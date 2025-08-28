হাওড়া, 28 অগস্ট: বাঙালি যে দিনগুলিতে সবার আগে চোখ রাখে, তার মধ্যে দুর্গাপুজো অন্যতম। উৎসবপ্রেমী বাঙালির সবচেয়ে বড় পার্বণ দুর্গাপুজো (Durga Puja) বাকি আর একমাস। কলকাতা ও জেলার পুজোর পাশাপাশি বেলুড় মঠের পুজো বাংলার দুর্গোৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ হয়ে উঠেছে ৷ প্রত্যেক বছরের মতো এবারও বেলুড় মঠে দেবী আরাধনার প্রস্তুতির পূর্ণ নির্ঘণ্ট প্রকাশিত হল ৷ একঝলকে দেখে নিন 2025 সালের দুর্গাপুজোর সময়সূচি ৷
বৈদিক প্রথা মেনে এবছরও দেবী দুর্গার আরাধনা ও কুমারী পুজোর আয়োজন করবে বেলুড় মঠ। বৃহস্পতিবার মঠ কর্তৃপক্ষ আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ করল 2025 সালের দুর্গাপুজোর নির্ঘণ্ট। মঠ সূত্রে খবর, প্রতিবারের মতোই এবারও মহাসপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত ভক্ত-দর্শনার্থীরা নির্দিষ্ট সময়সূচি মেনে দেবী দর্শন ও পূজার্চনায় অংশ নিতে পারবেন।
নির্ঘণ্ট অনুযায়ী পুজোর সূচি
- পঞ্চমী- 10 আশ্বিন (27 সেপ্টেম্বর, শনিবার) সন্ধ্যা 6.30 মিনিটে দেবীর বোধন।
- ষষ্ঠী- 11 আশ্বিন (28 সেপ্টেম্বর, রবিবার) সকাল 6টায় ষষ্ঠ্যাদি কল্পারম্ভ এবং সন্ধ্যা 6.30 মিনিটে আমন্ত্রণ ও অধিবাস।
- সপ্তমী- 12 আশ্বিন (29 সেপ্টেম্বর, সোমবার) ভোর 5.40 মিনিটে নবপত্রিকা স্নান ও মহাস্নানের মধ্য দিয়ে মহাসপ্তমী পূজারম্ভ।
- মহাষ্টমী- 13 আশ্বিন (30 সেপ্টেম্বর, মঙ্গলবার) ভোর 5.40 মিনিটে পূজারম্ভ। ওই দিন সকাল 9টায় অনুষ্ঠিত হবে কুমারী পুজো এবং সন্ধ্যা 5.43 মিনিট থেকে 6.31 মিনিট পর্যন্ত চলবে সন্ধিপুজো।
- মহানবমী- 14 আশ্বিন (1 অক্টোবর, বুধবার) ভোরে পূজারম্ভের পর বেলা 11.27 মিনিট থেকে 12.56 মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে হোম।
- বিজয়া দশমী- 15 আশ্বিন (2 অক্টোবর, বৃহস্পতিবার) সকাল 6টা 30মিনিটে পূজারম্ভ। সকাল 8.25 মিনিটের মধ্যে সম্পন্ন হবে দর্পণ বিসর্জন, প্রতিমা নিরঞ্জন ও শান্তিজল প্রদান। এরপর শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর প্রসাদ বিতরণ করা হবে মা সারদা সদাব্রত ভবনে, দুপুর 12টা থেকে ৷
অঞ্জলি ও আরতির সময়
- মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, প্রতিদিন দেবীর মধ্যাহ্ন ভোগারতির পর দুপুর 12.30 মিনিট থেকে 1টার মধ্যে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ার সুযোগ থাকবে (29, 30 সেপ্টেম্বর এবং 1 অক্টোবর)। ভক্তদের পুষ্প ও বিল্বপত্র সঙ্গে আনতে বলা হয়েছে ।
- দেবীর সন্ধ্যারতি হবে শ্রীশ্রীঠাকুরের সন্ধ্যারতির পর- 29 সেপ্টেম্বর ও 1 অক্টোবর সন্ধ্যা 5.55 মিনিটে এবং 30 সেপ্টেম্বর সন্ধ্যা 6.40 মিনিটে ৷
প্রণামী পাঠানোর নিয়ম
প্রণামী পাঠাতে হলে দাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর-সহ পরিচয়পত্রের (প্যান/আধার/ভোটার কার্ড) একটি নম্বর জমা দিতে হবে। চেক বা ডিমান্ড ড্রাফটে অবশ্যই লিখতে হবে 'রামকৃষ্ণ মঠ, বেলুড় মঠ'। তবে ডাক বা কুরিয়ারের মাধ্যমে নগদ অর্থ পাঠানো যাবে না। ডাক বিভাগের ইএমও এবং অনলাইনে প্রণামী পাঠানোর সুযোগ রয়েছে। অনলাইন প্রণামীর জন্য মঠের সরকারি ওয়েবসাইট https://donations.belurmath.org। ভক্তদের জন্য নিমন্ত্রণ জানিয়ে বেলুড় মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, মহাসপ্তমী থেকে বিজয়া দশমী পর্যন্ত প্রতিদিনের নির্দিষ্ট সময়ে দেবী আরাধনা, কুমারী পুজো ও প্রতিমা দর্শনের সুযোগ থাকবে ৷