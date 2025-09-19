জয়দেবে শুরু রাজ্য বাউল উৎসব, যোগ দিলেন 150 শিল্পী

জয়দেবে শুরু রাজ্য বাউল উৎসব, যোগ দিলেন 150 শিল্পী
অনগ্রসর শ্রেনি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে প্রায় 150 জন বাউল শিল্পী এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন ৷ আগামী 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে রাজ্য বাউল উৎসব ৷
Published : September 19, 2025 at 7:57 PM IST
জয়দেব, 19 সেপ্টেম্বর: কবি জয়দেবের সাধন ভূমিতে শুরু হল 'রাজ্য বাউল উৎসব'। বীরভূম-সহ রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রায় 150 জন বাউল শিল্পী এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন ৷ যদিও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত প্রায় অধিকাংশ শিল্পীই শুক্রবার গরহাজির ছিলেন বলে জানা গিয়েছে ৷ যার জেরে অনেকেই মনে করছেন, এবারের জয়দেবে বাউল উৎসবেরর জেল্লা গত কয়েক বছরের তুলনায় বেশ কিছুটা কম হতে চলেছে ৷ আগামী 20 সেপ্টেম্বর পর্যন্ত চলবে রাজ্য বাউল উৎসব ৷
অনগ্রসর শ্রেণি কল্যাণ দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত বাউল উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন, রাজ্য অনগ্রসর শ্রেনি কল্যাণ দফতরের চেয়ারম্যান অসিত কুমার মাজি, বীরভূমের জেলাশাসক বিধান রায়, বোলপুরের মহকুমা শাসক অয়ন নাথ-সহ রাজ্য প্রাশাসনের অন্যান্য আধিকারিকরা।
রাজ্যে পালা বদলের পর মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘোষণা অনুযায়ী 2011 সালের 16 ডিসেম্বর বাউল শিল্পীদের অনগ্রসর শ্রেনি কল্যাণ দফতরের অধিনে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তারপর থেকে রাজ্যের নানা জায়গায় হয়েছে বাউল উৎসব ৷ এবার উৎসবের আসর বসেছে বীরভূমে ৷ এছাড়া বাউল শিল্পীদের কথা মাথায় রেখে একাধিক পদক্ষেপও করেছে প্রশাসন ৷
এদিনের অনুষ্ঠানে বাউল শিল্পী ও শিল্প সম্পর্কিত 'উদাসী' নামে একটি বইও প্রকাশিত হয় ৷ পাশাপাশি, বাউলের বাদ্যযন্ত্র সামগ্রী, ইলামবাজারের গালা শিল্প, পটচিত্র, কাঁথাস্টিচের মতো জিনিসের স্টলও বসে উৎসব প্রাঙ্গণে। বীরভূমের পাশাপাশি নদিয়া, মুর্শিদাবাদ, পুরুলিয়া, পূর্ব-বর্ধমান, বাঁকুড়া, দক্ষিণ 24 পরগণা, উত্তর 24 পরগনা প্রভৃতি জেলা থেকে প্রায় 150 জন বাউল শিল্পী এদিন এই উৎসবে অংশ নিয়েছেন ৷
প্রসঙ্গত, 1683 সালে বর্ধমানের রাজা কীর্তিচন্দ্র বীরভূমের অজয় নদের ধারে রাধা-বিনোদের মন্দির প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ইতিহাস বলছে, এই স্থানটির সঙ্গে কবি জয়দেবের নামও জড়িয়ে রয়েছে। 400 বছরের প্রাচীন এই মন্দিরের গায়ে টেরাকোটার কাজের মাধ্যমে বর্ণিত রয়েছে পৌরাণিক কাহিনী। রয়েছে নানা দেবদেবীর মূর্তি। প্রতি বছর মকর সংক্রান্তির দিন এখানে বসে জয়দেব-কেন্দুলী মেলা ৷ গুণগ্রাহীদের কাছে এই মেলা মূলত বাউল-ফকিরদের মেলা হিসাবেই খ্যাত ৷ জয়দেব মানেই বাউলের আখড়া আর লোকগানের পীঠস্থান। আর এবার মকর সংক্রান্তির কয়েক মাস আরও এক উৎসবে মেতে উঠল জয়দেব ৷
উৎসবে অংশ নেওয়া তন্ময় বাউল থেকে শুরু করে সাধু দাস বাউলরা জানান, জয়দেবের পূণ্যভূমিতে এই বাউল উৎসব হচ্ছে ৷ তাতে যোগ দিতে পেরে তাঁরা খুবই খুশি ৷ নিজেদের প্রতিভা তুলে ধরার পাশাপাশি রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা বাউল শিল্পীদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরেও খুশি এই বাউলরা ৷ তাঁরা মনে করছেন, এভাবে তাঁরা আরও বেশি করে সমৃদ্ধ হওয়ার সুযোগ পাবেন ৷