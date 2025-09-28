বড়িশায় জোকারদের জীবন নিয়ে 'শূন্য পৃথিবী', বেহালা নূতন দলে 'শিবানী ধাম' দেখতে জনজোয়ার

বড়িশায় জোকারদের জীবন নিয়ে 'শূন্য পৃথিবী', বেহালা নূতন দলে 'শিবানী ধাম' দেখতে জনজোয়ার
রোদ-বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে সকাল থেকে বেহালার দুই জনপ্রিয় মণ্ডপে ভিড় জমাচ্ছেন দর্শক ৷ কেউ এসেছেন নিউটাউন থেকে, তো কেউ ভিনরাজ্য থেকে ৷
কলকাতা, 28 সেপ্টেম্বর: বেহালার নজরকাড়া পুজোগুলির মধ্যে অন্যতম বড়িশা ক্লাব । সখের বাজারে নেমে দু-চার পা হাঁটলেই এই পুজো মণ্ডপ । এবার 37তম বর্ষে তাদের থিম 'শূন্য পৃথিবী' । জোকারদের জীবনের করুণ কাহিনি সর্বোপরি প্রায় হারিয়ে যেতে বসা সার্কাস শিল্প তুলে ধরা হয়েছে 'শূন্য পৃথিবী' শীর্ষক থিমের মাধ্যমে ।
বড়িশা ক্লাবের এই থিম বানাতে ব্যবহার করা হয়েছে বাঁশ, বাটাম, লোহা, টিন, ছবি । মণ্ডপ জুড়ে রয়েছে নানারকমের সব আঁকা । তবে এবার অন্যতম চমক হল মণ্ডপের সামনে থাকা একটি ট্রাক বা লরির অংশ, যা নজর কেড়ে নিচ্ছে সকলের ।
নিউটাউন থেকে আসা তিনজন দর্শনার্থী জানান, সকাল থেকে ঠাকুর দেখতে বেরিয়ে দুপুর আড়াইটে নাগাদ তাঁরা পৌঁছেছেন বেহালার বড়িশা ক্লাবে । আর বেহালার পুজোর এত চাকচিক্য দেখে তাঁরা প্রায় হতবাক । থিমের ভূয়সী প্রশংসা করলেন তাঁরা ।
ক্লাব সদস্য বাবু বসু বলেন, "সার্কাসকে উপলক্ষ্য করেই এই থিমের চিন্তাভাবনা । আমরা সবাই জানি, যেদিন থেকে সার্কাসে জীবজন্তুদের ব্যবহার নিষিদ্ধ হয়েছে, সেদিন থেকে লোকে সার্কাস দেখতে কম যাচ্ছে । আদি অনন্তকাল ধরে বাচ্চাদের কাছেই সার্কাস বেশি আগ্রহের । কারণ, তারা পশুদের খেলা দেখতে বেশি ভালোবাসে । আর সেটা দেখার উপায় একমাত্র সার্কাস । সেখানে যখন পশুদেরই আজকাল আর দেখা যায় না সার্কাসে, তখন ছোটদের আগ্রহ এক প্রকার হারিয়েই গিয়েছে বলা যায় । আর আমরা যদি সার্কাস দেখতে না যাই সেই শিল্পটা অচল হয়ে যাবে ।"
তিনি আরও বলেন, "সার্কাসকে কেন্দ্র করে অনেক মানুষের জীবন ও জীবিকা চলে । সার্কাস প্রায় বন্ধ হয়ে যাওয়ায় যাঁরা স্বাভাবিক, তাঁরা কোনও না কোনোভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে পারছেন । কিন্তু যেসব খর্বাকৃতি মানুষ সার্কাসের সঙ্গে জড়িত, তাঁরা তো আর সেভাবে কাজ পাচ্ছেন না । তাঁরা জোকারের অভিনয় করেন সার্কাসে৷ তাঁদের জীবিকাও বন্ধ । টাকা রোজগার করতে না-পারা মানেই পৃথিবীটা শূন্য তাঁর কাছে ।"
তাঁর কথায়, "আমাদের পুজো মণ্ডপে দেখানো হচ্ছে সার্কাস আর চলছে না । একটা ট্রাক এখানে রাখা আছে, যার মাধ্যমে দেখানো হচ্ছে সার্কাস বন্ধ হয়ে গিয়েছে, আর ট্রাকে সমস্ত জিনিসপত্র তুলে অনির্দিষ্টকালের জন্য তারা কোথাও চলে যাচ্ছে । এই পুরো ব্যাপারটা ঠাকুরের সামনে সার্কাসের এরিনার মতো সাজিয়ে তুলেছি । যাঁরা একটা সময়ে সার্কাসে অভিনয় করতেন, তাঁদের মধ্যে কয়েকজন এখানে বিভিন্ন সময়ে লাইভ পারফর্ম করছেন । গতানুগতিক মূর্তি নয় এবার । খেলার ছলে ছেলেমেয়েদের নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন এবারের প্রতিমা ।"
বেহালা নূতন দল যেন সিনেমার সেট
বেহালায় এলে নূতন দলের ঠাকুর না দেখে ঘরে ফেরার মানুষ কম । প্রত্যেকবার বিষয় বৈচিত্রের অভিনবত্বে উজ্জ্বল বেহালা নূতন দলের পুজো । এবার 60তম বর্ষে তাদের থিম 'শিবানী ধাম' । বুন্দেলখণ্ডের ছোঁয়া রয়েছে মণ্ডপ জুড়ে । সঙ্গে রয়েছে লাইভ অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাও । আর তা দেখতে বহু মানুষের ঢল নামছে, পুজোর উদ্বোধনের পর থেকেই । ষষ্ঠীর দুপুরে তিল ধারণের জায়গা ছিল না পুজো মণ্ডপে । এবারের থিম ভাবনা রণ বন্দ্যোপাধ্যায়, অমর সরকার এবং সঞ্জয় ভট্টাচার্যের ।
ক্লাব সদস্য সুদীপ্ত বিশ্বাসের কাছ থেকে জানা গিয়েছে, তাঁদের এ বারের ভাবনা এক কাল্পনিক গল্প অনুসারে । যেখানে ফুটে উঠেছে চার-পাঁচশো বছর আগেকার নির্মিত এক মন্দির । চার-পাঁচশো বছর আগে বুন্দেলখণ্ড থেকে কিছু মানুষ এখানে এসেছিলেন, এসে উত্তরবঙ্গের মতো কোনও জায়গায় বসতি স্থাপন করেন ।
তখন এভাবে পশ্চিমবঙ্গ ছিল না, বাংলা-বিহার-ওড়িশা মিলে এক সঙ্গে সমস্ত কিছু ছিল । সেখানে দুই-তিন প্রজন্ম ধরে ওঁরা এই মন্দিরটি তৈরি করেন । তবে, যিনি কাজ আরম্ভ করেন তিনি শেষ করে যেতে পারেননি । যিনি বুন্দেলখণ্ড থেকে এখানে এসে এটি নির্মাণ করা শুরু করেন, তাঁর স্ত্রী শিবভক্ত ছিলেন । তিনি স্বামীকে অনুরোধ করেন শিবের মূর্তি স্থাপন করার জন্য । সেই ব্যক্তির মৃত্যুর পর তাঁর ছেলে এই মন্দিরটি শেষ করেন । তাঁর আবার এক বান্ধবী নর্তকী ছিলেন, যিনি দুর্গার ভক্ত, তাঁর অনুরোধে সেই ব্যক্তি শিবানীর মন্দির তৈরি করেন ।
সেই থেকে এই মন্দিরের নাম হয় 'শিবানী ধাম', সেখানকার মানুষ এটিকে এই নামেই চেনে । কিন্তু একটা সময় সেই পরিবার নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলেও এই মন্দির থেকে যায় এবং সেখানে দেবীর আরাধনা চলতে থাকে । এবার বেহালা নূতন দলের অন্যতম চমক হল লাইভ পারফরমেন্স । ফলে দর্শনার্থীরা এসে এখানে দেবী দর্শনের পাশাপাশি অনুষ্ঠানও দেখতে পারবেন । সব মিলিয়ে বেহালা নূতন দল এবারেও উজ্জ্বল তার অভিনবত্বের গুণে ।