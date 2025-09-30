রীতি মেনে সম্পন্ন কুমারী পুজো, অটুট ঐতিহ্যের প্রতীক বেলুড় মঠ
বেলুড় মঠে মহাষ্টমীতে সম্পন্ন হল কুমারী পুজো ৷ রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের সদর কার্যালয়ে এই পুজোর সূচনা হয়েছিল স্বামী বিবেকানন্দের হাতে ৷
Published : September 30, 2025 at 3:01 PM IST
বেলুড়, 30 সেপ্টেম্বর: নবরাত্রির অষ্টমী তিথি পড়েছে মঙ্গলবার ৷ এদিন প্রতি বছরের মতো দুর্গাপুজোর অঙ্গ হিসাবে বেলুড় মঠে হল কুমারী পুজো ৷ বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর সূচনা হয় 1901 সালে স্বামী বিবেকানন্দের হাত ধরে ৷ সন্ন্যাসীরা বৈদিক মতে পুজো করেন ৷ দুর্গাপূজা, সঙ্কল্প কিংবা কুমারী পূজা— এসব কেবল গৃহস্থদের আচার ৷ কিন্তু স্বামীজি প্রথা ভেঙে ঘোষণা করেছিলেন, 'মানুষের সেবাই ঈশ্বরসেবা' ৷ সেই ভাবনা থেকে বেলুড় মঠে দুর্গাপুজোর প্রবর্তন ৷
রামকৃষ্ণ মঠে প্রথম বার দুর্গাপুজো হয়েছিল শ্রীমা সারদা দেবীর উপস্থিতিতে ৷ সঙ্কল্প হয়েছিল তাঁর নামেই ৷ সেই তখন থেকে স্বামীজি কুমারী পুজোর প্রচলন করেন— শিশুকন্যাদের পায়ে পুষ্পাঞ্জলি, মিষ্টি ও দক্ষিণা নিবেদন করেন ৷ এখনও সেই প্রথা অটুট ৷
এই পুজোর আরেক বিস্ময় ভোগ ৷ পুজোর প্রতিদিন দশ থালা ভোগ নিবেদন হয়— তার আটটি আমিষ এবং দু'টি নিরামিষ ৷ মা দুর্গা, কার্তিক, গণেশ, নবপত্রিকা, মহিষাসুর, মহাসিংহ, আর সহচরী দেবী লক্ষ্মী ও দেবী সরস্বতীকে আমিষ ভোগ দেওয়া হয় ৷ নারায়ণ ও শিবের জন্য থাকে নিরামিষ ৷
মহালয়া থেকেই শুরু হয় চাল বাছাই, সব্জি সংগ্রহ থেকে শুরু করে বিশেষ বড়ি আনার কাজ ৷ সপ্তমী থেকে নবমী পর্যন্ত সকালের বাল্যভোগে থাকে খিচুড়ি আর গোটা ইলিশ ৷ দুপুরে ভাত, পোলাও, পাঁচরকম সিদ্ধ, ভাজা, নানা তরকারি, পাঁঠার মাংস- যা আসে কালীঘাটে উৎসর্গ করা বলি থেকে ৷ প্রতিদিন অন্তত পাঁচ রকম মাছ থাকে ৷ রাতে লুচি, ডাল, তরকারি, মিষ্টি, ক্ষীর, রাবড়ি ৷ দশমীতে নিবেদন হয় দধিকর্মা ৷
সবকিছুর শীর্ষে মহা অষ্টমীর মহাসন্ধিপুজো ৷ এই বছর বেলুড় মঠে বিশুদ্ধ পঞ্জিকা অনুযায়ী সন্ধ্যা 5টা 43মিনিট থেকে 6 টা 31মিনিট পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে ৷ শাস্ত্রমতে অষ্টমীর শেষ 24 মিনিট ও নবমীর প্রথম 24 মিনিট মিলিয়ে 48 মিনিট স্থায়ী হয় এই পুজো ৷ কথিত আছে— "মহা অষ্টমীর দিন সন্ধিপুজোর সময় আদি পরাশক্তি আসেন দেবী দুর্গা রূপে ৷ ছুচের ডগাতে যতক্ষণ মাটি স্থির থাকে, ততক্ষণ সন্ধিপুজোর মুহূর্তে তিনি অধিষ্ঠান করেন ৷"
তখন মঠের প্রাঙ্গণ যেন রূপকথার আলোয় ভেসে ওঠে ৷ 108টি পদ্ম ও 108টি প্রদীপ জ্বলে ওঠে একসঙ্গে ৷ পদ্মে ভক্তি, প্রদীপে জ্ঞান ৷ হাজার মানুষের কণ্ঠে ধ্বনিত হয় শঙ্খ ও ঘণ্টার আওয়াজ ৷ মনে হয় আকাশ ভেদ করে মা নেমে এসেছেন ৷ চামুণ্ডারূপে তিনি বধ করছেন মহিষাসুর, চণ্ড আর মুণ্ডকে ৷ আগুনের লেলিহান শিখার মতো দীপ্তিতে ভরে ওঠে মঠের প্রতিটি প্রান্ত ৷
ঠিক 48 মিনিট— এক সেকেন্ড কম নয়, বেশিও নয় —দেবী যেন ভক্তদের চোখের সামনে সশরীরে অধিষ্ঠান করেন ৷ তারপর ধীরে ধীরে মিলিয়ে যান আলোছায়ার আড়ালে, রেখে যান শান্তি, ভক্তি আর অনন্ত কৃপাধারা ৷ বেলুড় মঠের দুর্গাপুজো তাই পুজা নয়, যেন প্রত্যক্ষ ঈশ্বরদর্শন ৷ ভোগে, প্রদীপে, পদ্মে, আর ভক্তের চোখের জলে মা দুর্গা জীবন্ত হয়ে ওঠেন ৷