছে না ৷ বিজেপি যে রাজনৈতিক কর্মসূচি করছে তা ঠিক নয় ৷ আচার্যের নামে কাপ করে কি আড়াল করতে চাইছে ৷ এই নিয়ে তৃণমূল ছাত্র পরিষদ পথে নামবে।"

2026 বিধানসভা নির্বাচনের আগে তরুণদের দলে টানতে বল পায়ে বঙ্গ বিজেপির নয়া কৌশল 'নরেন্দ্র কাপ' ফুটবল টুর্নামেন্ট ৷ বিশ্বভারতীর মাঠে এই টুর্নামেন্টের খেলা নিয়ে তুঙ্গে রাজনৈতিক তরজা ৷

