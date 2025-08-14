বসিরহাট, 14 অগস্ট: টাকির পর বসিরহাট ৷ ফের পরিযায়ী শ্রমিক আক্রান্ত ভিনরাজ্যে ৷ অভিযোগ, বাংলা বলায় গফ্ফর মণ্ডলকে বাংলাদেশি তকমা দিয়ে 15 দিন ধরে আটক করে রেখেছে হরিয়ানা পুলিশ । দুশ্চিন্তায় রয়েছে তাঁর পরিবার ।
জানা গিয়েছে, 55 বছরের গফ্ফর উত্তর 24 পরগনার বসিরহাট পুরসভার 19 নম্বর ওয়ার্ডের ভ্যাবলার বাসিন্দা ৷ পেশায় ওই পরিযায়ী শ্রমিক গত 15 দিন আগে কাজ করতে হরিয়ানায় যান । অভিযোগ, বাংলা ভাষা বলায় তাঁকে বাংলাদেশি বলে মারধর এবং মানসিক ও শারীরিক নির্যাতন করে আটক করা হয় ৷ অভিযোগ, এখনও গফ্ফরকে আটক করে রেখেছে হরিয়ানা পুলিশ ।
পরিবারের দাবি, হরিয়ানা থেকে গত তিনদিন আগে 11 অগস্ট রাত সাড়ে এগারোটার সময় তিনি শেষ ফোন করেছিলেন স্ত্রী মনোয়ারা বিবিকে ৷ লুকিয়ে শৌচালয়ে গিয়ে আর্তনাদ করতে করতে ফোনে তিনি জানান, তাঁকে শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন করা হচ্ছে ৷ বাংলা ভাষা বলায় বাংলাদেশি বলে দাগিয়ে দেওয়া হচ্ছে ৷ তারপর থেকে গফ্ফরের মোবাইল সুইচ বন্ধ মিলছে । তাঁর সঙ্গে আর যোগাযোগ করা যাচ্ছে না বলে দাবি পরিবারের ৷
পরিবারের সদস্যরা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে আবেদন জানিয়েছেন যাতে গফ্ফরকে সুষ্ঠুভাবে ফিরেয়ে আনা হয় । এই বিষয়ে বসিরহাট থানা ও বসিরহাট পুরসভার কাছে লিখিতভাবে আবেদন জানিয়েছে পরিবার ৷
গফ্ফর মণ্ডলের স্ত্রী মনোয়ারা বিবি বলেন, "আমরা দুশ্চিন্তার মধ্যে আছি । ঘরে টাকা পয়সা নেই । উনি একমাত্র রোজগেরে । কিন্তু তাঁকে বাংলা ভাষা বলার কারণে হরিয়ানায় আটকে রাখা হয়েছে । আমার স্বামীর ভোটার, আধার থেকে প্যান কার্ড রয়েছে ৷ উপযুক্ত নথিপত্র থাকা সত্ত্বেও তাদেরকে দেখালে সেখানকার প্রশাসন তা মানতে চাইনি ৷ তিনদিন আগে কোনওভাবে শৌচালয়ে ঢুকে তিনি বাড়িতে ফোন করেছিলেন । তিনি বিপদের মধ্যে আছেন বলে জানিয়েছেন । আমরা মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন করতে চাই, ওঁকে যাতে দ্রুত বাড়িতে ফেরানো হয় ।"
ওই পরিযায়ী শ্রমিকের দাদা মোস্তফা মণ্ডল বলেন, "দিন পনেরো আগে কাজের সন্ধানে হরিয়ানাতে গিয়েছিল ভাই । সেখানে গিয়ে তিনদিন আগে বাড়িতে ফোন করে জানায় তাঁকে আটকে রাখা হয়েছে । ঠিকমতো খাওয়া পরার ব্যবস্থা নেই । একমাত্র বাংলা ভাষা বলার কারণে বাংলাদেশি সন্দেহে তাকে আটকে রাখা হয়েছে । আমরা রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে অনুরোধ করছি যাতে তিনি দ্রুত এ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করেন । যাতে আমাদের ভাই ঘরে ফিরতে পারেন সেই ব্যবস্থা করা হোক । কারণ তাঁর ছোট বাচ্চা আছে । পরিবারের আয়ের উৎস ভাইই । এমনিতেই ভারী বর্ষণের কারণে চারিদিক ডুবে গিয়েছে । ঘরে চাল ডাল তেমন কিছু নেই । চিন্তায় আছে আমার ভাইয়ের পরিবার । ইতিমধ্যে আমরা বসিরহাট থানায় অভিযোগ করেছি । দ্রুত ব্যবস্থা গ্রহণ করা হোক ।"
এদিকে স্থানীয় কাউন্সিলরের প্রতিনিধি ইলিয়াস সরদার বলেন, "গফ্ফর মণ্ডলের যাবতীয় কাগজপত্র আমরা জোগাড় করছি । সেগুলো জোগাড় করে প্রশাসনিক ভাবে তাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা করব ।"
এই বিষয়ে বসিরহাট পুলিশ জেলার পুলিশ সুপার হোসেন মেহেদি রহমান বলেন, "বিষয়টি নজরে এসেছে আমাদের । হরিয়ানা পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হচ্ছে । ওঁঁর সমস্ত নথিপত্র আমরা পাঠাচ্ছি । আশা করছি, দ্রুত তাঁকে ফেরানো সম্ভব হবে ।"