বদলেছে ঢাকের কাঠি, বদলায়নি তাল; আজও বাঙালির আদি-অকৃত্রিম শিহরণ

ঢাকের তাল আপামর বাঙালির শরীরে শিহরণ জাগায় ৷ দুর্গাপুজো মানেই ঢাকের আওয়াজ ৷ কিন্তু বদলে গিয়েছে এই ঢাকের কাঠি ৷

Beats of dhak
দুর্গাপুজো মানেই ঢাক (ইটিভি ভারত)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2025 at 2:40 PM IST

2 Min Read
হাওড়া, 27 সেপ্টেম্বর: ভোরের আলো ফোটেনি তখনও। দূরের মণ্ডপ থেকে ভেসে আসছে ঢাকের মৃদু আওয়াজ ৷ ঢাকে কাঠি না-পড়লে যেন মনে হয় না, পুজো এসেছে। দুর্গাপুজো মানেই ঢাকের আওয়াজ। দূরের গ্রাম থেকে ঢাকিরা আসেন শহরে ঢাক কাঁধে নিয়ে। শহরের নামী পুজোগুলো মুখরিত হয়ে ওঠে ঢ্যাং কুরাকুর আওয়াজে ৷ দুর্গাপুজো মানেই ঢাক ৷ যার আওয়াজে শুরু, যার তালে শেষ। কিন্তু এই ঢাকের কাঠি বদলেছে ৷

শিশু মনের ঘুম ভেঙে যায় ঢাকের শব্দে ৷ যার জেরে বুকের ভিতর আনন্দ জাগে মা দুগ্গা আসার ৷ ছোটবেলার সেই অনুভূতি আজও বাঙালির মননে গেঁথে রয়েছে। আগে ঢাকির হাতে থাকত বাঁশ-বেতের কাঠি। সেই কাঠি থেকেই উঠত একেকটা বোল, যা শুনে মনে হতো ঢাক যেন কথা বলছে। আজকের মণ্ডপে সেই কাঠি পাওয়া দুষ্কর, দামও আকাশছোঁয়া। হাওড়ার সাঁকরাইলের ঢাকিপাড়ার কালো রুইদাস স্মৃতিচারণ করে বলেন, "বাবার কাছ থেকে শিখেছিলাম বেতের কাঠিতে তখন বাজনার আলাদা ঝঙ্কার ছিল। এখন সেগুলো পাওয়া যায় না, দামও 50 টাকার ওপরে। তাই প্লাস্টিকের কাঠি 15-25 টাকায় কিনে বাজাতে হচ্ছে ।"

বদলেছে ঢাকের কাঠি, বদলায়নি তাল (ইটিভি ভারত)

সময়ের সঙ্গে বদল এসেছে। নতুন প্রজন্মের হাতে প্লাস্টিকের কাঠিই নিয়ম। তবে তালে বিশেষ হের ফের নেই। কালোর কথায়, "বেতের কাঠির সুর আলাদা, কিন্তু প্লাস্টিকে বাজালেও মণ্ডপের আবহ তৈরি হয়। আস্তে আস্তে সবার হাতেই ওটাই থাকবে।"

তবু ঐতিহ্যের আলো আঁকড়ে আছে সাঁকরাইলের মাত্র তিনটি পরিবার ৷ সারাবছর অন্য কাজ করলেও পুজোর ক'টা দিনে ঢাকই তাদের একমাত্র ভরসা। অগণিত আলো, ভিড়, ধুনুচির ধোঁয়া আর মায়ের প্রতিমার সামনে ঢাক হাতে দাঁড়াতেই মুখে ফুটে ওঠে হাসি। "কত টাকা রোজগার হবে সেটা বড় কথা নয়, ঢাক বাজানো মানেই আনন্দ, মানেই মা এসেছেন ৷" চোখে জল নিয়ে বললেন কালো।

DURGA PUJA 2025
ঢাকের কাঠি বদলে গিয়েছে (ইটিভি ভারত)

আজ কাঠি বদলেছে, বেতের জায়গা নিয়েছে প্লাস্টিক। কিন্তু ঢাকের আওয়াজে সেই আবেগ, নস্টালজিয়া এবং সমান তালে শরীরে শিহরণ জাগায়। আরতির সময়ে ঢাক বাজলেই মনে হয় ছোটবেলার সেই কাশফুলের দোল, নতুন জামার গন্ধ আর ভোরের আগমনী গান ফিরে এসেছে। পুজোর মণ্ডপে ঢাকের প্রতিটি বোল এখনও বাঙালির প্রাণের স্পন্দন।

