বসিরহাট, 31 অগস্ট: ভারতীয় পণ্যের উপর 25 শতাংশ শুল্ক থেকে আচমকা বাড়িয়ে 50 শতাংশ করে দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । মার্কিন প্রশাসনের এই শুল্ক খাঁড়ায় উত্তর 24 পরগনার বসিরহাটের চিংড়ি রফতানিকারীরা নিদারুণ সংকটে পড়েছেন । শুধু তাই নয়, রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় বিপাকে পড়েছেন চিংড়ি ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ী, মৎস্যজীবী এবং প্যাকেজিংয়ের কাজে যুক্ত শ্রমিকরাও । বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন ।
গত 27 অগস্ট থেকে আমেরিকার নতুন শুল্ক-নীতি চালু হয়েছে ভারতে । মূলত রাশিয়া থেকে তেল কেনার 'শাস্তি' হিসেবে ভারতের উপর 50 শতাংশ শুল্ক আরোপ করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প । এখন থেকে ভারতীয় পণ্য আমেরিকায় রফতানি করতে হলে 50 শতাংশ শুল্ক গুনতে হবে ব্যবসায়ীদের । ট্রাম্পের এই শুল্ক-নীতির জেরে ভারতের রফতানি বাণিজ্য চূড়ান্তভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার আশঙ্কা তৈরি হয়েছে ।
ভারত থেকে চিংড়ি-সহ মোট 22 রকম পণ্য রফতানি হয়ে থাকে আমেরিকায় । সমুদ্রজাত খাদ্য হিসেবে সবচেয়ে বেশি রফতানি করা হয় চিংড়ি । বসিরহাটের চিংড়ি আমেরিকা, ভিয়েতনাম, থাইল্যান্ড, চিন-সহ বিদেশের আরও বেশ কয়েকটি বাজারে রফতানি করা হয় । তবে, চিংড়ির রফতানির সবচেয়ে বড় বাজার আমেরিকা । গোটা দেশের চিংড়ি রফতানির মোট 25 শতাংশই শুধুমাত্র বসিরহাট থেকে হয়ে থাকে । প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে কয়েক লক্ষ মানুষ জড়িয়ে রয়েছে এই ব্যবসার সঙ্গে । আমেরিকার শুল্ক-নীতির জেরে এখন তাঁরাও বিপাকে পড়েছেন । চিংড়ি রফতানি বন্ধ হতে বসেছে । ফলে কাজ হারানোর আশঙ্কা করছেন প্যাকেজিংয়ের সঙ্গে যুক্ত শ্রমিকরা । যদি সেই আশঙ্কা সত্যি হয়, তাহলে বড়সড় বিপর্যয় নেমে আসবে চিংড়ি রফতানি ব্যবসায় ।
সূত্রের খবর, প্রতি সপ্তাহে কয়েকশো কোটি টাকার বাগদা, গলদা ও ভেনামি চিংড়ি বসিরহাটের বিভিন্ন আড়ৎ থেকে যায় আমেরিকায় । বসিরহাট মহকুমার মালঞ্চ, ত্রিমোহিনী, হাসনাবাদ, সরবেড়িয়া-সহ আশপাশের এলাকা থেকে বিভিন্ন প্রজাতির চিংড়ি প্যাকিং করে এদেশ হয়ে সোজা পাড়ি দেয় বিদেশে । কিন্তু, ট্রাম্প প্রশাসনের আচমকা শুল্ক খাঁড়ায় সেই রফতানি বন্ধ হওয়ার মুখে । যার জেরে মার খাচ্ছে রফতানি ব্যবসা । বাধ্য হয়ে খোলা বাজারে কম দামে বিক্রি করে দিতে হচ্ছে চিংড়ি-সহ অন্যান্য সামুদ্রিক মাছ । এতে লাভের বদলে ক্ষতিই বেশি হচ্ছে ব্যবসায়ীদের । এভাবে চললে অচিরেই মুখ থুবড়ে পড়বে চিংড়ি ব্যবসা, বলছেন রফতানিকারীরা ৷
এই বিষয়ে বাবু গাজী নামে বসিরহাটের এক চিংড়ি রফতানিকারী বলেন, "ট্রাম্প সরকার 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করায় চিংড়ি ব্যবসা বিরাট ক্ষতির মুখে পড়েছে । কারণ, চিংড়ি রফতানির সবচেয়ে বড় বাজারই হল আমেরিকা । বিপুল পরিমাণ শুল্ক দিয়ে আমরা সেখানে আর চিংড়ি রফতানি করতে পারছি না । এর ফলে চিংড়ি ব্যবসায় মন্দা দেখা দিয়েছে । কম দামে খোলা বাজারে মাছ বিক্রি করে দিতে হচ্ছে আমাদের । শুধু আমাদেরই নয়, যাঁরা সমুদ্রে মাছ ধরতে যান সেই সমস্ত মৎস্যজীবীরাও বিপাকে পড়েছেন । জানি না এই শুল্ক খাঁড়া কতদিন চলবে ! আমেরিকার এই শুল্ক নীতির ফায়দা নিতে চাইছে ইউরোপের অন্যান্য দেশগুলোও । যার ফলস্বরূপ চিংড়ি তথা সামুদ্রিক মাছের ব্যবসা তলানিতে এসে ঠেকেছে । অবিলম্বে ভারত সরকারের বিষয়টি নিয়ে উদ্যোগ নেওয়া উচিত । নইলে এই ব্যবসা টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে পড়বে ।"
এ নিয়ে জাহির হোসেন গাজী নামে এক শ্রমিক বলেন, "বিভিন্ন সমস্যা হচ্ছে আমাদের । রফতানি বন্ধ হয়ে যাওয়ায় চিংড়ি ব্যবসা তো মার খাচ্ছেই ।সেই সঙ্গে আমরাও আগের মতো কাজ পাচ্ছি না । চিংড়ি ব্যবসার প্যাকেজিং, গোডাউন থেকে প্যাকেজিংজাত মাছ ওঠানো-নামানো - এগুলো করেই মূলত দু-পয়সা রোজগার হয় আমাদের । সেটা যদি বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মরা ছাড়া আর কোনও উপায় থাকবে না । আমরা চাই, দুই দেশের তিক্ততা মিটে আগের মতো পুরোদমে চিংড়ি রফতানি হোক আমেরিকায় । তাতে বাঁচবে শ্রমিকরা ।"
সরকারি তথ্য বলছে, চিংড়ি ব্যবসা ধাক্কা খেলে বসিরহাটের উপকূলীয় অঞ্চলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রায় পাঁচ থেকে আট লক্ষ মানুষের জীবন-জীবিকা সংকটে পড়বে । আগে আমেরিকায় চিংড়ি রফতানির উপর শুল্ক ছিল 8.2 শতাংশ । পরে সেটা বেড়ে গিয়ে হয় 25 শতাংশ । আর 27 অগস্ট থেকে তা আরও বেড়ে হয়েছে 50 শতাংশ । মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে চিংড়ি রফতানির ক্ষেত্রে ভারতের প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী ইকুয়েডর । সেই দেশের জন্য মাত্র 15 শতাংশ শুল্ক লাগু করেছে ট্রাম্প প্রশাসন । ফলে আমেরিকার বাজার ধরতে সে-দেশই এখন এগিয়ে থাকবে । ভারতীয় রফতানিকারীরা বিপুল পরিমাণ শুল্ক দিয়ে আর সেখানে চিংড়ি পাঠাতে চাইছেন না ।
রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে গত কয়েক বছরে বসিরহাটের বিভিন্ন ব্লকের মৎস্যজীবীদের বাড়তি উৎসাহ দেওয়া হয়েছে । বসিরহাটে বেড়েছে মাছের চাষ । বেড়েছে রফতানি বাণিজ্যও । কিন্তু নতুন শুল্ক নীতির ফলে রাজ্য সরকারের মৎস্য বিকাশ প্রকল্পগুলি ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে অনেকেই মনে করছেন ।
এদিকে, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নতুন শুল্ক নীতি নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন বসিরহাট দক্ষিণের বিধায়ক সপ্তর্ষি বন্দ্যোপাধ্যায় । এই বিষয়ে তিনি বলেন, "ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের মধ্যে নতুন যে বিদেশ নীতি স্বাক্ষরিত হয়েছে তা দেশের পক্ষে অত্যন্ত ক্ষতিকারক । আমেরিকা সরকার চিংড়ি রফতানির ওপর 50 শতাংশ শুল্ক লাগু করেছে । বসিরহাটের প্রান্তিক মানুষের অন্যতম জীবিকা হল চিংড়ি চাষ । নতুন শুল্ক নীতি চালু হওয়ায় চিংড়ি চাষের সঙ্গে যুক্ত সাধারণ মানুষের জীবন ও জীবিকার সংকটে পড়বে । বাংলার সাড়ে 10 কোটি মানুষ বিজেপি সরকারের নতুন বিদেশ নীতির বিরুদ্ধে পথে নামবে ।"
অন্যদিকে, বিষয়টি নিয়ে বসিরহাটের মহকুমাশাসক আশিস কুমারের সঙ্গে বারবার যোগাযোগের চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি । উত্তর দেননি মেসেজেরও । তবে, বিষয়টি ইতিমধ্যে স্থানীয় প্রশাসনের নজরে এসেছে বলে জানা গিয়েছে সূত্র মারফত ।