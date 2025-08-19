ETV Bharat / state

কন্যাসন্তানের পৈতে, সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন - DAUGHTER UPANAYANA

সুনীতা উইলিয়ামস, সোফিয়া কুরেশিদের যুগে সমাজের প্রাচীন নিয়ম ভেঙে কন্যাসন্তানের উপনয়ন অনুষ্ঠান করল ব্যারাকপুরের মণ্ডল পরিবার ৷

ETV BHARAT
কন্যাসন্তানের পৈতে দিল মণ্ডল পরিবার (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : August 19, 2025 at 8:21 PM IST

5 Min Read

কলকাতা, 19 অগস্ট: "বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কী করে ?" লালন ফকিরের এই গান চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল সমাজের জাতপাত ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে ৷ ব্রাহ্মণ পরিবারের অতি পরিচিত রেওয়াজ উপনয়ন বা পৈতে ৷ সনাতনী হিন্দু মতে, ব্রাহ্মণ সন্তান বাল্যকালে বিশেষ অনুষ্ঠানে পৈতে ধারণের মধ্যে দিয়ে দ্বিজ হয়ে ওঠে ৷ অর্থাৎ তখন হয় তার দ্বিতীয় জন্মলাভ ৷ বলা হয়, এটাই শিশুর আধ্যাত্মিক জন্ম ৷ এই রীতি সীমাবদ্ধ পুত্রসন্তানদের মধ্যেই ৷ তবে সুনীতা উইলিয়ামস, সোফিয়া কুরেশিদের যুগে সমাজের এই প্রাচীন নিয়ম ভাঙল ব্যারাকপুরের মণ্ডল পরিবার ৷ উপনয়ন হল 9 বছরের কন্যাসন্তান আদ্রিকার ৷

ঘটনার বিবরণ

ব্যারাকপুরের হরিসভা রোডের বাসিন্দা অরিজিৎ মণ্ডল ও দীপান্বিতা দে ৷ দু'জনেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত । তাঁদের একমাত্র কন্যা আদ্রিকা সোদপুরের এক বেসরকারি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী । রবিবার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে, ব্রাহ্মণ্য রীতিতে উপনয়ন সম্পন্ন হয় আদ্রিকার । নিয়মমাফিক পৈতে পরিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা দেওয়া হয় ।

সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সমতা নয়, সম্মান - এটাই মূলমন্ত্র

আদ্রিকার বাবা অরিজিৎ নারী-পুরুষের সমতা বা 'সাদৃশ্যতা'র জন্য লড়াইয়ে বিশ্বাসী নন ৷ তাঁর কথায়, "আমি বিশ্বাস করি সম্মানে । ছেলে-মেয়ে সমান হতে হবে - এই ধারণায় আমি বিশ্বাস করি না । একটা ছেলে ছেলের মতো করে বাঁচবে, আর মেয়ে বাঁচবে মেয়ের মতো করে । তবে সম্মান দু'জনেরই প্রাপ্য ।"

ETV BHARAT
রীতি নীতি মেনে উপনয়ন (নিজস্ব চিত্র)

তাঁর মতে, উপনয়ন আসলে একধরনের আধ্যাত্মিক পরিচয়পত্র, যা সন্তানের মধ্যে পিতার আত্মিক উত্তরাধিকার তুলে ধরে । তিনি চান, তাঁর সন্তান তাঁর এই আধ্যাত্মিক পরিচয়েও দীক্ষিত হোক ।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষা: সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় জোর

অরিজিতের কাছে আদ্রিকা শুধুই তাঁর মেয়ে নয়, সন্তান ৷ আর সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, নিয়ম দুই ক্ষেত্রেই সমান তাঁর কাছে ৷ ছোট থেকে সেভাবেই বড় করছেন মেয়েকে ৷ যাতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিখছে মার্শাল আর্ট, কিকবক্সিং ৷ আবার ব্রাহ্মণ পুত্রসন্তানের মতোই তাকে নবজন্মের স্বাদ এনে দিতে উপনয়নের ব্যবস্থাও করেছেন আদ্রিকার বাবা-মা ৷

অব্রাহ্মণ মায়ের অভিজ্ঞতা-আক্ষেপ

আদ্রিকার মা দীপান্বিতা নিজে অব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে । বিয়ের পর স্বামী ব্রাহ্মণ হলেও সমাজে পুজোর কাজ করতে গিয়ে তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয় ৷ পাড়ার পুজোর কাজে তিনি ছিলেন ব্রাত্য ৷ তাই একসময় নিজেই নিজের ঘরে ঠাকুর পুজো এবং ভোগ দেওয়া শুরু করেন । তিনি বলেন, "আমার ইচ্ছে করত ঠাকুরকে পুজো দিতে, ভোগ দিতে । আমাকে সমাজ এটা করতে দিচ্ছে না দেখে, কারও দীক্ষা ছাড়া আমি নিজের ঘরেই নিজের মতো করে পুজো-আচ্চা শুরু করি ।" মেয়ের উপনয়নের বিষয়ে স্বামীর সিদ্ধান্তে দীপান্বিতা শুধু পাশেই দাঁড়াননি, বরং এতে গর্বিত বোধ করেছেন ।

ETV BHARAT
ব্রাহ্মণ্য রীতিতে উপনয়ন সম্পন্ন হয় আদ্রিকার (নিজস্ব চিত্র)

উপনয়নের সময় ও মাসিক

উপনয়নের সময় নিয়েও নিজেদের মতো করেই চিন্তাভাবনা করেছে এই পরিবার । আদ্রিকার বয়স এখন নয় বছর । পৈতে হয় বিজোড় সংখ্যার বয়সে ৷ তবে আদ্রিকার বয়স 11 হতে হতে তার ঋতুচক্র শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সমাজের প্রচলিত ভাবাবেগে পিরিয়ডের সঙ্গে বৈরিতা দেব-দেবীর আরাধনার ৷ যদিও দীপান্বিতা এই ধারণায় বিশ্বাসী নন ৷ তবু নিয়ম-আচার মানতেই 9 বছর বয়সে কন্যার উপনয়নের ব্যবস্থা করেছেন আদ্রিকার বাবা-মা ৷

সমাজের প্রতিক্রিয়া

অনেকেই তাঁদের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তবে তাঁদের পড়তে হয়েছে বাধার মুখেও ৷ আর সেই বাধা এসেছে নিজের বাড়িতেই ৷ আদ্রিকার ঠাকুরদা এই উপনয়ন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি । তিনি মনে করেন, "পৈতে শুধু ছেলেদেরই হয়, মেয়েদের নয় ।" একদিন ঠিক বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন অরিজিৎ ৷

তবে আদ্রিকার ঠাকুমা রত্না মণ্ডল নাতনির উপনয়নে আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন । তাঁর কথায়, "আমরা আগেকার দিনের মানুষ । আমাদের সময়ে শুনেছি পৈতে হয় ছেলেদের । তবে আমার নাতনির পৈতে হচ্ছে দেখে এখন ভালো লাগছে, তাই এখানে এসেছি ।"

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পুরোহিতের মত

এই উপনয়নে পৌরহিত্য করেন দেবাশিস চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "এটা আমার দ্বিতীয়বার মেয়ের পৈতে দেওয়া । আগেকার দিনে মেয়েদেরও উপনয়ন হত । কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে যায় । গীতা বা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই যে, মেয়েদের পৈতে দেওয়া যাবে না ।" অর্থাৎ, সামাজিক রীতিনীতির কারণে যে আচার একসময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার কিছু পরিবার সেই পথেই ফিরে যেতে চাইছে । বদলাচ্ছে সমাজ, বদলাচ্ছে চিন্তাভাবনা ৷

ETV BHARAT
কন্যাসন্তানের উপনয়ন অনুষ্ঠান (নিজস্ব চিত্র)

মণ্ডল পদবী ও ব্রাহ্মণ পরিচয়

উল্লেখ্য, অরিজিৎ জানিয়েছেন, 'মণ্ডল' তাঁদের উপাধি পাওয়া পদবি ৷ মূল পদবি ছিল 'ভাদুড়ি'। এবিষয়ে পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি জানালেন, এই ধরনের উপাধিকে 'নবাবদত্ত উপাধি' বলা হয় এবং এই পদবিতে ব্রাহ্মণত্ব প্রভাবিত হয় না । তবে তাঁর মতে, ছেলে হোক বা মেয়ে, উপনয়ন যাকেই দেওয়া হোক, তাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ্য়ত্বের নিয়ম-কানুন জানেন না ও মানেন না ৷ তাঁর কথায়, "উপনয়নের পর যেসব নিয়ম মেনে চলা উচিত, সেগুলো আজকাল অনেকেই পালন করে না । তাছাড়া, বর্তমানে জাতিভেদ দূর করার লক্ষ্যে আমরা চলেছি । সেই প্রেক্ষাপটে উপনয়নের মতো আচার আর প্রাসঙ্গিক নয় ।"

এই ঘটনা নিছক এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘটে যাওয়া সংস্কার পালনের ঘটনা নয় । বরং নারী ও পুরুষের সমানাধিকার এবং আত্মপরিচয় নিয়ে বহু পুরনো বিতর্কে নতুন আলোর রেখা ফুটিয়ে সমাজকে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে ব্যারাকপুরের মণ্ডল পরিবার ৷ এভাবে কন্যাসন্তানের দ্বিতীয় জন্ম উদযাপনের মাধ্যমে আর কিছু হোক না হোক, আদ্রিকার মতো খুদেদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যে এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ৷

কলকাতা, 19 অগস্ট: "বামুন চিনি পৈতে প্রমাণ, বামনী চিনি কী করে ?" লালন ফকিরের এই গান চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়েছিল সমাজের জাতপাত ও লিঙ্গভিত্তিক বৈষম্যকে ৷ ব্রাহ্মণ পরিবারের অতি পরিচিত রেওয়াজ উপনয়ন বা পৈতে ৷ সনাতনী হিন্দু মতে, ব্রাহ্মণ সন্তান বাল্যকালে বিশেষ অনুষ্ঠানে পৈতে ধারণের মধ্যে দিয়ে দ্বিজ হয়ে ওঠে ৷ অর্থাৎ তখন হয় তার দ্বিতীয় জন্মলাভ ৷ বলা হয়, এটাই শিশুর আধ্যাত্মিক জন্ম ৷ এই রীতি সীমাবদ্ধ পুত্রসন্তানদের মধ্যেই ৷ তবে সুনীতা উইলিয়ামস, সোফিয়া কুরেশিদের যুগে সমাজের এই প্রাচীন নিয়ম ভাঙল ব্যারাকপুরের মণ্ডল পরিবার ৷ উপনয়ন হল 9 বছরের কন্যাসন্তান আদ্রিকার ৷

ঘটনার বিবরণ

ব্যারাকপুরের হরিসভা রোডের বাসিন্দা অরিজিৎ মণ্ডল ও দীপান্বিতা দে ৷ দু'জনেই বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত । তাঁদের একমাত্র কন্যা আদ্রিকা সোদপুরের এক বেসরকারি বিদ্যালয়ে পঞ্চম শ্রেণির ছাত্রী । রবিবার সমস্ত আচার-অনুষ্ঠান মেনে, ব্রাহ্মণ্য রীতিতে উপনয়ন সম্পন্ন হয় আদ্রিকার । নিয়মমাফিক পৈতে পরিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক দীক্ষা দেওয়া হয় ।

সমাজের বাঁধাধরা নিয়ম ভেঙে সাহসী ছন্দপতন (নিজস্ব ভিডিয়ো)

সমতা নয়, সম্মান - এটাই মূলমন্ত্র

আদ্রিকার বাবা অরিজিৎ নারী-পুরুষের সমতা বা 'সাদৃশ্যতা'র জন্য লড়াইয়ে বিশ্বাসী নন ৷ তাঁর কথায়, "আমি বিশ্বাস করি সম্মানে । ছেলে-মেয়ে সমান হতে হবে - এই ধারণায় আমি বিশ্বাস করি না । একটা ছেলে ছেলের মতো করে বাঁচবে, আর মেয়ে বাঁচবে মেয়ের মতো করে । তবে সম্মান দু'জনেরই প্রাপ্য ।"

ETV BHARAT
রীতি নীতি মেনে উপনয়ন (নিজস্ব চিত্র)

তাঁর মতে, উপনয়ন আসলে একধরনের আধ্যাত্মিক পরিচয়পত্র, যা সন্তানের মধ্যে পিতার আত্মিক উত্তরাধিকার তুলে ধরে । তিনি চান, তাঁর সন্তান তাঁর এই আধ্যাত্মিক পরিচয়েও দীক্ষিত হোক ।

আত্মবিশ্বাস ও আত্মরক্ষা: সর্বাঙ্গীন শিক্ষায় জোর

অরিজিতের কাছে আদ্রিকা শুধুই তাঁর মেয়ে নয়, সন্তান ৷ আর সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে, নিয়ম দুই ক্ষেত্রেই সমান তাঁর কাছে ৷ ছোট থেকে সেভাবেই বড় করছেন মেয়েকে ৷ যাতে আত্মবিশ্বাসের সঙ্গে সে জীবনে এগিয়ে যেতে পারে, সেজন্য ছেলেদের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে শিখছে মার্শাল আর্ট, কিকবক্সিং ৷ আবার ব্রাহ্মণ পুত্রসন্তানের মতোই তাকে নবজন্মের স্বাদ এনে দিতে উপনয়নের ব্যবস্থাও করেছেন আদ্রিকার বাবা-মা ৷

অব্রাহ্মণ মায়ের অভিজ্ঞতা-আক্ষেপ

আদ্রিকার মা দীপান্বিতা নিজে অব্রাহ্মণ পরিবারের মেয়ে । বিয়ের পর স্বামী ব্রাহ্মণ হলেও সমাজে পুজোর কাজ করতে গিয়ে তাঁকে বাধার মুখে পড়তে হয় ৷ পাড়ার পুজোর কাজে তিনি ছিলেন ব্রাত্য ৷ তাই একসময় নিজেই নিজের ঘরে ঠাকুর পুজো এবং ভোগ দেওয়া শুরু করেন । তিনি বলেন, "আমার ইচ্ছে করত ঠাকুরকে পুজো দিতে, ভোগ দিতে । আমাকে সমাজ এটা করতে দিচ্ছে না দেখে, কারও দীক্ষা ছাড়া আমি নিজের ঘরেই নিজের মতো করে পুজো-আচ্চা শুরু করি ।" মেয়ের উপনয়নের বিষয়ে স্বামীর সিদ্ধান্তে দীপান্বিতা শুধু পাশেই দাঁড়াননি, বরং এতে গর্বিত বোধ করেছেন ।

ETV BHARAT
ব্রাহ্মণ্য রীতিতে উপনয়ন সম্পন্ন হয় আদ্রিকার (নিজস্ব চিত্র)

উপনয়নের সময় ও মাসিক

উপনয়নের সময় নিয়েও নিজেদের মতো করেই চিন্তাভাবনা করেছে এই পরিবার । আদ্রিকার বয়স এখন নয় বছর । পৈতে হয় বিজোড় সংখ্যার বয়সে ৷ তবে আদ্রিকার বয়স 11 হতে হতে তার ঋতুচক্র শুরু হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে ৷ সমাজের প্রচলিত ভাবাবেগে পিরিয়ডের সঙ্গে বৈরিতা দেব-দেবীর আরাধনার ৷ যদিও দীপান্বিতা এই ধারণায় বিশ্বাসী নন ৷ তবু নিয়ম-আচার মানতেই 9 বছর বয়সে কন্যার উপনয়নের ব্যবস্থা করেছেন আদ্রিকার বাবা-মা ৷

সমাজের প্রতিক্রিয়া

অনেকেই তাঁদের এই পদক্ষেপকে সাধুবাদ জানিয়েছেন ৷ তবে তাঁদের পড়তে হয়েছে বাধার মুখেও ৷ আর সেই বাধা এসেছে নিজের বাড়িতেই ৷ আদ্রিকার ঠাকুরদা এই উপনয়ন অনুষ্ঠানে যোগ দেননি । তিনি মনে করেন, "পৈতে শুধু ছেলেদেরই হয়, মেয়েদের নয় ।" একদিন ঠিক বাবাকে বোঝাতে সক্ষম হবেন বলে আশা প্রকাশ করেন অরিজিৎ ৷

তবে আদ্রিকার ঠাকুমা রত্না মণ্ডল নাতনির উপনয়নে আগাগোড়া উপস্থিত ছিলেন । তাঁর কথায়, "আমরা আগেকার দিনের মানুষ । আমাদের সময়ে শুনেছি পৈতে হয় ছেলেদের । তবে আমার নাতনির পৈতে হচ্ছে দেখে এখন ভালো লাগছে, তাই এখানে এসেছি ।"

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট ও পুরোহিতের মত

এই উপনয়নে পৌরহিত্য করেন দেবাশিস চক্রবর্তী । তিনি বলেন, "এটা আমার দ্বিতীয়বার মেয়ের পৈতে দেওয়া । আগেকার দিনে মেয়েদেরও উপনয়ন হত । কিন্তু পরে তা বন্ধ হয়ে যায় । গীতা বা কোনও শাস্ত্রে লেখা নেই যে, মেয়েদের পৈতে দেওয়া যাবে না ।" অর্থাৎ, সামাজিক রীতিনীতির কারণে যে আচার একসময় বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, আজ আবার কিছু পরিবার সেই পথেই ফিরে যেতে চাইছে । বদলাচ্ছে সমাজ, বদলাচ্ছে চিন্তাভাবনা ৷

ETV BHARAT
কন্যাসন্তানের উপনয়ন অনুষ্ঠান (নিজস্ব চিত্র)

মণ্ডল পদবী ও ব্রাহ্মণ পরিচয়

উল্লেখ্য, অরিজিৎ জানিয়েছেন, 'মণ্ডল' তাঁদের উপাধি পাওয়া পদবি ৷ মূল পদবি ছিল 'ভাদুড়ি'। এবিষয়ে পুরাণবিদ নৃসিংহপ্রসাদ ভাদুড়ি জানালেন, এই ধরনের উপাধিকে 'নবাবদত্ত উপাধি' বলা হয় এবং এই পদবিতে ব্রাহ্মণত্ব প্রভাবিত হয় না । তবে তাঁর মতে, ছেলে হোক বা মেয়ে, উপনয়ন যাকেই দেওয়া হোক, তাদের অনেকেই ব্রাহ্মণ্য়ত্বের নিয়ম-কানুন জানেন না ও মানেন না ৷ তাঁর কথায়, "উপনয়নের পর যেসব নিয়ম মেনে চলা উচিত, সেগুলো আজকাল অনেকেই পালন করে না । তাছাড়া, বর্তমানে জাতিভেদ দূর করার লক্ষ্যে আমরা চলেছি । সেই প্রেক্ষাপটে উপনয়নের মতো আচার আর প্রাসঙ্গিক নয় ।"

এই ঘটনা নিছক এক মধ্যবিত্ত পরিবারে ঘটে যাওয়া সংস্কার পালনের ঘটনা নয় । বরং নারী ও পুরুষের সমানাধিকার এবং আত্মপরিচয় নিয়ে বহু পুরনো বিতর্কে নতুন আলোর রেখা ফুটিয়ে সমাজকে এক গুরুত্বপূর্ণ বার্তা দিয়েছে ব্যারাকপুরের মণ্ডল পরিবার ৷ এভাবে কন্যাসন্তানের দ্বিতীয় জন্ম উদযাপনের মাধ্যমে আর কিছু হোক না হোক, আদ্রিকার মতো খুদেদের মনোবল ও আত্মবিশ্বাস যে এক ধাক্কায় অনেকটাই বাড়বে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ৷

For All Latest Updates

TAGGED:

BARRACKPORE FAMILYGENDER EQUALITYকন্যাসন্তানের পৈতেমেয়ের উপনয়নDAUGHTER UPANAYANA

Quick Links / Policies

ফিচার

আজই সূর্যের অবস্থান বদল, প্রভাব 4 রাশির জীবনে; নয়া সপ্তাহ কেমন কাটবে ?

নয়া GST স্ল্যাব হতে পারে গেম চেঞ্জার ! কমবে জিনিসের দাম, সরল হবে কর ব্যবস্থা

পথ-কুকুর নিয়ে বড় পদক্ষেপ কর্পোরেশনের, না-মানলে হতে পারে শাস্তি

মুখে বার্ধক্যের লক্ষণ ? এই ফলগুলি খেলেই ত্বকে ফিরবে জেল্লা

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.