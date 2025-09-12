ট্রেনে-বাসে হেঁকে বিক্রির দিন শেষ! বারুইপুরের 'জিআই' পেয়ারার গন্তব্য এবার সিঙ্গাপুর
বিদেশে রফতানির আগে সফল প্লান্ট কোয়ারেনটাইন সার্টিফিকেশন পরীক্ষা ৷ কেন্দ্রীয় সংস্থা অ্যাপেডার উদ্যোগে বিদেশে রফতানি বারুইপুরের পেয়ারা ৷
Published : September 12, 2025 at 9:04 PM IST
বারুইপুর, 12 সেপ্টম্বর: 'বারুইপুরের পেয়ারা, খেলেই হবে চেহারা', ট্রেনে-বাসে নিত্যযাত্রীদের কাছে অথবা বাজারহাটে এই ছড়া খুবই পরিচিত ৷ এই ছড়া-কেটে বারুইপুরের পেয়ারা বিক্রি করেন হকাররা ৷ তবে, এবার শুধু গণপরিবহন বা বাজারহাট নয়, জিআই ট্যাগ প্রাপ্ত বাইরুইপুরের পেয়ারার স্বাদ নিতে পারবে সিঙ্গাপুরবাসীও ৷
কেন্দ্রীয় সংস্থা কৃষি ও প্রক্রিয়াজাত খাদ্যপণ্য রফতানি উন্নয়ন কর্তৃপক্ষ বা অ্যাপেডার উদ্যোগে বারুইপুরের বিখ্যাত সুস্বাদু পেয়ারা রফতানি হচ্ছে সিঙ্গাপুরে ৷ বারুইপুরের স্থানীয় কৃষি পণ্য সংস্থা অটোবটস ফার্মার প্রোডিউসার কোম্পানির মাধ্যমে উৎকৃষ্টমানের ও বাছাই করা 500 কেজি পেয়ারা সিঙ্গাপুরের একটি শীর্ষস্থানীয় ব্যবসায়ীকে রফতানি করা হয়েছে ৷
প্রথম ধাপের রফতানি করা পেয়ারার রিপোর্টের উপর নির্ভর করছে, এর ভবিষ্যৎ ৷ তবে, ভবিষ্যতে আরও বেশি পেয়ারা রফতানি করার সুযোগ আসবে, তা নিয়ে আশাবাদী এফপিসি-র কর্তারা ৷ সংস্থার চেয়ারম্যান আই নস্কর বলেন, "কয়েক মাস ধরে স্থানীয় কৃষকদের আন্তর্জাতিকমান বজায় রেখে চাষাবাদ ও উৎপাদন বৃদ্ধির প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে ৷ পেয়ারার গুণগত মান, আকার ও স্বাস্থ্যবিধি নিশ্চিত করতে, আমি নিজেও তদারকি করেছি ৷"
এই নিয়ে কেন্দ্রীয় সংস্থা অ্যাপেডার আঞ্চলিক প্রধান এস কে মণ্ডলের নেতৃত্বে সরকারি অনুমোদন, মান নিয়ন্ত্রণ এবং আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছে ৷ তিনি বলেন, "রফতানির আগে সমস্ত পেয়ারা উৎকৃষ্ট মানের কি না, তা পরীক্ষা করা হয়েছে ৷ আন্তর্জাতিক বাজারের নিয়ম, স্বাস্থ্য ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে উদ্ভিদ কোয়ারেন্টাইন সার্টিফিকেশন (পিকিউসি) পরীক্ষা করা হয় ৷ সেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়ার পরেই সিঙ্গাপুরে পাঠানো হয়েছে এই ফল ৷ এই পদক্ষেপকে ভবিষ্যতের রোজগারের দিশা হিসেবে দেখা হচ্ছে ৷"
এস কে মণ্ডল কৃষকদের উদ্দেশ্যেও একটি বার্তা দিয়েছেন ৷ তিনি বলেন, "আমরা জানি বারুইপুরের যে সকল চাষিরা রয়েছেন, তাঁরা সকলেই দক্ষ ৷ বাগান, গাছ ও ফলের পরিচর্যায় তাঁরা পারদর্শী ৷ তবে, এতদিন পেয়ারা রাজ্যে ও দেশের মধ্যে রফতানি হতো ৷ কিন্তু, এবার তা বিদেশের বাজারে যাচ্ছে ৷ সেক্ষেত্রে আন্তর্জাতিকমান বজায় রাখতে, আরও বেশি যত্নবান হতে হবে ৷ গাছের পরিচর্যার পাশাপাশি, ফলের আকার, ওজন ও দাগ লাগার বিষয়গুলি নিয়ে আরও সচেতন হতে হবে ৷ বিশেষত, ফলে পোকা ও দাগ যাতে না-লাগে, তা নিশ্চিত করতে হবে ৷ তাঁদের পরিশ্রমের উপরেই বিদেশের বাজারে বারুইপুরের পেয়ারার চাহিদা নির্ভর করছে ৷"
তবে, এর জন্য কৃষকদের দক্ষতা বৃদ্ধির কথাও বলেন এস কে মণ্ডল ৷ তার জন্য সঠিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি এবং সরকারি সহায়তা প্রয়োজন বলে জানান তিনি ৷ তবেই বিশ্ববাজারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বারুইপুরের পেয়ারা প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হবে ৷ এর জন্য অ্যাপেডার তরফে সবরকমভাবে সহযোগিতার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে ৷