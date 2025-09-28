ETV Bharat / state

রীতি মেনে ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার আরাধনা, বেলুড় মঠের পুজো ঘিরে চেনা উচ্ছ্বাস

নিয়ম নিষ্ঠার সঙ্গে মঠে পুজোর আচার পরিচালনা করেন সন্ন্যাসী এবং ব্রহ্মচারীরা। হাজির ছিলেন প্রচুর ভক্ত ও দর্শনার্থীরা ৷

Belur Math Durga Puja
শুরু হল বেলুড় মঠের পুজো (বেলুড় মঠ ফেসবুক)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 28, 2025 at 8:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

হাওড়া, 28 সেপ্টেম্বর: সমস্ত উপাচার পালন করে ষষ্ঠীতে দেবী দুর্গার কল্পারম্ভের মাধ্যমে বেলুড় মঠের পুজো শুরু হল ৷ তবে এবার পঞ্চমীতে বোধন হয়েছে মঠে। রবিবার সকাল থেকে মঠের বিশাল প্রাঙ্গণে দাঁড়িয়ে ভক্তরা এই বিশেষ পুজো দেখেন ৷

প্রদীপের আলো, ধূপের ঘ্রাণে ভরা ধোঁয়া, ঢাক, ঘণ্টা ও বাঁশির শব্দ—সব মিলে সৃষ্টি হয় এক অন্যরকম আধ্যাত্মিক পরিবেশ। ভক্তরা দেবী পুজোর প্রাঙ্গনে বসে ফুল, কুমড়ো, আখ এবং চাল দিয়ে সাজানো কাঠামোর চারপাশে দেবীর আগমন প্রত্যাশা করেন। মঠের প্রবীণ ও নবীন সন্ন্যাসীরা জানিয়েছেন, কল্পারম্ভ রীতি শুরু হয় মহাষষ্ঠীর ভোর ছ'টায়। ষষ্ঠীর সকালেই দেবী মূর্তিকে বিশেষভাবে প্রস্তুত করা হয়, যেন তিনি শারদোৎসবের আঙিনায় পা রাখার জন্য প্রস্তুত থাকেন।

মঠের সন্ন্যাসী ও সেবকরা নিয়ম মেনে পুজোর আচার পরিচালনা করেন। প্রতিটি ধাপ পুণ্য ও নিয়মের মিশ্রণে ভরা। কল্পারম্ভ আচার চলতে থাকে এদিন বিকেল পর্যন্ত; এরপর ঢাকের তালে ভক্তরা আরতি এবং প্রার্থনার মধ্য দিয়ে দেবীর উপস্থিতি অনুভব করেন। বেলুড় মঠে আসা ভক্তদের মতে, মহাষষ্ঠীর কল্পারম্ভে দেবীর আগমন সকলের মনে নতুন শক্তি জাগায়।

ষষ্ঠীর কল্পবাস (কল্পারম্ভের আরও একটি নাম) বেলুড় মঠকে পরম আধ্যাত্মিকতায় পূর্ণ করে তোলে। এভাবেই বছরের পর বছর ধরে এই প্রথা মঠের আত্মার সঙ্গে মিলিয়ে ভক্তদের হৃদয়ে জীবন দান করে। বিশুদ্ধ সিদ্ধান্ত পঞ্জিকা অনুযায়ী ও বেলুড় মঠের প্রবাহমান ঐতিহ্য মেনে শনিবার বেলুড় মঠে অনুষ্ঠিত হয় শ্রীশ্রী দুর্গাপুজোর ষষ্ঠীর কল্পারম্ভ ৷ সন্ধ্যায় হয়েছে দেবীর আমন্ত্রণ ও অধিবাস পুজো। মঠ কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, এবারের দুর্গাপুজোয় দুর্গা প্রতিমা বিশেষভাবে সাজানো হয়েছে ৷ এর ফলে দর্শকরা ঐতিহ্য ও ভক্তির মিলন অনুভব করতে পারেন। এছাড়া তাঁদের নিরাপত্তার জন্য বিশেষ ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হয়েছে।

মঠের ভিতরে এবং আশেপাশের এলাকায় পর্যাপ্ত নিরাপত্তা রক্ষী মোতায়েন করা হয়েছে। মঠের পক্ষ থেকে অনলাইনে পুজো অনুষ্ঠান সরাসরি সম্প্রচার করা হচ্ছে। অনলাইনে দান করার সুবিধাও রয়েছে, যা ডোনেশন লিঙ্কের মাধ্যমে সহজে করা যাচ্ছে। এছাড়া ফেসবুক, টুইটার ও হোয়াটসঅ্যাপে মঠের অফিসিয়াল চ্যানেলে সব খবর ও আপডেট পাওয়া যাচ্ছে।

For All Latest Updates

TAGGED:

বেলুড় মঠের দুর্গা পুজোBELUR MATH DURGA PUJAKALPARAMBHA RITUAL OF PUJABELUR MATH PUJA 2025DURGA PUJA 2025

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

সপ্তমীর হোমের আগুন নেভে বিসর্জনে! অতীত আঁকড়ে মণ্ডল বাড়ির দুর্গাপুজো

রোদ-বৃষ্টি-ঘামেও টিকে থাকবে মেক আপ ! এবার পুজোয় আপনার লুকই বাজিমাত

কলকাতায় পুজোর থিমে AI ও রোবটের যুগ, 50 বছর এগিয়ে নিয়ে যাবে টাইম মেশিন

GST ছাড়ের জের; 22 সেপ্টেম্বর থেকে কমছে দুধ-আইসক্রিম, ঘি-মাখনের দাম

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.